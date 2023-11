RB Leipzig - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 12.11.2023

Unser RB Leipzig - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.11.2023 lautet: Eine der stärksten Offensiven der Liga trifft auf schwächelnde Freiburger und sollte ihrer Favoritenrolle vor heimischem Publikum in unserem Wett Tipp heute gerecht werden.

Am 11. Spietag der Bundesliga trifft RB Leipzig mit dem SC Freiburg auf so etwas wie einen Lieblingsgegner. Der Zeitpunkt ist gut, da die Elf von Marco Rose national ein 0:2 gegen Mainz und davor das Aus im DFB-Pokal gegen Wolfsburg verdauen muss. Zumindest in der Champions League gab es unter der Woche beim 2:1 gegen Roter Stern Belgrad ein Erfolgserlebnis.

Zu Hause sind die Roten Bullen noch ungeschlagen und somit fällt unsere Wahl auf den Wett Tipp heute „Sieg RB Leipzig mit HC -1″ mit einer Quote von 1,96 bei NEObet.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Freiburg auf „Sieg RB Leipzig mit HC -1″:

RB Leipzig verlor keines seiner 7 Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg.

RB Leipzig musste in den ersten 5 Heimspielen der Saison erst 3 Gegentreffer einstecken.

Freiburg konnte erst eines der ersten 5 Auswärtsspiele gewinnen und insgesamt nur 3 Tore erzielen.



RB Leipzig vs Freiburg Quoten Analyse:

Auf dem Drei-Weg-Markt sehen die Bookies das Heimteam aus Leipzig mit einer Siegquote von 1,37 als klaren Favoriten in die kommende Partie gehen. Ein Unentschieden steht mit einer Quote von 4,95 zu Buche, ein Sieg der Gastmannschaft wird als noch unwahrscheinlicher betrachtet und erhält eine Quote von 7,3.

Die Wettanbieter erwarten eine torreiche Partie am kommenden Sonntag und vergeben für „Über 2,5 Tore“ eine recht niedrige Quote von 1,50. Wer glaubt, dass die Defensiven im Match zwischen RB Leipzig und Freiburg ihren Mann stehen werden, könnte eine Unter-Tore-Wette mit der NEObet Freiwette ohne Einzahlung verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Freiburg Prognose: Kann Freiburg auch in der Ferne gewinnen?

Die Roten Bullen aus Leipzig stehen mit 20 Punkten aus den ersten zehn Spielen auf dem fünften Platz der Tabelle und mussten am vergangenen Spieltag bei einer 0:2 Pleite in Mainz die erste Niederlage seit dem ersten Spieltag hinnehmen. Mit 2,5 Toren pro Partie stellen die Leipziger die viertbeste Offensive der Liga. Fünf der sechs Saisonsiege wurden mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen.

Die Sachsen stellen in Sachen gewonnener Zweikämpfe die stärkste Defensive der Liga mit einer starken Quote von 52,1 Prozent, der kommende Gegner aus Freiburg folgt jedoch knapp dahinter mit einer Quote von 52,0 Prozent. Vor allem zu Hause wusste die Leipziger Offensive zu überzeugen, so wurden in den ersten fünf Heimspielen schon 16 Treffer erzielt.

Freiburg konnte nur zwei der letzten acht Bundesliga-Spiele gewinnen und steht mit 14 Punkten auf dem achten Platz der Tabelle. Dabei stellen die Breisgauer mit nur 1,3 Toren pro Partie die fünftschwächste Offensive der Liga, in Auswärtsspielen sinkt diese Statistik sogar auf erschreckende 0,6 Tore pro Spiel.

Bester Scorer des SC Freiburg ist Vincenzo Grifo, der mit drei Toren und fünf Assists an über 60 Prozent der 13 Saisontore von Freiburg direkt beteiligt war. In der Europa League läuft es für das Team von Trainer Christian Streich bisher sehr gut, mit neun Punkten aus den ersten vier Partien steht Freiburg auf dem ersten Platz der Gruppe A und überwintert somit sicher im internationalen Geschäft.

RB Leipzig - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 Roter Stern Belgrad (A), 0:2 Mainz (A), 0:1 Wolfsburg (Pokal, A), 6:0 Köln (H), 3:1 Roter Stern Belgrad (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 5:0 Topola (H), 3:3 Gladbach (H), 1:3 Paderborn (H), 1:2 Leverkusen (A), 3:1 Topola (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Freiburg: 1:0 (A), 5:1 (A), 3:1 (H), 1:1 (H), 1:1 (A).



Der direkte Vergleich zwischen den beiden kommenden Kontrahenten geht klar an die Mannen aus Sachsen. Neun der 18 direkten Duellen im Profifußball gewannen die Roten Bullen und erzielten dabei im Schnitt 2,1 Tore pro Partie.

Vier der letzten sieben Duelle gewann Leipzig zudem mit mindestens zwei Toren Vorsprung gegen Freiburg. In Leipzig konnten die Breisgauer in acht Partien erst insgesamt sechs Treffer erzielen, bei 19 Gegentoren.

Im Schnitt fallen in Spielen zwischen RB Leipzig und Freiburg 3,1 Tore. Eine Wette auf „Unter 3,5 Tore“ wäre also einen Gedanken wert. Übrigens haben wir hier eine Übersicht über den besten Wettanbieter Bonus.

Unser RB Leipzig - Freiburg Tipp: Sieg RB Leipzig mit HC -1

RB Leipzig gewann fünf der insgesamt sieben Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg (2U) und erzielte dabei 2,6 Tore im Schnitt. In der laufenden Saison erzielen die Sachsen sogar über drei Tore durchschnittlich vor heimischem Publikum, Ähnliches erwarten wir auch im anstehenden Match gegen Freiburg.