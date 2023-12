RB Leipzig – Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten|16.12.2023

Unser RB Leipzig - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.12.2023 lautet: Die Sachsen werden ihren positiven Trend gegen die TSG fortsetzen und sind in unserem Wett Tipp heute zu favorisieren.

RB Leipzig spielte wettbewerbsübergreifend zuletzt stark auf und erzielte sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League Erfolgserlebnisse. Drei Siege waren es an der Zahl. Hoffenheim meldete sich nach einer Durststrecke von vier sieglosen Partien kürzlich mit einem 3:1 gegen Bochum zurück. Mit nur einem Punkt aus den jüngsten beiden Auswärtspartien dürfte es aber am Samstag in der Red Bull Arena sehr schwer werden.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg RB Leipzig & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,40 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Hoffenheim auf “Sieg RB Leipzig & Beide Teams treffen”:

RBL gehört zu den 3 heimstärksten Bundesligisten und ist nach wie vor zu Hause ungeschlagen (5S, 2U).



Die Sinsheimer trafen bisweilen in jedem BL-Auswärtsspiel, ließen aber zuletzt mit einem Remis und einer Niederlage in der Ferne Federn.



Seit April 2018 hat die TSG nicht mehr in der Red Bull Arena gewonnen (2U, 5N).



RB Leipzig vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Den Online-Wettanbietern ist der Direktvergleich keineswegs entgangen. Aus diesem Grund werden die Hausherren aus Sachsen als klarer Favorit am Drei-Weg-Markt gehandelt und zeichnen sich durch eine Quote von ca. 1,45 aus. Ist es nach mehr als fünf Jahren langsam mal wieder an der Zeit für einen Auswärtssieg der Kraichgauer? Dieser wird bei zahlreichen Bookies mit mehr als dem 5,50-fachen Wetteinsatz versüßt.

Beide Konkurrenten haben offensive Durchschlagskraft und machten diese im Laufe der Saison mit 34 (RB Leipzig) und 28 Toren (Hoffenheim) deutlich. Im direkten Duell schließen die Buchmacher ebenfalls auf drei oder mehr Tore. Bet3000 hält neben einem steuerfreien Wettabschluss für deutsche Kunden und starken RB Leipzig Hoffenheim Quoten einen zusätzlichen Bet3000 Neukundenbonus bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs. Hoffenheim Prognose: Können die Sinsheimer gegen den Angstgegner gewinnen?

Die “Roten Bullen” spielten zuletzt starken Fußball und holten in der Bundesliga zwei Erfolge. Darüber hinaus wurde unter der Woche der letzte Gruppenspieltag der Champions League gegen die Young Boys Bern durch einen knappen 2:1-Erfolg siegreich gestaltet.

Auch auf nationaler Ebene spielten die Mannen von Trainer Marco Rose zuletzt guten Fußball und setzten sich in vier der vergangenen sechs Spiele durch. Somit konnte in der Tabelle Rang 4 gefestigt werden.

Satte 17 der insgesamt 29 Punkte wurden auf heimischem Boden errungen. Neben Leverkusen und Bayern sind die Sachsen der einzige Bundesligist, der zu Hause noch ungeschlagen ist.

Fünf Siege und zwei Remis attestieren den “Roten Bullen” zudem ein gewisses Maß an Heimstärke.

RB Leipzig - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 YB Bern (H), 3:2 Dortmund (A), 2:1 Heidenheim (H), 2:3 Manchester City (A), 1:2 Wolfsburg (A).



Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:1 Bochum (H), 1:2 Gladbach (A), 1:1 Mainz (H), 1:1 Augsburg (A), 2:3 Leverkusen (H).



Letzte Spiele RB Leipzig vs. Hoffenheim: 1:0 (H), 3:1 (H), 3:1 (A), 3:0 (H), 0:2 (A).



Die Schützlinge aus Sinsheim haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert und verbesserten sich in der Tabelle ins vordere Drittel. Dennoch konnte zuletzt mit einem 3:1 gegen Bochum eine handfeste Krise abgewendet werden. Zuvor standen nämlich zwei Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Vor allem offensiv hinterließen die Recken von Trainer Pellegrino Matarazzo ein gutes Bild und haben bisweilen in jedem Bundesliga-Spiel dem Gegner mindestens einen Treffer eingeschenkt. Die Abwehr stand hingegen nur selten sicher und muss sich satte 24 Gegentore ankreiden lassen. Nur in einem der bisherigen 14 BL-Duelle kam ein “Clean Sheet” zustande.

Mit fünf Auswärtssiegen konnte die TSG in den Stadien des Gegners anfangs überzeugen. Zuletzt standen jedoch ein Remis in Augsburg (1:1) und eine Niederlage in Gladbach (1:2) zu Buche. Dennoch wurden 16 der insgesamt 28 Saisontore in der Ferne erzielt. Tipp-Freunde, die von unterwegs aus ihren RB Leipzig Hoffenheim Tipp als mobile Wette abgeben wollen, finden eine Liste der besten Sportwetten Apps in unserem Wettanbieter-Vergleich.

Unser RB Leipzig – Hoffenheim Tipp: Sieg RB Leipzig & Beide Teams treffen

Spielerisch liegt zwischen beiden Konkurrenten ein Klassenunterschied vor. Leipzig zeichnet sich mit 489,1 Millionen Euro anhand des mehr als dreifachen Kader-Marktwerts der Sinsheimer (149,7) aus und verfügt somit über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen. Darüber hinaus spielen die “Roten Bullen” zu Hause und haben dort seit April 2018 nicht mehr gegen die TSG verloren (5S, 2U). Den Gästen ist aber durchaus ein Tor zuzutrauen. Immerhin hat die TSG bisweilen in jedem Liga-Duell mindestens einmal getroffen.