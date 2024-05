RB Leipzig - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten 11.5.24

Unser RB Leipzig - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Seit drei Bundesliga-Spieltagen ist der SVW ungeschlagen, RB Leipzig sogar seit neun Begegnungen. In unserem Wett Tipp heute kommen beide Fanlager auf ihre Kosten.

RB Leipzig hat ein Herz für ihre Red Bull Arena entwickelt und fünf der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Vor neun Spieltagen wurden die Hausherren letztmals bezwungen. Ihre starke Saison drückt sich vor allem in der Gier nach Toren aus. 39 Tore im eigenen Stadion sind bereits jetzt ein neuer Vereinsrekord. Werder Bremen schwang sich in den letzten Wochen zu einem letzten Angriff auf die europäischen Plätze auf. Seit drei Liga-Spielen sind die Grün-Weißen ungeschlagen, haben jeweils „Über 1,5 Tore“ erzielt.

Unser Wett Tipp heute zielt auf die Match-Kombi „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ ab. Spielen könnt ihr diese Wette mit einer Quote von 1,70 bei Bwin .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Werder Bremen auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

RB Leipzig vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Leipzig ist nicht nur aktuell im eigenen Stadion kaum zu bezwingen, sondern eine Art Kryptonit für den SVW in der Ferne. Bislang haben die Roten Bullen alle sechs Heimspiele gegen die Grün-Weißen gewonnen. Wie erwartet gehen die Hausherren deshalb mit niedrigen Siegquoten bis 1,33 in dieses Aufeinandertreffen.

RB Leipzig vs Werder Bremen Prognose: Angreifer in Topform

Auf beiden Seiten gibt es mehrere Offensivspieler, die in den letzten Wochen eine fantastische Form aufgebaut haben. Lois Openda ist der drittbeste Torjäger der Bundesliga (24), aber nicht die einzige Waffe im Angriff der Hausherren.

Unterstützung erhielt der Neuzugang an den letzten Spieltagen vor allem durch Benjamin Sesko. Der Slowene erzielte in jedem der fünf vorangegangenen Begegnungen einen Treffer und füllte sein Torkonto auf zwölf Saisontreffer.

Werder konnte sich zuletzt wieder auf die Qualitäten von Marvin Ducksch verlassen. Der Stürmer hat in dieser Spielzeit 19 direkte Torbeteiligungen (12 Tore, 7 Assists), sammelte fünf Scorer-Punkte innerhalb der letzten drei Liga-Spiele.

Neben ihm blüht Nick Woltemade zum Ende der Saison auf. Der große Stürmer erzielte am vergangenen Spieltag seine ersten beiden Bundesliga-Tore und unterstrich damit seine starke Form aus den vergangenen Wochen.

RB Leipzig - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Noch nie hat RBL in einer Bundesliga-Spielzeit mehr Tore in der Red Bull Arena erzielt als in dieser Saison (39). Während der letzten beiden Heimspiele jubelte das Stadion über insgesamt sieben Treffer der Rose-Elf.