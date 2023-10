RB Leipzig - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser RB Leipzig - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Am Samstag empfängt RB Leipzig den 1.FC Köln zum neunten Spieltag der Bundesliga. Wir sehen den Favoriten aus Sachsen bei unserem Wett Tipp heute im Vorteil gegen auswärtsschwache Kölner.

RB Leipzig steht mit 17 Punkten auf Platz fünf der Tabelle und sollte gegen den 16. der Tabelle aus Köln wichtige drei Punkte fest eingeplant haben, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Die Kölner konnten erst einen Punkt in den ersten vier Auswärtsspielen sammeln. Wir sehen keinen weiteren gegen ein starkes Team aus Leipzig hinzukommen und favorisieren für das kommende Match eine „Halbzeit/Endergebnis X/1″ Wette mit einer Quote von 4,50 bei Happybet.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Köln auf „Halbzeit/Endstand X/1″:

Köln gewann nur zwei der bisherigen zwölf Bundesligaspiele gegen RB Leipzig.

Köln erzielte die zweitwenigsten Treffer (7), Leipzig fing sich die zweitwenigsten Gegentreffer (7) der Bundesliga.

RB Leipzig konnte in der Hälfte der bisherigen Ligaspiele dieser Saison eine Weiße Weste bewahren.

RB Leipzig vs Köln Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Leipzig wird auch von den Buchmachern als Favorit im kommenden Duell gesehen, dafür spricht eine Siegquote für die Mannen von Trainer Marco Rose in Höhe von 1.45. Die Quote auf einen Sieg der Kölner steht bei 6.75, selbst ein Unentschieden wird mit einer Quote von 5.00 als sehr unwahrscheinlich gesehen.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen die Buchmacher ein 2:0 mit einer Quote von 8.25. Für eine solche Risikowette auf das Spiel zwischen RB Leipzig und Köln würde sich die Nutzung einer Gratiswette anbieten.

RB Leipzig vs Köln Prognose: Können die Bullen wieder ein Spiel zu Hause gewinnen?

RB Leipzig wird mit breiter Brust in das kommende Duell gegen Köln gehen, konnte doch am vergangenen Mittwoch der zweite Sieg in der Gruppenphase der Champions League eingefahren werden. Im letzten Bundesligaspiel wurde Darmstadt auswärts mit 3:1 geschlagen.

Die Offensive der Roten Bullen verteilt sich in dieser Saison auf viele Schultern, so stellen die Sachsen mit zehn verschiedenen Torschützen die meisten aller Teams. Am treffsichersten zeigte sich dabei Neuzugang Lois Openda, der schon sechs Buden markieren konnte.

Der Angriff der Herausforderer aus Köln läuft in der aktuellen Saison hingegen noch auf Sparflamme. Erst sieben Tore konnten in den ersten acht Spielen erzielt werden. Nur der VfL Bochum erzielte noch einen Treffer weniger. Dabei konnten sich erst drei Spieler von Trainer Steffen Baumgart in die Torschützenliste eintragen. Bester Torschütze ist Florian Kainz, der alle seine drei Treffer vom Elfmeterpunkt erzielte.

Die Kölner geben pro Spiel 4,5 Schüsse aufs gegnerische Tor ab, damit stehen sie im Ligavergleich auf Platz neun. Die Chancenverwertung ist mit 9% jedoch die zweitschlechteste der gesamten Liga und so kommt es, dass der Ball viel zu selten im Netz der Gegner zappelt.

RB Leipzig - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:1 Belgrad (H), 3:1 Darmstadt (A), 0:0 Bochum (H), 1:3 Manchester City (A), 2:2 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Köln: 3:1 Gladbach (H), 0:3 Leverkusen (A), 0:2 Stuttgart (H), 1:2 Bremen (A), 1:3 Hoffenheim (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Köln: 0:0 (A), 2:2 (H), 3:1 (H), 1:1 (A), 1:2 (A).

Die Spieler des 1.FC Köln konnten im letzten Spiel gegen Mönchengladbach einen starken 3:1-Sieg einfahren und sich ausgerechnet im Derby etwas den Frust von der Seele schießen. Mit RB Leipzig wartet jedoch nun ein ganz anderes Kaliber. Die stabile Abwehr der Sachsen wird die stotternde Kölner Offensivabteilung vor arge Probleme stellen.

Der direkte Vergleich geht an die Roten Bullen, die fünf der zwölf Begegnungen für sich entscheiden konnten, genauso oft endeten die Spiele unentschieden. Dabei fielen im Schnitt 3,0 Tore pro Partie. Sportfans, die auf ein weiteres Remis im Duell zwischen RB Leipzig und Köln tippen möchten, sollten unbedingt unseren großen Wettanbieter Vergleich ins Auge fassen.

Unser RB Leipzig - Köln Tipp: Halbzeit/Endstand X/1

In fünf der letzten sechs Partien zwischen RB Leipzig und Köln stand es zur Halbzeit unentschieden. Die Kölner Defensive steht zudem in den ersten 45 Minuten der Spiele in dieser Saison noch recht stabil (5 Gegentore), in der zweiten Hälfte werden den Gegnern allerdings doppelt so viele Tore erlaubt. Wir erwarten mutig kämpfende Kölner, die sich am Ende der deutlich höheren Qualität der Leipziger Spieler jedoch geschlagen geben müssen.