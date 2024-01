RB Leipzig - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten| 13.01.2024

Unser RB Leipzig - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.01.2024 lautet: Im Spitzenspiel des 17. Spieltags sind die Roten Bullen daheim die Favoriten. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gastgebern gegen die Eintracht auch mindestens einen Punkt zu.

Schaut man auf die Tabelle, steigt das Topspiel am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 in der Red-Bull-Arena. Nur in Leipzig treffen beim Duell zwischen RB und Eintracht Frankfurt zwei Top-6-Teams aufeinander. Die Roten Bullen liegen mit Platz 4 auf Kurs. Das Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang beträgt schon sechs Zähler. Die Hessen behaupten dagegen den sechsten Rang gegenüber den punktgleichen Teams aus Hoffenheim und Freiburg nur dank des besseren Torverhältnisses.

Wir entscheiden uns bei dieser Paarung mit einer Quote von 1,72 bei Bwin für die Wette “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Frankfurt auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Leipzig ist daheim noch ohne Niederlage



Frankfurt entschied lediglich 2 von 8 Gastspielen in dieser Saison für sich



Die Eintracht ist zu Gast bei den Bullen noch ohne Sieg



RB Leipzig vs Frankfurt Quoten Analyse:

Leipzig steht in der Tabelle nur zwei Plätze vor der Eintracht. Allerdings liegen neun Punkte zwischen beiden Vereinen. Da RB sehr heimstark ist und gegen die SGE auch daheim ran darf, haben sich die Buchmacher zu dieser Partie eine eindeutige Meinung gebildet.

Bei der RB Leipzig vs Frankfurt Prognose sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,46 klar favorisiert. Ein Dreier der Gäste scheint dagegen mit Quoten im Schnitt von 6,67 aus Sicht der Bookies eher unwahrscheinlich. Wer hier mit einer Überraschung rechnet, kann seine Wette mit einer Freebet absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Frankfurt Prognose: Wie kann die SGE die Ausfälle kompensieren?

Leipzig wollte in dieser Saison lange um die Meisterschaft und den DFB-Pokal mitspielen. Im Pokal scheiterte der Titelverteidiger allerdings überraschend früh in Runde 2 an Wolfsburg. Zudem hat RB in der Tabelle schon neun Punkte Rückstand auf Rang 1. Trotzdem kann sich die Bilanz der Bullen mit zehn Siegen aus den ersten 16 Partien sehen lassen. Nur in der Premieren-Saison 2016/17 hatte die Mannschaft nach der Hinrunde mehr Dreier auf dem Konto (12).

Die Mannschaft von Coach Marco Rose ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Daheim musste man sogar seit 12 Liga-Partien keine Niederlage mehr hinnehmen. Holt man gegen die Eintracht auch mindestens einen Punkt, stellt man den Bundesliga-Rekord aus der Saison 2019/20 unter Julian Nagelsmann ein. Der Abgang von Emil Forsberg zu den NY Red Bulls soll durch Neuzugang Eljif Elmas (SSC Neapel) kompensiert werden. Zudem werden die lange verletzten Leistungsträger Dani Olmo und Willi Orban bald zurückerwartet.

Nach dem Abgang von Spielern wie Randal Kolo Muani, Daichi Kamada, Jesper Lindström und Rafael Borré waren bei der Eintracht Schwierigkeiten in der Offensive einkalkuliert. Zudem hatte mit Dino Toppmöller ein neuer Coach auf dem Trainerstuhl Platz genommen. Nach anfänglichen Problemen kam die Mannschaft auch besser in Schwung. Durch den 2:1-Erfolg am 16. Spieltag daheim gegen Gladbach kletterte die SGE erstmals seit dem 2. Spieltag in die Top 6 der Tabelle.

Dabei gaben die Hessen nur 172 Torschüsse ab. Das ist zusammen mit Werder Bremen der geringste Wert. Mit 26 Toren und einer guten Chancenverwertung liegt die Eintracht aber trotzdem auf einem guten 8. Platz. Nun muss der Coach erstmal ohne die Afrika-Cup-Teilnehmer Ellyes Skhiri, Fares Chaibi und Omar Marmoush auskommen. Dafür stehen mit Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek schon zwei Neuzugänge, die allerdings bei ihren Vereinen wenig Spielpraxis sammeln konnten, fest.

RB Leipzig - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 St. Gallen (H), 1:1 Werder Bremen (A), 3:1 Hoffenheim (H), 2:1 Young Boys (H), 3:2 Dortmund (A)



Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:5 Freiburg (H), 2:1 Gladbach (H), 0:3 Leverkusen (A), 0:2 Aberdeen (A), 5:1 Bayern München (H)



Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Frankfurt: 2:0 (H), 2:1 (H), 0:4 (A), 0:0 (H), 1:1 (A)



Nach 16 Duellen ist die Bilanz zwischen Leipzig und Frankfurt mit fünf Siegen für RB bei vier Niederlagen beinahe ausgeglichen. Siebenmal wurden die Punkte geteilt. Zu Gast bei den Sachsen sind die Hessen noch ohne Sieg (3U, 4N). Bei dieser Paarung gab es in 14 Spielen noch keinen einzigen Auswärtssieg (7 Heimsiege, 7 Remis). Am Samstag treffen sich beide Teams erstmals seit dem DFB-Pokal-Finale 2023 wieder aufeinander

Damals setzten sich die Bullen in Berlin mit 2:0 durch. Die letzten drei der vier Niederlagen der SGE in Leipzig fielen aber nur mit einem Tor Unterschied aus. Die Wette “Sieg mit 1 Tor Unterschied” wird am Samstag bei Oddset mit einer Quote von 2,70 belohnt. Wer bei diesem Bookie wetten möchte, findet alle Infos zur Oddset Registrierung bei uns.

Unser RB Leipzig - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Die Eintracht geht mit hohen Ansprüchen ins neue Jahr. Doch in der Fremde tun sich die Frankfurter um einiges schwerer als vor den eigenen Fans. Zudem spricht auch der direkte Vergleich gegen RB nicht für die SGE. Leipzig gehört zu den heimstärksten Teams der Liga. So trauen wir den Gastgebern im ersten Spiel des neuen Jahres mindestens einen Punkt zu. Da Leipzig die drittbeste Offensive der Liga hat und in den Spielen mit Beteiligung der Hessen im Schnitt 2,8 Tore fallen, rechnen wir zudem mit einigen Treffern.

Unser RB Leipzig Frankfurt Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore” mit einer Wettquote bei Bwin von 1,72.

