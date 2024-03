Real Madrid - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 24.03.2024

Unser Real Madrid - Barcelona Sportwetten Tipp zum Primera Division Femenina Spiel am 24.03.2024 lautet: 15 Tore erzielte Barca in den letzten vier Liga-Duellen gegen Real. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mindestens zwei Treffer im ersten Durchgang.

Während die Duelle zwischen den Männer-Mannschaften von Real Madrid und FC Barcelona in der Regel spannende und knappe Angelegenheiten sind, sieht die Sache bei den weiblichen Pendants ganz anders aus. Noch nie konnte das Frauen-Team von Real die Katalaninnen bezwingen oder ihnen überhaupt mal ein Remis abtrotzen.

Am Sonntag kommt es zum 16. Clasico Femenino, in dem die Blaugrana wieder einmal der haushohe Favorit sind. Wir entscheiden uns aufgrund dürftiger Quoten bei den Siegwetten für den Wett Tipp heute „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ mit einer Quote von 2,00 bei Betano.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Barcelona auf „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“:

Barcelona hat 32 der letzten 34 Pflichtspiele gewonnen (2U).

Die letzten 4 direkten Liga-Duelle gewann Barca mit 15:0 Toren.

Barcelona hat alle bisherigen 15 Duelle mit Real Madrid gewonnen.



Real Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Quoten, die wir im Duell der Männer-Mannschaften dieser beiden Vereine wohl so schnell nicht sehen werden: Wetten auf einen Auswärtssieg Barcelonas in der spanischen Hauptstadt werfen nicht nennenswerte Quoten von gerade einmal 1,15 ab. Für einen Tipp auf die Blancas gibt es hingegen Wettquoten bis 15,00.

Selbst die „Doppelte Chance 1X“ ist noch mit Werten bis 3,55 verbunden. Wer glaubt, dass die Gastgeberinnen zumindest zur Halbzeit ein Remis halten können, darf sich über Wettquoten bis 2,72 freuen. Freuen könnt ihr euch auch immer wieder, wenn die Bookies einen Bonus anbieten. Aktuell können wir zum Beispiel den Betway Bonus empfehlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Barcelona Prognose: Real Madrid ohne Chance

Der Verein Real Madrid feierte am 6. März 2024 sein 122. Jubiläum. In den Frauen-Fußball stieg man hingegen erst am 1. Juli 2020 ein. Einen Titel gab es bislang noch nicht, dafür in den ersten beiden Jahren direkt jeweils die Vize-Meisterschaft. In dieser Saison wird man wohl zum dritten Mal in Folge das Nachsehen gegenüber Barcelona haben.

Aktuell stehen die Blancas auf dem zweiten Platz. Trotz einer an sich starken 16-1-3-Bilanz haben sie neun Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner. Genauso groß ist aber auch der Vorsprung auf den Dritten Levante. Seit neun Liga-Spielen sind die Frauen von Real Madrid ungeschlagen und haben acht dieser neun Partien für sich entschieden.

Einen Titel werden sie in dieser Spielzeit auch anderweitig nicht mehr holen können. In der Copa de la Reina gab es das Aus im Viertelfinale gegen Stadtrivale Atletico (1:2) und in der Champions League schied man bereits in der Gruppenphase aus. Die 0-1-5-Bilanz bei 5:10 Toren spricht da eine klare Sprache und zeigt, wie Real im internationalen Vergleich steht.

Gegen die Frauen des FC Barcelona haben die Vikingas bisher noch nie wirklich Land gesehen. Alle bisherigen 15 Duelle seit der Gründung im Juli 2020 wurden verloren. Das knappste Ergebnis war ein 1:3 nach Verlängerung im Halbfinale der Copa de la Reina in der vergangenen Saison, als Real ab der 59. Minute in Überzahl spielte.

Real Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Eibar (H), 1:0 Sevilla (A), 2:1 Costa Adeje Tenerife (H), 1:1 Atletico Madrid (A), 4:1 Betis Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:1 Brann (A), 7:0 Costa Adeje Tenerife (H), 2:1 Athletic Bilbao (H), 7:1 Real Sociedad (A), 3:0 Athletic Bilbao (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Barcelona: 0:4 (N), 0:5 (A), 0:1 (A), 1:1, 1:3 n.V. (N), 0:4 (H)



Die anderen 14 Aufeinandertreffen waren in der Regel klare Angelegenheiten zugunsten Barcas. So ging zum Beispiel das Hinspiel in dieser Saison mit 5:0 an die Katalaninnen. Die letzten vier Begegnungen in der Primera Division Femenina haben sie mit 15:0 Toren gewonnen. Anfang des Jahres schlugen sie Real im Halbfinale des Supercups klar mit 4:0. Aktuell können die Blaugrana auf eine Serie von 34 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage blicken. Unglaubliche 32 dieser Partien haben sie gewonnen. Am Mittwoch setzten sie sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim SK Brann aus Norwegen knapp, aber hochverdient, mit 2:1 durch.

Am Ende betrug das Chancenverhältnis 34:4 für Barca und auch bei den Schüssen aufs Tor lag der Favorit nach Schlusspfiff mit 12:2 vorne. In der nationalen Liga stehen die Frauen des FC Barcelona bei einer 19-1-0-Bilanz und 89:5 Toren und führen so gut wie jede erdenkliche Statistik an. Zu den besten Torschützinnen der Blaugrana gehört die Norwegerin Caroline Graham Hansen, die zuletzt in drei Partien in Folge traf. Sie führt die Torjägerliste in der Primera Division Femenina mit 16 Treffern und 15 Vorlagen an. Ein Tipp auf sie als Torschützin bei Winamax, im besten Fall unter Nutzung des Winamax Bonus, sollte überdacht werden.

Unser Real Madrid - Barcelona Tipp: „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“

Auch wenn es das Duell des Zweiten gegen den Ersten ist, sind die Gäste aktuell mehrere Nummern zu groß. In den letzten beiden Duellen in Supercup und Liga stand es bereits zur Halbzeit 3:0 für die Blaugrana. Wir gehen davon aus, dass wir auch am Sonntag schon im ersten Durchgang mehr als nur ein Tor zu sehen bekommen. Angesichts äußerst dürftiger Quoten für Wetten in Richtung der Katalaninnen erscheint uns eine Torwette unter Abwägung des entsprechenden Risikos noch am sinnvollsten.