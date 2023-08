RB Salzburg – Austria Wien Tipp, Prognose, Quoten | 13.08.2023

Unser Red Bull Salzburg - Austria Wien Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 13.08.2023 lautet: Auch gegen Austria lässt sich Salzburg nicht die Butter vom Brot nehmen und fährt am Ende drei Punkte ein.

In der Red Bull Arena wird es für die „Veilchen“ sehr schwer, Punkte zu entführen. Wir visieren einen Sieg der Gastgeber mit mehr als 2,5 Toren an. Bet3000 stellt eine Quote von 1,80 in Aussicht.