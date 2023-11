Real Madrid - Braga Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2023

Unser Real Madrid - Braga Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 08.11.2023 lautet: Vergangenes Wochenende gaben die Königlichen beim 0:0 gegen Rayo Vallecano die Tabellenführung in La Liga ab. Unser Wett Tipp heute zielt auf eine enge Partie ab.

Neben Bayern, Barcelona und Manchester City sind die Schützlinge von Carlo Ancelotti das einzige Team mit der vollen Punktzahl in der Königsklasse (9). Drei Siege aus drei Champions-League-Partien waren dominant, doch die Dreier wurden jeweils mit nur einem Tor Differenz eingefahren. Braga hat sich im Hinspiel vor heimischer Kulisse beachtlich geschlagen und zwischenzeitlich den 0:1-Rückstand sogar ausgeglichen. Wir erwarten von den Portugiesen eine ähnliche Vorstellung.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Braga (HC +2)“ mit einer Quote von 2,30 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Braga auf „Sieg Braga (HC +2)“:

Im direkten Duell am 3. Spieltag hat Braga mehr erwartbare Tore erzielt (1,54 xG) als Real Madrid (0,89 xG).

Real hat seine 3 CL-Siege jeweils mit einem Tor Differenz geholt.

Real hat in seinen letzten 24 Champions-League-Heimspielen stets getroffen (durchschnittlich 2,2 Tore).

Real Madrid vs Braga Quoten Analyse:

Für das anstehende zweite Duell mit Real Madrid hat sich der SC Braga am vergangenen Wochenende in Form geschossen. Ein 6:1-Sieg gegen Portimonense spiegelt die Qualitäten im Angriff der Portugiesen sehr gut wider. Dennoch sind die Gäste mit Quoten zwischen 10,00 und 12,00 der klare Außenseiter.

Carlo Ancelotti konnte sich in dieser Saison vollkommen auf seine Spieler verlassen. Real hat alle drei Partien in der Königsklasse für sich entschieden und kämpft in der Liga um den Titel. Zu Hause haben die Madrilenen keines der letzten acht CL-Heimspiele verloren, sodass Siegquoten bis 1,25 gerechtfertigt sind. Für zusätzliche Freude beim Wetten empfehlen wir, einen Sportwetten Bonus zu nutzen.

Real Madrid vs Braga Prognose: Real siegt häufig knapp

An der Favoritenrolle der Hausherren gibt es keine Zweifel. Real ist seit acht CL-Heimspielen ungeschlagen (7 Siege, 1 Remis) und hat in den vergangenen 24 Heimspielen auf höchster europäischer Ebene stets getroffen (2,2 Tore im Schnitt).

Im Angriff hat Real überzeugt, 6,7 erwartbare Tore stehen für eine Top-5-Offensive. Jude Bellingham agierte in dieser Spielzeit herausragend und hat in allen drei CL-Spielen getroffen. Erzielt er gegen Braga erneut ein Tor, würde er zum ersten Real-Neuzugang avancieren, der in jedem seiner ersten vier Auftritte in der Königsklasse jubeln konnte.

Ein Sieg der Königlichen scheint vorprogrammiert, doch das spricht keinesfalls gegen eine enge Partie. Die Ancelotti-Elf hat keines der drei vorangegangenen Champions-League-Spiele mit mehr als einem Tor Differenz gewonnen. Gleiches gilt für die letzten vier Pflichtspiele.

Darüber hinaus hat das Hinspiel die Konkurrenzfähigkeit der Portugiesen unterstrichen. Laut erwartbaren Toren hätte Braga (1,54 xG) das erste Duell mit Real (0,89 xG) sogar für sich entscheiden können.

Real Madrid - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:0 Rayo Vallecano (H), 2:1 Barcelona (A), 2:1 Braga (A), 1:1 Sevilla (A), 4:0 Osasuna (H).

Letzte 5 Spiele Braga: 6:1 Portimonense (H), 1:1 Casa Pia (H), 3:3 Gil Vicente (A), 1:2 Real Madrid (H), 2:0 Rebordosa (A).

Letzte Spiele Real Madrid vs. Braga: 2:1 (A).

Zudem lief die Offensive der Portugiesen in den letzten Partien auf Hochtouren. Braga erzielte in den vergangenen drei Begegnungen insgesamt zehn Tore. Zudem haben die Gäste bisher in jeder Partie der CL-Gruppenphase mindestens ein Tor erzielt. Das half den Spielern von Artur Roge, bisher eine Niederlage mit mehr als einem Tor Unterschied zu verhindern. Hinzu kommt die Möglichkeit, erstmals seit 2019 in der Königsklasse zwei Auswärtsspiele am Stück zu gewinnen (zuvor 3:2 gegen Union Berlin).

Ein besonderes Augenmerk sollte die Hintermannschaft der Königlichen auf Simon Banza richten. Der Angreifer der Portugiesen hat an den ersten drei Spieltagen zwar nicht geknipst, dafür in der Liga seit sieben Spieltagen am Stück getroffen. Hält der Angriff der Erzbischöfe die Form, wartet ein schweres Spiel auf die Königlichen. Treffen die Gäste mindestens doppelt, könnt ihr bei Bet3000 mit einer Quote von 3,90 rechnen.

Unser Real Madrid - Braga Tipp: Sieg Braga (HC +2)

Der SC Braga hat nur eines seiner letzten neun Pflichtspiele verloren und konnte bisher in jeder Partie der Gruppenphase mithalten. Das bestätigt das solide Torverhältnis von 4:5. Real Madrid hat in drei der letzten vier Pflichtspiele mindestens ein Tor kassiert und fünf der vergangenen sechs Partien mit einem Handicap von -2 verloren.