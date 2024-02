RB Leipzig - Gladbach Tipp Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser RB Leipzig - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Die Bullen sehen rot! In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher mit einigen Toren der Sachsen.

Vier Tage nach der bitteren 0:1-Pleite in der Champions League gegen Real Madrid ist RB Leipzig in der Bundesliga gegen Gladbach gefordert. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, wenn die Bullen auch im nächsten Jahr wieder in der Königsklasse mitmischen wollen. Doch das Bundesliga-Jahr 2024 verlief für die Sachsen bislang bescheiden.

Mit den Fohlen kommt nun aber ein Lieblingsgegner in die Red Bull Arena, der in Gastspielen bei RB bislang wenig bis gar nichts zu melden hatte. Wir erwarten wütende Angriffe der Gastgeber und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Leipzig trifft in beiden Halbzeiten“ mit einer Quote von 1,77 bei Oddset.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Gladbach auf „Leipzig trifft in beiden Halbzeiten“:

RB hat die letzten 3 Heimduelle mit der Borussia gewonnen und dabei 10 Tore erzielt.

Gladbach stellt hinter Schlusslicht Darmstadt die zweitschlechteste Abwehr der Liga.

In 7 ihrer 10 Auswärtspartien kassierten die Fohlen mindestens 3 Gegentreffer.



RB Leipzig vs Gladbach Quoten Analyse:

Wie klar die Buchmacher die Gastgeber in diesem Duell vorne sehen, wird anhand der Quotenverteilung mehr als deutlich. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es bestenfalls Quoten von gerade einmal 1,39. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Borussia kann man hingegen das Siebenfache seines Einsatzes als Gewinn zurückbekommen.

Tore erwarten die Buchmacher um Anbieter Oddset, den wir in unserem Oddset Test auf Herz und Nieren geprüft haben, so einige. Das wird daran deutlich, dass selbst die Quoten für Wetten auf „Über 3,5 Tore“ unter der Marke von 2,00 bleiben. Die Option „Beide Teams treffen“ wirft mit Werten bis 1,57 auch nicht übermäßig hohen Quoten ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Gladbach Prognose: Bullen rennen mit Wut im Bauch an

RB Leipzig musste unter der Woche eine bittere Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid hinnehmen. Nachdem den Bullen schon in der dritten Minute ein Tor zur 1:0-Führung mehr oder weniger geklaut wurde, schafften sie es in der Folge trotz weiterer guter Chancen nicht, den Ball im Kasten der Königlichen zu versenken.

Der Ausgang ist bekannt: Mit 0:1 verlor RB das vierte von den bisherigen sechs Pflichtspielen in diesem Kalenderjahr (1S, 1U). Die anderen fünf Partien fanden alle in der Bundesliga statt und die Sachsen holten aus ihnen nur vier von 15 möglichen Punkten. Nur drei Teams sammelten an den letzten fünf Spieltagen weniger Zähler.

In diesen letzten fünf Bundesliga-Partien kassierte Leipzig auch elf Gegentreffer. Kein anderes Team musste an den vergangenen fünf BL-Spieltagen öfter hinter sich greifen. Nur ein einziges Mal in ihren letzten 17 Pflichtspielen konnten die Bullen eine weiße Weste wahren. In der Tabelle haben sie drei Punkte Rückstand auf Dortmund auf dem Champions League-Platz vier.

Vielleicht kommt mit Gladbach nun der richtige Gegner in die Red Bull Arena. Denn seit ihrem Aufstieg ins Oberhaus haben die Sachsen keines der bisherigen sieben Heimduelle mit den Fohlen verloren (4S, 3U). Die letzten drei Heimbegegnungen haben sie bei einem Torverhältnis von 10:3 gewonnen und dabei stets mindestens dreifach getroffen.

RB Leipzig - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:1 Real Madrid (H), 2:2 Augsburg (A), 2:0 Union Berlin (H), 2:5 Stuttgart (A), 2:3 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:0 Darmstadt (H), 1:3 Bayern (A), 0:0 Leverkusen (A), 1:2 Augsburg (H), 3:1 Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Gladbach: 1:0 (A), 3:0 (H), 0:3 (A), 1:3 (A), 4:1 (H)



Nach alldem wäre auch der Tipp „Sieg Leipzig & Beide Teams treffen“ eine gute Option. Bei Oddset bringt diese kombinierte Wette derzeit eine Quote von 2,35. Wenn ihr den Oddset Sportwetten Bonus nutzt, könnt ihr diesen Tipp sogar gänzlich ohne Risiko abgeben. Dass die Fohlen hier verlieren, halten wir noch aus weiteren Gründen für sehr wahrscheinlich.

Sie sind nämlich seit vier BL-Partien sieglos (2U, 2N) und konnten überhaupt nur eines der letzten acht Bundesligaspiele für sich entscheiden (3U, 4N). Auswärts wartet die Borussia seit sieben Partien auf einen Dreier. Aus besagten letzten sieben Auswärtsbegegnungen im Oberhaus holte sie nur zwei Punkte (2U, 5N).

In sieben aller bisherigen zehn Auswärtsspiele der laufenden Bundesliga-Saison kassierte Gladbach mindestens drei Gegentreffer. Insgesamt stehen bei den Fohlen 41 Gegentore in der Bilanz. Dieser Wert wird nur von Schlusslicht Darmstadt mit 49 Gegentreffern getoppt. Auch auswärts stellt die Borussia mit 26 Gegentoren die zweitschwächste Abwehr.

Mit insgesamt 45 Treffern sind die Auswärtspartien der Gladbacher die torreichsten der Bundesliga. In der Regel schießt aber der Gegner mehr Tore als die Fohlen. Diese haben nämlich saisonübergreifend nur eine ihrer letzten 18 Auswärtspartien in der Bundesliga gewinnen können (7U, 10N).

Unser RB Leipzig - Gladbach Tipp: „Leipzig trifft in beiden Halbzeiten“

Es ist bislang nicht das Jahr von RB. Beide Heimniederlagen der laufenden Bundesliga-Saison gab es in den letzten drei Heimspielen. Mit der Niederlage gegen Real Madrid verloren die Bullen drei ihrer letzten vier Pflichtspiele auf heimischem Rasen. Nun kommt aber einer der Gegner in die eigene Arena, gegen den man zu Hause in der Vergangenheit sehr gerne spielte.

Dieser stellt die zweitschwächste Abwehr, sowohl auswärts als auch insgesamt. Darüber hinaus konnten die Fohlen nur eines der letzten 18 BL-Auswärtsspiele gewinnen. In Leipzig kassierten sie in den letzten sechs Gastspielen immer mindestens zwei Gegentore und in den letzten drei Auswärtspartien dort mindestens drei Gegentreffer. Wir rechnen daher auch am Samstag mit einigen RB-Treffern.