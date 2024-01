Real Madrid - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten|14.01.2024

Real Madrid ist zusammen mit Girona das Maß aller Dinge in La Liga und thront an der Tabellenspitze. Nur eine Niederlage musste im spanischen Oberhaus bisweilen akzeptiert werden (15S, 3U). Der amtierende spanische Meister FC Barcelona steht nicht ganz so gut im Futter, blickt zuletzt aber auf zwei knappe Erfolge am Stück. Diese sprangen gegen Las Palmas (2:1) und Almeria (3:2) heraus. Beim El Clásico handelt es sich um das Gipfeltreffen im spanischen Fußball.