Real Madrid - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 10.1.2024

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Supercopa Spiel am 10.01.2024 lautet: Das Derby Madrileño im Halbfinale der Supercopa könnte dank Atletico zum Fest der vielen Tore werden. Im Wett Tipp heute erwarten wir beide Offensiven in bester Torlaune.

Was ist nur aus der seriösen Defensivarbeit der Rojiblancos geworden? In den letzten Begegnungen kassierten die Colchoneros überdurchschnittlich viele Gegentore. Drei der vergangenen fünf Pflichtspiele endeten mit Über 1,5 Gegentoren der Simeone-Elf. Im speziellen Madrid-Derby wird es deutlich schwerer als zuletzt, mit der eigenen Offensive das Ergebnis geradezubiegen. Die Königlichen belegen in La Liga Platz 1 und gewannen zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge. Weniger erfolgreich waren die letzten Duelle mit dem Stadtrivalen. Real entschied keines der vergangenen beiden direkten Duelle für sich.

Unser Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Atletico Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Real Madrid erzielte in 12 von 13 Heimspielen dieser Saison mindestens ein Tor.

Atletico Madrid erzielte in 3 der letzten 4 Pflichtspiele Über 2,5 Tore.

Die vergangenen 4 Aufeinandertreffen endeten mit „Beide Teams treffen“.

Real Madrid vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Im Santiago Bernabeu zünden die Königlichen stets ein fußballerisches Feuerwerk. Während der ersten Hälfte dieser Saison verloren Carlo Ancelotti und seine Spieler keines ihrer 13 Heimspiele. Verständlich, dass die Buchmacher das Weiße Ballett mit Quoten bis 2,10 leicht favorisieren. Ein Wettgutschein kann in diesem Fall ebenfalls nicht schaden.

Anstatt den Bus zu parken oder komplett auf Defensivfußball zu setzen, geht Diego Simeone mit seinen Rojiblancos auf Angriff. Atletico erzielte in der Liga, genau wie Real Madrid, 2,1 Tore pro Spiel und hat eine der drei besten Offensiven der Primera Division. Gelingt der Auswärtserfolg im Madrider Stadtderby, liegen Siegquoten zwischen 3,40 und 3,75 abholbereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Atletico Madrid Prognose: Spielfreude im Derby Madrileño

Der spanische Tabellenführer ist zu Hause kaum zu bezwingen. Real Madrid erzielte in neun La-Liga-Heimspielen durchschnittlich 2,44 Tore pro Partie. Bei 78 Prozent ihrer Liga-Heimspiele jubelten die Fans der Königlichen über mindestens zwei Treffer der eigenen Mannschaft.

Zum Supercopa-Halbfinale können sich die Anwesenden voraussichtlich auf einen ebenso offensivfreudigen Stadtrivalen einstellen. Atletico Madrid brachte die Kugel in drei der letzten vier Pflichtspiele Über 2,5 Mal im gegnerischen Kasten unter.

Alvaro Morata ist Atleticos bester Torschütze (12) und erzielte am vergangenen Spieltag einen Dreierpack gegen Girona (3:4). In Kombination mit Antoine Griezmann (14 Scorerpunkte) prüft der ehemalige Real-Angreifer eine geschwächte Defensive. Bei Carlo Ancelotti fehlen weiterhin Torhüter Thibaut Courtois, Éder Militão und David Alaba (alle Kreuzbandriss).

Darauf aufbauend können wir uns Tore auf beiden Seiten sehr gut vorstellen. Bereits die vergangenen vier direkten Aufeinandertreffen endeten jeweils mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen“.

Real Madrid - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:1 Arandina (A), 1:0 Mallorca (H), 1:0 Alaves (A), 4:1 Villarreal (H), 3:2 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:1 Lugo (A), 3:4 Girona (A), 1:0 Sevilla (H), 3:3 Getafe (H), 0:2 Bilbao (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Atletico Madrid: 1:3 (A), 1:1 (H), 3:1 n.V. (H), 2:1 (A), 0:1 (A).

Atletico Madrid kassierte in der ersten Saisonhälfte untypisch viele Gegentore. Im Schnitt musste sich das Fanlager der Colchoneros auf 1,2 Gegentore pro Partie einstellen (9.). Erzrivale Real Madrid liebäugelte stattdessen bei nur 0,6 Gegentoren pro Spieltag häufiger mit einer weißen Weste. Das gelang den Hausherren in La Liga öfter als jedem anderen Team (10). Mit einer angeschlagenen Hintermannschaft erlaubte die Ancelotti-Elf jedoch in vier der letzten sechs Pflichtspiele mindestens ein Gegentor. Wir halten Atletico in der jetzigen Verfassung (11 Tore in den letzten 4 Partien) für stark genug, um mindestens über einen Treffer zu jubeln.

In letzter Konsequenz geben wir jedoch den Königlichen einen leichten Vorteil. Zu Hause verloren die Galaktischen noch kein einziges Pflichtspiel in dieser Spielzeit und die Form (5 Siege in Folge) ist im Vergleich mit den Colchoneros (2 Siege aus den letzten 5 Pflichtspielen) deutlich besser. Dementsprechend können wir uns nach der regulären Spielzeit einen „Sieg Real Madrid“ vorstellen. Gebt ihr bei AdmiralBet im Vorfeld der Partie eine Wette auf einen Sieg der Königlichen ab, spielt ihr eine Quote von 2,10. Am besten kombiniert ihr diese Wette mit dem folgenden AdmiralBet Gutschein.

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften kämpfen in La Liga um den Titel. Zuletzt hatte Atletico Madrid eine Phase, in der sie ihre Spiele in der Regel torreich bestritten (3 der letzten 4 Spiele Über 3,5 Tore). Das nährt unsere Vermutung, dass sich dieses Madrid-Derby den vier vorangegangenen Aufeinandertreffen anschließt und mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen“ endet.

Unser Real Madrid Atletico Madrid Sportwetten Tipp lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet.

