RB Leipzig - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2025

SPORT1 Betting 17.10.2025 • 18:00 Uhr RB Leipzig - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt RBL ungeschlagen gegen Aufsteiger?

Unser RB Leipzig - HSV Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.10.2025 lautet: Die Hanseaten dürfen sich im Wett Tipp heute nicht zu große Hoffnungen machen.

Es gibt Vereine im deutschen Oberhaus, denen die aktuelle Tabellensituation wesentlich mehr missfällt als den beiden Klubs in unserer RB Leipzig HSV Prognose. Während die Roten Bullen unter den Top-3 rangieren, schnuppern die Hanseaten an der oberen Tabellenhälfte.

Für unseren RB Leipzig HSV Wett Tipp heute haben wir uns in den besten Sportwetten Apps umgesehen und folgende Value-Bet herausgesucht: “RB Leipzig gewinnt ohne Gegentor” eignet sich mit einer Quote von 3,00 hervorragend für die Verwendung des Bet-at-Home Gutscheins.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs HSV auf “RB Leipzig gewinnt ohne Gegentor”:

Der HSV hat als einziges Bundesliga-Team noch kein Auswärtstor erzielt.

RB Leipzig hat in den letzten 5 Bundesliga-Spielen insgesamt nur 2 Gegentore zugelassen.

RB Leipzig und der HSV haben je 3 weiße Westen gesammelt.

RB Leipzig vs HSV Quoten Analyse:

Es könnte der Eindruck entstehen, die Roten Bullen wären Aufsteigern gegenüber nicht freundlich gegenüber. Die Hausherren haben keines ihrer 37 Bundesliga-Spiele gegen einen Aufsteiger verloren (32S, 5U). Im Vergleich der RB Leipzig HSV Wettquoten kommen die Sachsen so natürlich nicht um die Favoritenrolle herum.

Offenbar haben sich die Hanseaten zuletzt aber besser mit ihrem veränderten Spielstil arrangiert. Merlin Polzin und sein Team gewannen jüngst mit 4:0 gegen Mainz und verlängerten ihre laufende Serie auf drei ungeschlagene Partien in Folge. In den RB Leipzig HSV Quoten entdecken wir für einen Auswärtssieg dennoch mehr als den sechsfachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs HSV Prognose: Ein wichtiger Puffer

Auswärtsreisen konnten sich die hanseatischen Anhänger in dieser Saison bislang sparen. Die Norddeutschen warten vor dem RB Leipzig vs. HSV Tipp als einziger Bundesligist noch auf das erste Auswärtstor der Saison. “HSV Unter 0,5 Tore” bietet sich als Einzelwette für den Bet-at-Home Bonus an.

Neben dem 0:5-Debakel in München gab es zumindest zwei torlose Remis in der Ferne - ein 0:0 in Gladbach sowie ein 0:0 An der alten Försterei gegen Union Berlin. Dank zweier Heimsiege in Serie gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller (2:1 vs. Heidenheim, 4:0 vs. Mainz) haben die Polzin-Schützlinge bereits fünf Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Größer wird dieser Vorsprung laut unserer RB Leipzig gegen HSV Prognose vorerst nicht. Die Roten Bullen sind im Anschluss an den ersten Spieltag (0:6 vs. Bayern) nicht mehr geschlagen worden.

Genau wie der Hamburger SV haben die Sachsen drei weiße Westen aus fünf Ligaspielen außerhalb ihrer jeweils deutlichen Pleiten in München gesammelt. Insgesamt haben die Gastgeber nur zwei Gegentore in den fünf Auftritten vor dem RB Leipzig - HSV Tipp kassiert.

RB Leipzig - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:1 Dortmund (A), 1:0 Wolfsburg (A), 3:1 Köln (H), 1:0 Mainz (A), 2:0 Heidenheim (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 4:0 Mainz (H), 0:0 Union Berlin (A), 2:1 Heidenheim (H), 0:5 Bayern (A), 0:2 St. Pauli (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. HSV: 4:0 (H), 3:1 (A), 1:1 (H), 2:0 (A), 0:3 (H).

Die ersten beiden Heimspiele der Saison hat der Tabellendritte gewonnen. Abstiegskandidat Heidenheim (0:2) kassierte ebenso wie Mitaufsteiger Köln (1:3) eine Auswärtsniederlage in der Red Bull Arena.

Ole Werner steht ein junges Team zur Verfügung, das nach Bayern (14) und Dortmund (16) die wenigsten gegnerischen Abschlüsse zugelassen hat (24). Darüber hinaus hat RBL erst ein Standard-Gegentor erlaubt.

Bis eine Mannschaft Schüsse auf den Kasten von Peter Gulacsi abgeben darf, müssen erst mehrere direkte Duelle auf dem Rasen gewonnen werden. Leipzig hat ligaweit die zweitmeisten Zweikämpfe gewonnen (638).

Nach Ballgewinnen suchen die Hausherren schnellstmöglich den Weg nach vorne. Der Ball legt im Schnitt 2,02 m/s in Ballbesitzphasen des Werner-Elf zurück - nur Wolfsburg (2,08 m/s) versucht das Feld zügiger zu überbrücken.

Es scheint nur logisch, dass die Leipziger ligaweit die meisten direkten Angriffe vorgetragen haben (15). Die Gäste aus Norddeutschland (11) liegen in dieser Kategorie an dritter Stelle. Qualitativ besser sind aber die Angriffe der Hausherren.

So seht ihr RB Leipzig - HSV im TV oder Stream:

18. Oktober 2025, 15.30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Im Laufe der ersten sechs Spieltage haben beide Trainer noch keinen Torschützen eingewechselt. Außer ihnen warten nur Mainz, St. Pauli und Union Berlin auf einen Treffer eines eingewechselten Spielers.

Fernab des Volksparkstadions strahlen die Norddeutschen noch weniger Torgefahr als ohnehin schon aus. Der Hamburger SV hat als einziges Bundesliga-Team bis jetzt weniger als zwei erwartbare Tore in Auswärtsspielen erzielt (1,96 xG).

RB Leipzig vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner - Bakayoko, Romulo, Nusa

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Klostermann, Banzuzi, Haidara, Maksimovic, Gomis, Diomande, Harder

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, Elfadli, Vuskovic - Gocholeishvili, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Dompe

Ersatzbank HSV: Peretz, Gui Ramos, Mikelbrencis, Meffert, Pherai, Rossing-Lelesiit, Balde, Poulsen, Glatzel

Knifflig wird die Angelegenheit für Merlin Polzin und seine Profis auch, weil RBL die zweitbeste erwartbare Heim-Defensive im deutschen Oberhaus auf das Feld schicken kann (2,36 erwartbare Gegentore in Heimspielen).

Ein weiterer Faktor ist das Fehlen von Kreativspieler und Spielgestalter Fabio Vieira. Der Arsenal-Leihspieler muss wegen seiner Rotsperre von der Tribüne aus zuschauen und kann seine Pässe nur im Training zeigen.

Unser RB Leipzig - HSV Tipp: RB Leipzig gewinnt ohne Gegentor

Die Länderspielpause kam für den Aufsteiger nicht unbedingt zur besten Zeit. Gerade erst hatte sich der HSV in einen Rausch gespielt (3 ungeschlagene Spiele in Serie). In der Ferne blieben die Rothosen bislang allerdings blass. Das wird in der Red Bull Arena so bleiben.