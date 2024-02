RB Leipzig - Union Berlin Tipp Prognose & Quoten | 04.02.

Unser RB Leipzig - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.02.2024 lautet: Die Roten Bullen sehen rot! In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen klaren Heimsieg gegen zuletzt verbesserte Berliner.

Zum Abschluss des 20. Spieltags der Bundesliga kommt es in der Red Bull Arena zum Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Union Berlin. Die Gastgeber sind katastrophal ins neue Kalenderjahr gestartet und warten weiterhin auf die ersten Punkte. Die Berliner auf der anderen Seite sind mit der bisherigen Ausbeute im Jahr 2024 zufrieden. Wir gehen aber davon aus, dass die Köpenicker am Sonntag auf wütende Rote Bullen treffen, denen sie nicht allzu viel entgegenzusetzen haben werden.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Sieg RB Leipzig (HC 0:1)“ mit einer Quote von 2,06 bei NEObet.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Union Berlin auf „Sieg RB Leipzig (HC 0:1)“:

Nach 3 Niederlagen am Stück muss RB Leipzig im Kampf um die Champions League mal wieder gewinnen.

Union Berlin erzielte in den letzten 5 BL-Auswärtspartien kein einziges Tor.

RB hat das Hinspiel auswärts mit 3:0 gewonnen.



RB Leipzig vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben eine klare Meinung darüber, wer hier als Sieger vom Feld gehen wird. Mit Quoten von höchstens 1,40 für Wetten auf einen Heimsieg sind es die Bullen, die von den Bookies klar vorne gesehen werden. Ein Tipp auf einen Dreier der Gäste wirft hingegen Wettquoten bis 7,50 ab.

Wer auf einen Heimerfolg von RB mit mindestens zwei Toren Unterschied setzt, der kann hierfür aktuell eine Quote von bis zu 2,06 erhalten. Mit dem NEObet Promo Code könnt ihr von der Bonusaktion dieses Wettanbieters profitieren und gänzlich ohne Risiko wetten. Auch ein Zu-Null-Erfolg der Bullen zu Quoten bis 2,35 ist eine Überlegung wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Union Berlin Prognose: Rote Bullen mit wütenden Angriffen

Dass RB Leipzig aus den Partien gegen Frankfurt, Leverkusen und in Stuttgart vielleicht nicht die Maximal-Ausbeute von neun Punkten holen würde, konnte man erahnen. Dass die Sachsen nach diesen drei Spielen aber mit komplett leeren Händen dastehen, hätte wohl niemand vermutet. Vor allem in der Defensive passte überhaupt nichts zusammen.

Die beiden Heimpleiten gegen die Eintracht (0:1) und Bayer (2:3) waren aus RB-Sicht schon schlimm genug. Doch der bisherige Tiefpunkt war die 2:5-Packung am vergangenen Wochenende in Stuttgart. Drei BL-Schlappen in Serie sind eingestellter Vereins-Negativrekord. Insgesamt wartet Leipzig sogar seit vier Partien auf einen Sieg.

Allein in den besagten letzten drei Bundesliga-Spielen kassierten die Roten Bullen neun Gegentreffer und damit mehr als ein Drittel ihrer insgesamt 26 Gegentore. Insgesamt warten die Sachsen seit mittlerweile 14 Liga-Partien auf eine weiße Weste. Das ist die längste diesbezügliche Serie der Leipziger seit ihrem Aufstieg im Jahr 2016.

In der Tabelle ist das Team von Marco Rose mittlerweile auf Rang 5 abgerutscht. Der Rückstand auf Champions-League-Platz 4 beträgt drei Punkte. Nüchtern betrachtet kommt mit Union der richtige Gegner, um gleich mehreren Negativ-Serien ein Ende zu setzen.

RB Leipzig - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:5 Stuttgart (A), 2:3 Leverkusen (H), 0:1 Frankfurt (H), 1:1 Bremen (A), 3:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:0 Darmstadt (H), 0:1 Bayern (A), 0:0 Freiburg (A), 2:0 Köln (H), 0:3 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Union Berlin: 3:0 (A), 1:2 (H), 1:2 (A), 1:2 (H), 2:1 (H)



Denn mit vier Punkten nach neun Auswärtspartien sind die Berliner das schlechteste Auswärtsteam der laufenden Bundesliga-Saison. Den einzigen Auswärts-Dreier hatte es gleich im ersten Auswärtsmatch gegeben. Heißt: Seit acht BL-Auswärtspartien warten die Eisernen auf einen neuerlichen Dreier. Nimmt man noch die Partien aus dem DFB-Pokal und der Champions League hinzu, dann warten die Köpenicker sogar seit zwölf Pflichtspielen in der Fremde auf einen Sieg. Neun dieser zwölf Partien haben sie verloren. In den letzten fünf Auswärtspartien im Ligabetrieb schoss Union Berlin noch nicht einmal Tor.

Doch es ist nicht alles schlecht in der Hauptstadt. So kassierten die Eisernen in ihren letzten vier Ligaspielen nur bei den Bayern ein Gegentor (0:1). In den übrigen drei Partien konnten sie hinten die Null halten. An den ersten 14 Spieltagen konnten die Berliner keine einzige weiße Weste vorweisen. In den sechs Bundesliga-Spielen unter Neo-Trainer Nenad Bjelica gab es bereits drei Siege und damit einen mehr als in den zwölf Partien vor seinem Amtsantritt. Dennoch rechnen wir den Gästen am Sonntag keine echten Chancen aus, weil sie auswärts zu harmlos sind. Die empfohlene Handicapwette könnt ihr übrigens auch über die NEObet App abgeben.

Unser RB Leipzig - Union Berlin Tipp: „Sieg RB Leipzig (HC 0:1)“

Fünf Bundesliga-Duelle in Folge hatte Union Berlin gewonnen. Diese Serie nahm im Hinspiel der laufenden Saison mit der klaren 0:3-Heimniederlage ein Ende. Auch wenn die Berliner in drei der letzten vier Partien die Null halten konnten, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es dabei unter anderem zu Hause gegen Köln und Darmstadt ging. In Leipzig wartet die viertbeste Offensive auf die Eisernen, die zu Hause 62 Prozent ihrer Treffer erzielt hat (26 von 42). Nach zuletzt drei Pleiten am Stück muss RB siegen, um den Anschluss an die CL-Ränge zu halten. Gegen das auswärtsschwächste Team wird das den Bullen gelingen.