RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten | 25.8.23

Unser RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.08.2023 lautet: RB Leipzig möchte nach der Auftaktniederlage in Leverkusen den Fehlstart verhindern. Gegen den Lieblingsgegner Stuttgart sollte dies auch glücken.

In der Vorsaison sicherte sich der VfB erst in der Relegation gegen den HSV den Klassenerhalt. Zum Auftakt der neuen Spielzeit feierte Stuttgart nun einen 5:0-Heimsieg gegen Bochum und sicherte sich damit die erste Tabellenführung im Jahr 2023/24.

Diesen Platz würden die Schwaben am zweiten Spieltag nur zu gerne verteidigen. Doch am Freitag wartet mit dem Gastspiel in Leipzig ein ganz anderes Kaliber auf die Brustringträger. Das deuten auch die Wettquoten an. Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home die Wette „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs VfB Stuttgart auf „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“:

Leipzig war in der Vorsaison das zweitbeste Heimteam der Bundesliga

In 5 Heimspielen gegen den VfB erzielte RB 11 Tore

Die Schwaben warten immer noch auf den ersten Sieg gegen die Bullen

RB Leipzig vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

RB beendete die Vorsaison auf Rang 3. Die Schwaben mussten dagegen in die Relegation. Zudem waren die Bullen das zweitbeste Heimteam der Liga, während die Brustringträger nur 2 von 17 Gastspielen für sich entscheiden konnten. Nimmt man dann noch den direkten Vergleich hinzu, ergibt sich für die RB Leipzig vs VfB Stuttgart Prognose ein klares Bild.

So wird von den Buchmachern, unter denen es auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung gibt, ein Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 1,49 bezahlt. Auf der Gegenseite scheint ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 6,41 aus Sicht der Bookies recht unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs VfB Stuttgart Prognose: Bleibt RB so heimstark wie im Vorjahr?

Mit dem 3:0-Sieg bei den Bayern im Supercup war Leipzig mit einem Ausrufezeichen in die neue Saison gestartet. Am ersten Bundesliga-Spieltag hatten die Bullen zu Gast in Leverkusen aber vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme und konnten sich kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus kombinieren. Erst nach dem Seitenwechsel, einem Dreifach-Wechsel und der Umstellung auf ein 3-5-2 stand Leipzig kompakter. Doch am Ende setzten die Sachsen zum dritten Mal in Folge den Bundesliga-Start in den Sand.

Hoffnung macht die gute Form von Dani Olmo. Der Spanier kommt nach zwei Pflichtspielen schon auf vier Tore. Gegen den VfB sollte man Olmo auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Zudem hat die Mannschaft von Coach Marco Rose Moral bewiesen und erzielte zweimal den Anschlusstreffer. Stürmer Timo Werner entwickelt sich dagegen immer mehr zum Problemfall. Der Nationalspieler war schon in der Vorbereitung und gegen die Bayern sowie gegen Leverkusen einer der Schwächeren im Leipziger Trikot.

Anfang April übernahm Sebastian Hoeneß den VfB und führte die Schwaben zunächst zum Klassenerhalt. In diesem Jahr hat sich Stuttgart den vorzeitigen Ligaverbleib als Ziel gesetzt. Der Start in die neue Saison war mit dem 5:0 daheim gegen Bochum auch sehr vielversprechend. Die Hausherren überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Hinzu kamen viel Lauf- und Einsatzfreude sowie eine gute Zweikampfstärke und eine gute Struktur gegen das Konterspiel.

Ein Expected Goals Wert von 2,91 wurde mit fünf Toren klar überboten. Dabei hatte der Verein keine 24 Stunden vor der Partie Wataru Endo zu Liverpool ziehen lassen müssen. Nun fürchtet der Coach, noch weitere Leistungsträger zu verlieren. Konstantinos Mavropanos steht vor einem Wechsel zu West Ham. Auch Borna Sosa soll bei vielen Vereinen auf dem Wunschzettel stehen. Insgesamt gewann der VfB unter Hoeneß acht von 14 Pflichtspielen. Die Verantwortlichen versuchen nun, den Überschwang zu bremsen.

RB Leipzig - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:3 Leverkusen (A), 3:0 Bayern München (A), 3:0 Las Palmas (H), 9:2 Altglienicke (H), 4:0 St. Truiden (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 5:0 Bochum (H), 4:0 Balingen (A), 3:0 Sheffield United (A), 2:1 Vitesse Arnheim (H) 4:0 Reutlingen (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs VfB Stuttgart: 2:1 (H), 1:1 (A), 2:0 (A), 4:0 (H), 2:0 (H)

Der VfB ist ein absoluter Lieblingsgegner von RB. In zehn Duellen kommt Stuttgart gerade mal auf zwei Remis, bei acht Niederlagen. Die beiden Unentschieden gegen Leipzig holten die Schwaben daheim. Bei den Bullen kassierten die Brustringträger in fünf Gastspielen fünf Niederlagen bei 1:11 Toren.

In vier von fünf Heimspielen gegen den VfB erzielten die Sachsen mindestens zwei Tore. Erzielen die Hausherren am Freitag auch „Über 1,5 Treffer“, wird das beim von uns getesteten Wettanbieter Interwetten mit einer Quote von 1,50 belohnt.

Unser RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp: Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore

Die Ausgangslage vor diesem Duell ist klar. Sicher ist der VfB toll in die neue Saison gestartet, aber in Leipzig haben sich die Schwaben noch nie wohl gefühlt. Zudem ist RB nach der Pleite in Leverkusen auf Wiedergutmachung aus. Gegen Lieblingsgegner Stuttgart spricht in einem recht torreichen Spiel am Ende alles für einen Heimsieg.