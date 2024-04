RB Leipzig - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten 13.04.2024

Unser RB Leipzig - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfangen die formstarken Leipziger den strauchelnden VfL Wolfsburg. Alles andere als ein Sieg des Favoriten aus Sachsen wäre eine Überraschung.

Die Roten Bullen empfangen die Wölfe zu einem wichtigen Spiel für beide Mannschaften. Während es für RB Leipzig um den Verbleib auf einem Champions-League-Platz geht, müssen die Wolfsburger aufpassen, nicht ganz tief in den Abstiegskampf der Bundesliga gezogen zu werden.

Wir sehen die Leipziger deutlich im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg RB Leipzig mit HC -1″ mit einer Quote von 1,95 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Wolfsburg auf „Sieg RB Leipzig mit HC -1″:

Leipzig verlor keines der letzten 5 Bundesliga-Spiele und gewann dabei 4 Mal.

Wolfsburg verlor 3 der letzten 4 Spiele mit 2 Toren Abstand.

Leipzig konnte die letzten beiden Heimspiele gegen Wolfsburg jeweils mit 2:0 gewinnen.

RB Leipzig vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Sachsen gehen selbstverständlich als Favorit ins kommende Duell mit dem kriselnden Klub aus der Autostadt. So wundert es nicht, dass die Quote für einen Heimsieg mit gerade einmal 1,39 beziffert wird. Dass die Wolfsburger gegen die Roten Bullen den zweiten Sieg in 14 Spielen eintüten können, wird mit einer Quote von 7,25 als sehr unwahrscheinlich angesehen.

Dass beide Teams treffen, wird hingegen als recht realistisch eingestuft. Die Quote für die entsprechende Wette liegt mit 1,68 recht niedrig. Wer der Meinung ist, dass im kommenden Match eines der beiden Teams keinen Treffer erzielen kann, sollte für einen Tipp darauf unbedingt auf ein Angebot im Bereich der Sportwetten Gutscheine zurückgreifen, um das Gewinnpotenzial zu erhöhen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Wolfsburg Prognose: Wolfsburgs Defensive wird dem Ansturm der Roten Bullen nicht standhalten können!

RB Leipzig spielt eine recht solide Saison, wird jedoch vor allem mit dem schwachen Start in die Rückrunde hadern, bei dem es drei Niederlagen in Serie zu beklagen gab. So könnte der Abstand auf den fünften Platz durchaus größer ausfallen, dort lauern momentan die punktgleichen Dortmunder auf ihre Chance, wieder an Leipzig vorbeizuziehen.

Mit 64 Toren stellen die Sachsen die drittbeste Offensive und können zugleich mit nur 33 Gegentreffern die zweitbeste Verteidigung der Liga präsentieren. Das ergibt ein starkes Torverhältnis von plus 31, was gegen den in dieser Hinsicht deutlich schwächeren BVB (+22) noch wichtig werden könnte.

Der VfL Wolfsburg spielt eine Rückrunde zum Vergessen. Sieben der ersten acht Partien in der zweiten Saisonhälfte endeten mit einem Unentschieden, fünf der restlichen sechs Spiele gingen verloren. Der bisher einzige Sieg nach dem 15. Spieltag gelang im letzten Auswärtsspiel gegen Werder Bremen.

Vor allem die Defensive dürfte dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl weiterhin schlaflose Nächte bereiten. 47 Gegentreffer in 28 Spielen sind eindeutig zu viel, zumal den Wölfen in dieser Saison nur 34 eigene Treffer gelangen. Bester Scorer der Wolfsburger ist Jonas Wind, der mit neun Toren und sieben Torvorlagen eine ordentliche Saison spielt, jedoch auch schon seit 16 Bundesliga-Spieltagen auf einen weiteren Treffer wartet.

RB Leipzig - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 4:1 Freiburg (A), 0:0 Mainz (H), 5:1 Köln (A), 2:0 Darmstadt (H), 1:1 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:3 Gladbach (H), 2:0 Bremen (A), 3:1 Augsburg (H), 0:2 Leverkusen (A), 2:3 Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Wolfsburg: 1:2 (A), 0:1 (A), 3:0 (A), 2:0 (H), 2:0 (H)

RB Leipzig und der VfL Wolfsburg trafen in insgesamt 15 Bundesliga-Partien aufeinander, somit kann das Duell nicht gerade als Traditionsduell bezeichnet werden. Die Bilanz dabei ist recht ausgeglichen, so haben die Leipziger mit sechs Siegen, bei vier Niederlagen, knapp die Nase vorne. Schon ganze fünf Mal trennten sich die beiden Teams mit einem Remis. Vier der sechs Siege feierten die Leipziger vor heimischem Publikum, vor dem auch in dieser Saison die meisten Siege gefeiert werden konnten. So setzte es erst zwei Niederlagen überhaupt in der Red Bull Arena, in der die Hausherren auf eine starke Torbilanz von 32:10 kamen.

Solltet ihr auf den dritten 2:0-Sieg in Folge für die Leipziger in einem Heimspiel gegen Wolfsburg tippen wollen, findet ihr für die entsprechende Wette eine Quote in Höhe von 8,25 bei den besten Wettanbietern. Einen solch risikoreichen Tipp können wir euch jedoch nur mit dem Hinweis auf die besten Gratiswetten ohne Einzahlung auf dem Markt guten Gewissens empfehlen.

Unser RB Leipzig - Wolfsburg Tipp: Sieg RB Leipzig mit HC -1

Die Wolfsburger Defensive zeigte sich im ersten Spiel unter Hasenhüttl gegen Bremen stark verbessert, was jedoch auch am harmlosen Auftritt des Gegners lag. Im letzten Spiel gegen Gladbach ging es bei der 1:3-Niederlage wieder viel zu einfach für den Gegner zu Torabschlüssen zu kommen. Gegen den starken Angriff der Leipziger im eigenen Stadion erwarten wir daher eine mehr oder weniger deutliche Niederlage der Wölfe.