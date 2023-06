Real Madrid - Athletic Bilbao Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Real Madrid - Athletic Bilbao Tipp zum La Liga Spiel am 04.06.2023 lautet: Real sorgt mit mindestens zwei Toren für Freude bei den Heimfans.

In La Liga sind die Tickets für die Champions- und Europa League bereits vergeben. Einzig um den Platz in der Qualifikation für die Conference League kämpfen am letzten Spieltag noch die punktgleichen Teams von Osasuna und Athletic Bilbao. Die Basken haben mit dem Auswärtsspiel bei Real Madrid die weitaus schwerere Aufgabe und werden nach unserer Meinung das internationale Geschäft in der kommenden Saison verpassen. Wir entscheiden uns für den Tipp „Real Madrid über 1,5 Tore“. Hierfür gibt es bei Bet3000 eine Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Athletic Bilbao auf „Real Madrid Über 1,5 Tore“

Real Madrid stellt die beste Offensive in La Liga

Bilbao stellt die schwächste Defensive der Teams auf den Rängen 1 bis 8

Die Königlichen haben 6 der letzten 7 Pflichtspiele zu Hause gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Für Wetten auf einen Sieg der Gäste vergeben die Buchmacher Quoten bis 3,50. Dass hier Tore auf beiden Seiten fallen, halten die Wettanbieter für sehr wahrscheinlich. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert Quoten um gerade einmal 1,57. Das Over 2,5 liegt bei Werten um 1,62 und erst Wetten auf mindestens vier Tore knacken die Marke von 2,00 dann deutlich.

Real Madrid vs Athletic Bilbao Prognose: Schaulaufen der Blancos

Nach der 0:1-Pleite im Skandalspiel beim FC Valencia hat Real Madrid seine letzten beiden Partien gegen Rayo Vallecano und beim FC Sevilla jeweils mit 2:1 gewonnen. Dem frischgebackenen Europa-League-Sieger fügten die Königlichen dabei die erst zweite Pleite in deren letzten 15 Pflichtspielen zu.

Mit einem weiteren Dreier zum Abschluss holt sich Real die Vizemeisterschaft, die für den Klub zwar keinen echten Wert haben dürfte. Dennoch will man lieber Zweiter werden, als dass man den Stadtrivalen Atletico auf dem letzten Meter doch noch passieren lässt. Der Vorsprung auf die Rojiblancos beträgt nur einen Punkt.

Von den 26 Pflichtspielen im heimischen Bernabeu in dieser Saison hat Real Madrid nur zwei verloren. Das 0:1 in der Copa del Rey gegen Erzrivale Barca war letzten Endes nicht sonderlich schlimm, da man das Ergebnis im Rückspiel drehte und später dann auch den Pokal in die Hauptstadt holte.

Ansonsten verloren die Königlichen nur noch das Liga-Heimspiel gegen Villarreal. Von den übrigen 24 Pflichtspielen zu Hause haben sie 19 gewonnen. Seit sieben Pflichtspielen zu Hause sind sie ungeschlagen und fuhren dabei sechs Siege ein. Mit 43 Heimtoren haben sie ligaweit die meisten, genauso wie mit ihren insgesamt 74 Treffern.

Real Madrid - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Sevilla (LL, A), 2:1 Rayo Vallecano (LL, H), 0:1 Valencia (LL, A), 0:4 Man City (CL, A), 1:0 Getafe (LL, H)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 0:1 Elche (LL, H), 0:2 Osasuna (LL, A), 2:1 Celta Vigo (LL, H), 1:5 Villarreal (LL, A), 0:1 Betis Sevilla (LL, H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Athletic Bilbao: 2:0 (LL, A), 0:1, (CDR, A), 2:0 (SC, N), 2:1 (LL, A), 1:0 (LL, H)

Bei den Gästen aus Bilbao sieht alles danach aus, dass sie sich in den letzten Wochen ihre komplette Saison ruiniert haben. Noch nach dem 30. Spieltag waren die Basken auf Kurs Richtung Europa League, doch am Ende der Spielzeit werden sie sich wohl nicht einmal für die Conference League qualifizieren.

Schuld daran sind nur vier Zähler aus den letzten sieben Partien. Ganze fünf dieser letzten sieben Ligaspiele haben Los Leones verloren. Zuletzt unterlagen sie zweimal in Serie, wobei beide Pleiten besonders bitter waren. Zunächst gab es ein 0:2 beim aktuell punktgleichen Klub aus Osasuna, der damit auch den direkten Vergleich für sich entschied.

Am vergangenen Wochenende gab es dann in letzter Sekunde eine völlig unerwartete 0:1-Heimniederlage gegen das bereits als Absteiger feststehende und abgeschlagene Schlusslicht Elche. Jetzt können die Löwen nur noch hoffen, dass sie in Madrid mehr Punkte holen als Osasuna im parallelen Heimspiel gegen Girona.

In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage steht Athletic Bilbao auf dem vorletzten Platz und nüchtern betrachtet spricht nicht viel dafür, dass sich das am Sonntag bessert. Von den letzten sechs direkten Duellen mit Real wurden fünf verloren. In La Liga warten die Basken sogar seit 15 direkten Begegnungen mit den Königlichen auf einen Dreier.

Unser Real Madrid - Athletic Bilbao Tipp: Real Madrid Über 1,5 Tore

Bei den letzten Ergebnissen Bilbaos allgemein sowie jenen aus den letzten direkten Duellen und der Tatsache, dass sie hier auswärts bei den Königlichen ran müssen, mag es einen verwundern, dass man Quoten um 2,00 für Wetten auf einen Heimsieg bekommen kann. Sportlich gesehen mag es für die Löwen um etwas mehr gehen, allerdings würden sie sich selbst bei einem Sieg nicht für Europa qualifizieren, wenn Osasuna zeitgleich ebenfalls gewinnt. Wir sehen die Blancos hier vorne und können uns gut vorstellen, dass sie im letzten Heimspiel der Saison mehr als nur einen Treffer erzielen.