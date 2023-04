Real Madrid - Almeria Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Real Madrid - Almeria Tipp zum La Liga Spiel am 29.04.2023 lautet: Die Königlichen müssen die Liga-Saison noch möglichst ordentlich zu Ende bringen. Am Samstag daheim gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger spricht alles für einen Dreier.

Real Madrid hat in dieser Saison noch die Chance auf zwei Titel. In der Copa del Rey stehen die Königlichen im Finale gegen Osasuna. Und im Halbfinale der Champions League kommt es zum Spitzenspiel gegen Manchester City. In der Liga haben „Los Blancos“ die Meisterschaft schon abgehakt und wollen im Endspurt eigentlich den zweiten Platz verteidigen. Dies glückt aber nicht immer besonders gut. So kassierten die Männer von Coach Carlo Ancelotti am Dienstag eine bittere 2:4-Pleite in Girona. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger Almeria. Hier sind die Gastgeber die haushohen Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 2.05 bei Chillybets die Wette „Sieg Real & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Almeria auf „Sieg Real & Über 3,5 Tore“:

Real hat in dieser Liga-Saison lediglich eine Heimpleite kassiert

Almeria ist bei den Königlichen noch ohne Punkt

Die UD hat die schwächste Abwehr der Rückrunde

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Almeria Quoten Analyse:

Der Tabellenzweite empfängt den abstiegsbedrohten Aufsteiger. Almeria hat nur drei Punkte Polster auf die Abstiegszone. So sind die Rollen bei der Real Madrid vs Almeria Prognose klar verteilt. Für einen Heimsieg gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,17. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 15,4 aus Sicht der Wettanbieter die haushohen Außenseiter.

Real Madrid vs Almeria Prognose: Zeigt Real eine Reaktion?

Da Barca aktuell mit nur fünf Punkten aus den letzten vier Ligapartien etwas schwächelt, haben sicher einige optimistische Fans von Real Madrid doch noch auf die Titelverteidigung gehofft. Doch mit der 2:4-Pleite am Dienstag bei Aufsteiger Girona sind nun auch die letzten Resthoffnungen verflogen. Dabei hatten die Königlichen zuletzt vier Zu-Null-Siege in Serie gefeiert.

Beim FCG waren „Los Blancos auch klar überlegen und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Da der amtierende Meister defensiv aber nachlässig und vorne zu harmlos war, setzte es nach einem Viererpack von Valentin Castellanos eine 2:4-Pleite. Girona stand dicht gestaffelt, machte es den Gästen so schwer und zeigte sich vor dem gegnerischen Tor brutal effizient. Nach dem dritten Gegentreffer waren die Königlichen endgültig geschockt und geschlagen.

Nach sieben Jahren in der zweiten Liga kehrte Almeria in dieser Saison zurück in die Primera Division. Bisher liegt die UD bei der „Mission Klassenerhalt“ im Plan. Doch noch sind die Andalusier längst nicht gerettet. An sieben Spieltagen standen die Rojiblancos auf einem Abstiegsplatz. 26 von 33 Saisonpunkten hat der Aufsteiger im eigenen Stadion geholt. Das reicht in der Heimtabelle für einen guten 9. Platz.

In der Fremde tut sich die Mannschaft von Coach Rubi allerdings sehr schwer. Nur Elche (6) hat weniger Auswärtspunkte geholt als die Union Deportiva (7). Das 2:1 am Mittwoch in Getafe war der dritte Sieg im zwölften Rückrundenspiel. Zudem ging damit eine Serie von 21 La-Liga-Gastspielen ohne Sieg zu Ende. Mit 24 Gegentoren hat Almeria die schwächste Abwehr der zweiten Saisonhälfte.

Real Madrid - Almeria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:4 Girona (A), 2:0 Celta Vigo (H), 2:0 Chelsea (A), 2:0 Cadiz (A), 2:0 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Almeria: 2:1 Getafe (A), 1:2 Athletic Bilbao (H), 1:2 Atletico Madrid (A); 2:1 Valencia (H), 2:2 Celta Vigo (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Almeria: 2:1 (A), 3:0 (H), 4:1 (A), 4:0 (H), 5:0 (A)

In 13 Duellen gegen Real feierte Almeria nur einen Sieg. Dieser Erfolg glückte am 22. Spieltag der Saison 2007/08 mit einem 2:0 daheim. Aus den restlichen 12 Vergleichen holten die Andalusier lediglich zwei Remis. Vor allem in Madrid ist der Unterschied deutlich. Hier gewannen „Los Blancos“ alle sechs Heimspiele gegen die Rojiblancos bei einem Torverhältnis von 25:4.

Unser Real Madrid - Almeria Tipp: Sieg Real & Über 3,5 Tore

Real Madrid hat in der Tabelle nur noch ein Polster von zwei Punkten auf den Tabellendritten Atletico. Will man den Stadtrivalen nicht vorbeiziehen lassen, muss die Ancelotti-Elf wieder punkten. Gegen das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga und die schlechteste Defensive der Rückrunde spricht vieles für einen Heimsieg und einige Tore.