Real Madrid - Al-Hilal Tipp, Prognose & Quoten | 18.06.2025

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 07:00 Uhr Real Madrid - Al-Hilal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Ist der Einfluss von Xabi Alonso und Simone Inzaghi bereits zu erkennen?

Unser Real Madrid - Al-Hilal Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 18.06.2025 lautet: Vor der FIFA Klub WM haben Real Madrid und Al-Hilal jeweils einen neuen Trainer präsentiert. Im Wett Tipp heute jubeln beide.

Gemessen an ihren eigenen Standards haben beide Mannschaften eine ernüchternde Spielzeit erlebt. Die Madrilenen und der Saudi-Klub schlossen ihre Ligaspielzeit jeweils als Vizemeister ab. Zudem schied der 15-fache Champions-League-Sieger im stärksten europäischen Wettbewerb bereits im Viertelfinale aus. In der Real Madrid Al-Hilal Prognose sind beide Mannschaften stark an einem gelungenen Auftakt interessiert.

Auf der Trainerbank ist den Gästen erst kürzlich ein Coup gelungen. Simone Inzaghi hat Inter Mailand nach dem verlorenen Champions-League-Finale verlassen und trainiert nun den erfolgreichsten Klub Saudi Arabiens. Für unseren Real Madrid Al-Hilal Wett Tipp heute wählen wir eine Quote von 1,87 und spielen bei Bet365 “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Al-Hilal auf “Beide Teams treffen”:

Al-Hilal stellte in der abgelaufenen Saison die beste Offensive der Saudi Pro League (95 Tore in 34 Spielen).

In 10 von 14 Champions-League-Spielen der Madrilenen haben beide Teams getroffen.

Al Hilal erzielte in den letzten 5 Pflichtspielen insgesamt 16 Treffer.

Real Madrid vs Al-Hilal Quoten Analyse:

Niemand hat die FIFA Klub-WM häufiger gewonnen als die Madrilenen (5) und auch bei dieser Klub-WM zählt Real Madrid zu den Klub-WM Favoriten. Aus den Kreisen der Königlichen ist zudem zu vernehmen, dass sie dieser ersten Ausgabe mit 32 Mannschaften großen Stellenwert beimessen. Laut den Real Madrid Al-Hilal Wettquoten kann der spanische Vertreter mit einem Sieg zum Auftakt planen.

In diesen Sportwetten Apps liegen die Real Madrid Al-Hilal Quoten für einen Sieg von Xabi Alonso und seinem Team bei circa 1,27. Der Kontrahent aus Saudi Arabien erreicht dagegen teilweise Siegquoten im zweistelligen Bereich.

Real Madrid vs Al-Hilal Prognose: Die große Bühne

Die Spitznamen spiegeln das Selbstverständnis dieser beiden Klubs ziemlich gut wider. Im Real Madrid vs. Al-Hilal treffen die Königlichen auf den Boss. Aus der Verteilung der Siegquoten könntet ihr in eine falsche Richtung gelenkt werden.

Wir geben den Madrilenen in unserer Real Madrid gegen Al-Hilal Prognose einen leichten Vorteil, aber stellen uns gegen eine Favoritenrolle der Größenordnung, die ihr auf dem Wettmarkt findet.

Simone Inzaghi findet bei seinem neuen Klub einen Kader vor, der teilweise ein großartiges Talentlevel anbietet. Am besten ist die Blue Wave für die vorderen Positionen aufgestellt. Alternativ zum Real Madrid - Al-Hilal Tipp raten wir, einen Blick auf die Quoten zur Wette “Sieg Al-Hilal (HC +2)” zu werfen.

Das Zentrum dominieren beim vierfachen AFC-Champions-League-Sieger in der Regel Ruben Neves und Sergej Milinkovic-Savic. Beide Spieler sind immer noch auf dem Radar mehrerer europäischer Top-Klubs.

