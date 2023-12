RB Leipzig - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten|02.12.2023

Unser RB Leipzig - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück stehen die Bullen unter Druck. In unserem Wett Tipp heute spricht aber gegen den FCH alles für einen klaren Heimsieg.

Leipzig hatte sich für diese Saison drei Ziele vorgenommen: Man wollte im Kampf um die beiden nationalen Titel ein gehöriges Wörtchen mitreden. Zudem war natürlich die erneute CL-Qualifikation besonders wichtig. Zwei dieser Vorhaben sind aber schon gescheitert. Zudem verrät ein Blick auf die Tabelle, dass RB aktuell sogar die Königsklasse verpassen würde. Am Samstag sind die Bullen daheim gegen Heidenheim aber klar favorisiert.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,56 bei NEObet die Wette „Sieg RB Leipzig mit HC -1″.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Heidenheim auf „Sieg RB Leipzig mit HC -1″:

Leipzig ist in der Liga seit 10 Heimspielen ungeschlagen

RB verlor keines seiner letzten 29 Duelle gegen Aufsteiger

Heidenheim ist mit einem Punkt zusammen mit Bremen das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga

RB Leipzig vs Heidenheim Quoten Analyse:

Der Champions-League-Teilnehmer empfängt den Aufsteiger. Aus dieser Konstellation ergibt sich bei der RB Leipzig vs Heidenheim Prognose eine klare Ausgangslage. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 1,25.

Auf der Gegenseite sind die Gäste bei den Buchmachern, die immer auch einen guten Sportwetten Neukundenbonus im Angebot haben, mit durchschnittlichen Siegquoten von 10,7 die deutlichen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Heidenheim Prognose: Die Bullen sind in der heimischen Arena eine Macht

In der Fremde kassierte Leipzig am Samstag ein 1:2 in Wolfsburg und dann am Dienstag ein 2:3 bei Manchester City. Dabei stand RB in der Königsklasse kurz vor der großen Überraschung und führte bei den Skyblues schon mit 2:0. Am Ende setzte sich aber doch die Qualität des englischen Meisters durch. So hat RB vier der letzten fünf Pflichtspiele in der Fremde verloren. Damit ist man schon aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und spielt auch in der Liga im Titelrennen aktuell keine Rolle mehr.

Als Tabellen-Fünfter hat man aktuell elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen. Große Probleme hat die Mannschaft von Coach Marco Rose mit der Chancenverwertung. Zudem kassiert man zu einfache Gegentore. Dafür sind die Bullen in der Liga seit zehn Heimspielen ungeschlagen und holten dabei 26 von 30 möglichen Punkten. Zudem erzielte Leipzig schon sechs Joker-Tore. Kein Liga-Konkurrent kann hier mehr Treffer vorweisen. Die Bullen spielen gerne gegen Aufsteiger und sind in diesen Duellen seit 29 Partien ohne Niederlage (26S, 3U).

Am vergangenen Wochenende hatte sich Heidenheim daheim gegen Bochum sicher etwas ausgerechnet, doch ein von den Defensivreihen geprägtes Spiel endete mit einem torlosen Remis. So hat der FCH nur eines der letzten sechs Ligaspiele gewonnen (4N). Mit elf Punkten aus den ersten zwölf Bundesliga-Spielen sind die Männer von der Ostalb der schwächste Liganeuling seit der SpVgg Greuther Fürth in der Saison 2012/13 (7). Immerhin war das 0:0 gegen den VfL das dritte Heimspiel zu Null.

Zudem steht der Aufsteiger in den Statistiken „Kilometer pro Spiel“ und „Sprints pro Partie“ ganz oben. In der Fremde gab es in sechs Gastspielen bisher nur einen Zähler. Somit holte Heidenheim zehn der elf Saisonpunkte vor den eigenen Fans. Vor dem Gastspiel bei RB steht der FCH auf Platz 13 und hat drei Zähler Polster auf den Relegationsrang 16. Die Mannschaft von Coach Schmidt will sich nun in den verbleibenden Partien bis zur Winterpause eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde schaffen.

RB Leipzig - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:3 Manchester City (A), 1:2 Wolfsburg (A), 3:1 Freiburg (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (A), 0:2 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:0 Bochum (H), 2:4 Bayern München (A), 2:0 VfB Stuttgart (H), 1:3 Gladbach (A), 1:2 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Heidenheim: 3:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (H)

Die beiden Vereine trafen bisher vier Mal in der 2. Bundesliga (2014 bis 2016) und zwei Mal in der 3. Liga (2013/14) aufeinander. 2014 war man gemeinsam in die zweite Liga aufgestiegen. Leipzig hat mit zwei Siegen bei einer Niederlage (3U) leicht die Nase vorne.

Bei den Bullen ist der FCH noch ohne Sieg (2U, 1N). Das jüngste Aufeinandertreffen im März 2016 entschieden die Sachsen daheim mit 3:1 für sich. Nun folgt das erste Duell in der Bundesliga.

Unser RB Leipzig - Heidenheim Tipp: Sieg RB Leipzig mit HC -1

Die Ausgangslage ist klar. RB hat in den letzten Wochen genug Punkte liegen gelassen und braucht im Kampf um einen Platz in den Top 4 dringend einen Sieg. Die Gäste aus Heidenheim werden hier wohl kein Stolperstein sein.

Dafür war RB bisher zu heimstark und der Aufsteiger in der Fremde zu schwach. So erwarten wir einen klaren Sieg der Hausherren.