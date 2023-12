RB Leipzig - Young Boys Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2023

Unser RB Leipzig - Young Boys Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.12.2023 lautet: Das letzte Gruppenspiel zwischen Leipzig und den Young Boys könnte zu einem Schaulaufen werden. Beide Mannschaften haben ihre Endposition in der Tasche. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir dennoch konzentrierte Rote Bullen.

Gegen eine früh dezimierte Dortmunder Mannschaft festigten die Leipziger am letzten Spieltag der Bundesliga ihren vierten Tabellenplatz. Im Nachgang der Partie zeigten sich Marco Rose und seine Profis aber unzufrieden über fehlende Spielkontrolle. Die könnte am letzten Gruppenspieltag der Königsklasse wieder vorhanden sein.

Das erste Duell mit Bern entschied RB Leipzig souverän mit 3:1 für sich. Die Young Boys sind zwar aktuell der Tabellenführer der schweizer Super League, verloren in der Königsklasse jedoch drei von fünf Partien mit mindestens zwei Toren Differenz. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg RB Leipzig (HC -1)“ mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Young Boys auf „Sieg RB Leipzig (HC -1)“:

Leipzig erzielte in 4 von 5 Gruppenspielen „Über 1,5 Tore“.

Young Boys gingen in 3 von 5 Gruppenspielen mit „Über 2,5 Gegentoren“ vom Feld.

Leipzig erzielte in dieser Champions-League-Saison 2,25 Tore pro Spiel (4.) - Bern ließ durchschnittlich 2,75 Gegentore pro Spieltag zu (29.).

RB Leipzig vs Young Boys Quoten Analyse:

Schon vor dem abschließenden Spieltag stehen die Roten Bullen als Tabellen-Zweiter der Gruppe G fest. In fünf Begegnungen sammelte der Bundesligist (9) fünf Zähler mehr als die Schweizer (4), sodass Siegquoten bis 1,37 der Sportwettenanbieter vertretbar sind.

Der Schweizer Spitzenreiter aus Bern feierte am fünften Spieltag der Gruppe G den ersten Sieg. Ein zweiter Dreier scheint mit Wettquoten zwischen 7,00 und 8,30 äußerst unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Young Boys Prognose: Dankbarer letzter Spieltag

Marco Rose freute sich am vergangenen Wochenende über den 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund. Dabei hielt er sich mit Selbstkritik nicht zurück. Im Nachgang der Bundesliga-Partie nahm er die fehlende Spielkontrolle auf seine Kappe und kritisierte seine zu intensive Trainingswoche.

Nach einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten diese Form der Kritik zu üben ist ein gutes Zeichen. Schließlich gewannen die Roten Bullen vier ihrer vergangenen sechs Pflichtspiele, stehen als Tabellen-Zweiter der CL-Gruppe G bereits fest und manifestierten ihren vierten Rang in der deutschen Beletage.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

In den vergangenen drei Spielzeiten der Königsklasse gewannen die Sachsen jeweils ihr letztes Gruppenspiel. Insgesamt holte der Bundesligist acht Siege aus den letzten 13 CL-Gruppenspielen.

Der vierte Dreier in Gruppe G ist zum Greifen nahe. Bereits am ersten Spieltag siegte RB Leipzig mit 3:1 zu Gast in Bern. Besonders die Offensive der Hausherren war in dieser Champions-League-Saison mit 2,25 Toren pro Spieltag (4.) eine Augenweide.

RB Leipzig - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:2 Dortmund (A), 2:1 Heidenheim (H), 2:3 Manchester City (A), 1:2 Wolfsburg (A), 3:1 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Young Boys: 3:0 St. Gallen (H), 1:0 Lausanne-Ouchy (H), 1:1 Servette (H), 2:0 Roter Stern Belgrad (H), 1:3 Zürich (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Young Boys: 3:1 (A).

Bern ist derzeit das Oberhaupt der schweizer Super League, bekam in der Königsklasse jedoch seine Grenzen aufgewiesen. Vor allem die Defensive der Schwarz-Gelben war in den meisten Gruppenspielen überfordert (2,75 Gegentore pro Spiel).

Die direkten Duelle mit Manchester City (1:3, 0:3) und RB Leipzig (1:3), gelten als bestes Beispiel. In den drei Begegnungen ließ die Hintermannschaft aus Bern jeweils „Über 2,5 Gegentore“ zu.

Nehmen wir uns den Angriff der Gäste etwas genauer vor. Die Mannschaft von Raphael Wicky erzielte in vier von fünf Gruppenspielen mindestens ein Tor. Bester Torschütze der Young Boys war dabei Meschack Elia mit zwei erzielten Treffern.

Da beide Mannschaften ihre Position in der Tabelle nicht mehr verändern können, besteht die Möglichkeit für etwas mehr Lockerheit auf dem Feld. Das ermöglicht in unseren Augen eine Wette auf „Beide Teams treffen“, die auch in der Bet3000 App mit einer Quote von 1,60 ausgeschrieben wird.

Unser RB Leipzig - Young Boys Tipp: Sieg RB Leipzig (HC -1)

Leipzig gewann in den vorangegangenen Gruppenspielen zwei von drei Duellen mit den Young Boys (3:1) und Roter Stern Belgrad (3:1, 2:1) mit mindestens zwei Toren Differenz. Zudem beeindruckte die Leipziger Offensive mit 6,00 Torschüssen pro Spieltag (6.). Die schweizer Gäste erreichten nur etwas mehr als die Hälfte (3,25) pro Partie.