Real Madrid vs Al-Hilal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Real Sociedad (H), 2:0 Sevilla (A), 2:1 Mallorca (H), 3:4 Barcelona (A), 3:2 Celta Vigo (H).

Letzte 5 Spiele Al-Hilal: 2:0 Al Qadsiah (H), 1:1 Al-Wehda (A), 4:3 Al-Fateh (A), 4:0 Al-Orobah (H), 5:3 Al-Raed (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Al-Hilal: 5:3 (H).

Auf den Flügeln gibt es mehrere Optionen. Kapitän Salem Al-Dawsari ist in der abgelaufenen Saison an 30 Treffern in der Saudi Pro League direkt beteiligt gewesen (15 Tore, 15 Torvorlagen) und ein absoluter Liebling der Fans.

Darüber hinaus sind die dribbelstarken Brasilianer Malcom und Marcos Leonardo echte Spezialisten im Auflösen von Situationen auf engen Räumen.

Letztlich führen fast alle Wege zu Aleksandar Mitrovic, einem großgewachsenen Mittelstürmer mit fantastischem Torriecher, der sich auch in europäischen Top-Klubs in der Startelf befinden würde.

Mitrovic lief in seiner Karriere 206 Mal für Fulham auf und erzielte im Dress der Cottagers 111 Tore. Seine Gefahr vor dem gegnerischen Kasten stellt der Serbe seit mehreren Jahren für die Blue Wave unter Beweis.

In seinen ersten Jahren für Al-Hilal erzielte Mitrovic 40 Tore in 44 Partien sowie 28 Tore in 36 Auftritten. “Mitrovic trifft” würde zu unserer Real Madrid vs. Al-Hilal Prognose passen und ist eine echte Option für eine Gratiswette.

So seht ihr Real Madrid - Al-Hilal im TV oder Stream:

18. Juni 2025, 21 Uhr, Hard Rock Stadium, Miami

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Auf nationaler Ebene hat die neue Inzaghi-Elf in der abgelaufenen Saison die meisten Treffer erzielt (95 in 34 Spielen). Von ihrer Mannschaft sahen die Anhänger zuletzt 16 Tore in fünf Begegnungen.

Gegentore sind allerdings keine Seltenheit. Diese letzten fünf Pflichtspiele enthielten einen 4:3-Sieg gegen Al-Fateh sowie einen 5:3-Erfolg im Duell mit Al-Raed. “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” wirken in diesem Zusammenhang vielversprechend.

Real Madrid vs Al-Hilal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Tchouameni, Mendy, Valverde, Dani Ceballos, Bellingham, Vinicius Jr. Güler, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Fran Gonzales, Rüdiger, Militao, Vazquez, Lekhedim, Ramon, Asencio, Jimenez, Rivas, Modric, Diaz, Rodrygo, Llanos, Endrick, Munoz

Startelf Al-Hilal: Bono, Al.Bulayhi, Tambakti, Koulibaly, Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kanno, Lodi, Marcos Leonardo, Mitrovic

Ersatzbank Al-Hilal: Alyami, Aburasyin, Aldawsari, Alshahrani, Alharbi, Alghamdi, Barnawi, Harun, Almuthary, Lajami, Alghannam, Alqahtani,, Salem Aldawsari, Cesar, Malcom,

Darüber hinaus bringt Real Madrid ein fantastisches Team auf den Rasen. Kylian Mbappe erzielte in seiner Debüt-Saison 43 Tore (wettbewerbsübergreifend) und hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Die fehlende Balance im neuen Team von Xabi Alonso ist jedoch speziell in der Königsklasse erkennbar gewesen. Zehn der 14 CL-Auftritte endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Unser Real Madrid - Al-Hilal Tipp: Beide Teams treffen

Die Stärken beider Mannschaften liegen offensichtlich im vorderen Bereich des Feldes. Auf ihrem jeweiligen Kontinent zählen Real Madrid und Al-Hilal zudem zu den besten Teams überhaupt.