RB Leipzig – Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten|20.01.2024

Unser RB Leipzig - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Die Sachsen sind mit einem überraschenden Misserfolg gegen Frankfurt nach der Winterpause gestartet. In unserem Wett Tipp heute dürfte es gegen den Tabellen-Primus ebenfalls zu keinem Sieg reichen.

Trotz Feldvorteilen, 31 Torschüssen und mehr als 60 Prozent Ballbesitz unterlagen die Leipziger vor heimischer Kulisse jüngst mit 0:1 gegen Frankfurt. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste Exequiel Palacios die Leverkusener mit dem 1:0 in Augsburg und sorgte für einen erfolgreichen Einstieg ins Jahr 2024. Zweifelsohne handelt es sich hierbei um einen fußballerischen Leckerbissen.

Im Wett Tipp heute sehen wir Leverkusen in einer torreichen Begegnung im Vorteil. Für „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ gewährt Oddset eine Quote von 2,20 .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Leverkusen auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

RB Leipzig vs Leverkusen Quoten Analyse:

RB Leipzig vs. Leverkusen Prognose: Fügt Leipzig den Leverkusenern die erste Liga-Pleite zu?

Die Offensive ist mit 24 Heimtoren sehr gefährlich und blickt auf 2,67 Treffer pro Heimspiel. In keinem der letzten vier Duelle in der heimischen Arena wurde die Null gehalten.

RB Leipzig - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Leverkusen verkörpert die große Überraschung in dieser Saison. Kaum jemand hatte die Werkself als ernsthaften Meisterschaftsanwärter betrachtet. Dennoch rangiert diese nach 17 Spieltagen weiterhin an der Tabellenspitze und zeigt auf den Verfolger aus München, der ein Spiel weniger absolvierte, ein Polster von vier Punkten auf. Auswärts sind die Nordrhein-Westfalen eine Bank und behielten in 75 Prozent der Duelle die Oberhand. Satte 18 Tore brachten die Leverkusener in der Fremde zustande und trafen bislang in jedem Auswärtsspiel. Zudem endeten 75 Prozent der Paarungen auf gegnerischem Terrain mit drei oder mehr Toren. Sämtliche Auswärts-Duelle mit Mannschaften aus der vorderen Tabellenhälfte führten zu beiderseitigen Toren.