RB Leipzig - Roter Stern Belgrad Tipp, Prognose & Quoten

Unser RB Leipzig - Roter Stern Belgrad Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 25.10.2023 lautet: Im ersten Aufeinandertreffen von RB Leipzig und Roter Stern Belgrad erwarten wir aufgrund offensiver Spielstile der beiden Teams eine Partie mit einigen Toren.

Am kommenden Mittwoch empfängt RB Leipzig den serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad zum dritten Spieltag der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase. Das Heimteam aus Sachsen geht als Favorit in die anstehende Begegnung und wird sich gegen defensiv anfällige Belgrader durchsetzen.

Wir entscheiden uns in unserem Wett Tipp heute für „Sieg RB Leipzig & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,35 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Roter Stern Belgrad auf „Sieg RB Leipzig & Beide Teams treffen“:

RB Leipzig erzielte in 12 Pflichtspielen dieser Saison im Schnitt 2,4 Treffer.

Roter Stern Belgrad verlor 5 der letzten 6 Champions-League-Spiele (1U).

Roter Stern Belgrad bekam im Schnitt in den 14 gespielten Champions-League-Spielen 3,0 Gegentore eingeschenkt.

RB Leipzig vs Roter Stern Belgrad Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Leipzig geht auch aus Sicht der besten deutschen Buchmacher als klarer Favorit ins kommende Match. Auf dem Drei-Weg-Markt wird für einen Sieg der Sachsen eine Gewinnquote von 1,23 vergeben, ein Auswärtssieg für Roter Stern Belgrad steht mit einer Quote von 11,0 zu Buche.

Ein Blick auf die Über/Unter-Wetten zeigt, dass die Bookies von einem torreichen Spiel ausgehen. So steht ein Tipp auf „Über 2,5 Tore“ bei einer sehr niedrigen 1,35-Quote und wird somit als sehr wahrscheinlich betrachtet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Roter Stern Belgrad Prognose: Kann Leipzig daheim wieder mal eine weiße CL-Weste bewahren?

Die Roten Bullen stehen mit 17 Punkten auf dem 5. Platz der Bundesliga und mussten erst eine Niederlage in den ersten acht Spielen verkraften. In der Champions League gewann RB Leipzig das erste Gruppenspiel gegen YB Bern klar, musste sich im zweiten Spiel dem großen Favoriten Manchester City jedoch geschlagen geben.

Vor allem die Neuzugänge der Sachsen überzeugen in dieser Saison. Mittelstürmer Lois Openda erzielte in acht Ligaspielen bereits sechs Treffer und zwei Vorlagen und auch Xavi Simons konnte schon drei Mal treffen und bereitete vier Tore direkt vor.

In Spielen mit Leipziger Beteiligung fallen in der Regel Tore, in der laufenden Bundesliga-Saison sind es im Schnitt 3,25 pro Partie, wobei die Sachsen jedoch mit durchschnittlich nur 0,9 Gegentreffern eine starke Defensive stellen.

In der europäischen Königsklasse fällt es den Roten Bullen deutlich schwerer, eine weiße Weste zu bewahren. In den letzten acht Heimspielen trafen beide Teams jeweils mindestens ein Mal. Wettfreunde, die auch in der kommenden Begegnung auf ein Tor beider Teams setzen möchten, könnten dies mit einer Freiwette ohne Einzahlung verbinden.

RB Leipzig - Roter Stern Belgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:1 Darmstadt (A), 0:0 Bochum (H), 1:3 Manchester City (H), 2:2 Bayern (H), 3:2 Wiesbaden (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 3:2 Javor (H), 6:0 Trajal (Pokal, A), 4:3 Radnicki 1923 (A), 2:2 YB Bern (H), 1:0 Radnicki Nis (H).

Letzte Spiele RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: -

Der serbische Rekordmeister aus Belgrad steht mit 24 Punkten aus den ersten zehn Ligaspielen auf dem zweiten Platz der Tabelle der SuperLiga. Vor allem die Offensive der Rot-Weißen läuft bislang auf Hochtouren, so konnten schon 29 Tore erzielt werden - Ligaspitze! Bester Scorer der laufenden Spielzeit ist Neuzugang Jean-Philippe Krasso mit sechs Toren und drei Vorlagen in zwölf Pflichtspielen.

Roter Stern Belgrad konnte noch kein Auswärtsspiel in der Champions League gewinnen. In der laufenden Gruppenphase setzte es im ersten Spiel gegen Manchester City eine 1:3-Niederlage. Am zweiten Spieltag konnten sich die Mannen von Trainer Barak Bakhar ein 2:2-Unentschieden gegen YB Bern erkämpfen.

Unser RB Leipzig - Roter Stern Belgrad Tipp: Sieg RB Leipzig & Beide Teams treffen

RB Leipzig musste in den letzten elf Heimspielen in der Champions League mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Wir erwarten, dass auch gegen offensivstarke Serben keine weiße Weste gewahrt werden kann. Jedoch werden sich die Mannen von Trainer Marco Rose mit ihrer zweifelsfrei deutlich höheren individuellen Qualität im Kader am Ende durchsetzen und den zweiten Sieg der Gruppenphase einfahren.