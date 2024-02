Real Madrid - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten|4.2.

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 04.02.2024 lautet: Erst das Aufeinandertreffen in der Supercopa, dann das Duell in der Copa del Rey und jetzt der Ligavergleich - in unserem Wett Tipp heute zum dritten Derby madrileño des Jahres 2024 konzentrieren wir uns auf die Defensiven.

Die Königlichen genossen das Nachholspiel gegen Getafe in vollen Zügen. Ein 2:0-Erfolg im kleinen Derby brachte Real Madrid zurück an die Tabellenspitze. Nach dem Derby-Warm-Up geht es am Wochenende sofort mit dem großen Derbi Madrileño weiter. In diesem hatte in den vergangenen drei Duellen stets die gastgebende Mannschaft den Sieg davongetragen.

Real (21,1 xGA) und Atletico (24,1 xGA) zählen mal wieder zu den vier besten Defensiven in La Liga, sodass unser Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen: Nein“ fällt. Intertops garantiert dafür eine Wettquote von 2,30.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Atletico Madrid auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Real Madrid ging bei der Hälfte der Ligaspiele ohne Gegentor vom Feld.

Atletico Madrid beendete 50 Prozent der Auswärtsspiele ohne Gegentor.

Die Rojiblancos schlossen 40 Prozent der Gastauftritte ohne Torerfolg ab.



Real Madrid vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Carlo Ancelotti kann wieder die Zeitung aufschlagen und im dortigen Sportteil seine Mannschaft an der Tabellenspitze entdecken. Zu Hause sind die Königlichen noch ungeschlagen (9S, 1U), weshalb Siegquoten bis 1,77 im Sportwettenvergleich nicht ungewöhnlich erscheinen.

Der Madrider Stadtrivale um Trainer Diego Simeone fordert Real bereits zum dritten Mal in diesem noch jungen Jahr 2024 heraus. Bisher gewannen beide Vereine je ein Duell, sodass wir ein Interesse an der Maximalquote von 4,66 für einen Auswärtssieg verstehen können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Atletico Madrid Prognose: Kein Esprit in der Ferne

Die Saison 2023/2024 ist mittlerweile 22 Spieltage alt und Atletico Madrid liegt bereits zehn Zähler hinter dem ewigen Stadtrivalen Real Madrid. Die einfachste Erklärung findet sich in den Auswärtsspielen, wo den Colchoneros nur 1,30 Punkte pro Spieltag vor die Füße fallen.

In der Arbeit gegen den Ball findet zwischen Heim- und Auswärtsspielen (je 12 Gegentore) kein Unterschied statt. Der Angriff hingegen verlor bisher in der Ferne an seiner Strahlkraft. Im Gegensatz zu den Heimspielen (27 Tore) erzielten die Rojiblancos zehn Treffer weniger außerhalb der eigenen Arena (17 Tore).

Die Quote von 50 Prozent Zu-Null-Spielen (auswärts) verliert ihre Wertigkeit, da Diego Simeone in 40 Prozent der Gastauftritte keinen Treffer seiner Mannschaft feiern durfte.

Daran anknüpfend sind Auswärtsspiele der Rojiblancos nur in den seltensten Fällen von Toren auf beiden Seiten begleitet worden (20 Prozent). Real Madrid hielt in den vorangegangenen Heimspielen dieser Spielzeit ebenfalls wenig von Toren auf beiden Seiten (50 Prozent).

Real Madrid - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Getafe (A), 2:1 Las Palmas (A), 3:2 Almeria (H), 2:4 n.V. Atletico Madrid (A), 4:1 Barcelona (H).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:1 Vallecano (H), 2:0 Valencia (H), 1:0 Sevilla (H), 1:0 Granada (A), 4:2 n.V. Real Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Atletico Madrid: 2:4 n.V. (A), 5:3 n.V. (H), 1:3 (A), 1:1 (H), 3:1 n.V. (H).



An der derzeitigen Form beider Mannschaften gibt es kaum etwas auszusetzen. Atletico Madrid gewann seine letzten fünf Pflichtspiele, drei davon sogar ohne Gegentor. Real legte nach der knappen Niederlage in der Copa del Rey (2:4 n.V. vs. Atletico) drei Siege in Serie auf den Rasen.

Die vergangenen drei Stadt-Derbys wurden jeweils von der gastgebenden Mannschaft gewonnen. Das passt zu unserem Eindruck, dass die Königlichen zurecht in der Favoritenrolle stehen. Real erlaubte die wenigsten erwartbaren Gegentore der Primera Division (21,4 xGA) und kassierte die wenigsten Gegentore pro Spieltag (0,6).

Zudem spielte die Defensive der Ancelotti-Elf trotz vieler Ausfälle kontinuierlich auf einem hohen Niveau und hielt in 50 Prozent der Ligaspiele den eigenen Kasten von Gegentoren frei (1.). Die Tordifferenz (+33) der Hausherren ist ligaweit ebenfalls unübertroffen.

Wir halten eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,83 bei Intertops ebenfalls für eine gute Wahl, vor allem in Kombination mit diesem Intertops Bonus.

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Atletico Madrid reist mit einer bemerkenswerten Statistik zum Stadtrivalen. 80 Prozent der Gastauftritte der Rojiblancos endeten mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“. Beide Defensiven zählen zu den vier besten der spanischen Primera Division und können ein Gegentor auch gegen eine Top-Mannschaft verhindern.