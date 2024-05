Real Madrid - Cadiz Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Real Madrid - Cadiz Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 04.05.2024 lautet: Es ist ein ungleiches Duell, das am Samstag im Bernabeu stattfindet. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir daher einen klaren Heimsieg.

Die Meisterschaft in La Liga ist Real Madrid so gut wie sicher. Bereits an diesem Samstag könnte der 36. Meistertitel in Spaniens Eliteliga fixiert werden, wenn die Königlichen ihr Heimspiel gegen Cadiz gewinnen und Barcelona die Auswärts-Begegnung beim Dritten Girona nicht für sich entscheidet. Angesichts der komfortablen Führung und dem Blick auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die Bayern dürften die Blancos einige Akteure schonen. Dennoch sollten die Madrilenen einen ungefährdeten Sieg feiern.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Real Madrid (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Cadiz auf „Sieg Real Madrid (HC 0:1)“:

Real Madrid hat die letzten 6 La-Liga-Partien alle gewonnen.

Cadiz ist in der laufenden La-Liga-Saison noch ohne Auswärtssieg (6U, 10N).

Die Königlichen gewannen bereits das Hinspiel auswärts mit 3:0.



Real Madrid vs Cadiz Quoten Analyse:

Auch die Sportwetten Anbieter gehen offensichtlich davon aus, dass Real hier nicht mit dem allerbesten Anzug aufläuft. Die Quoten von bis zu 1,36 für Wetten auf einen Heimsieg sind verhältnismäßig hoch, wenn man bedenkt, dass hier der Spitzenreiter von La Liga zu Hause auf den Tabellen-18. trifft, der auswärts noch nicht gewonnen hat.

Ein Außenseiter-Tipp auf die Gäste wird mit Wettquoten bis 9,00 belohnt. Dabei trauen die Bookies Cadiz noch nicht einmal ein Tor zu. Die Quoten für „Beide Teams treffen“ knacken die Marke von 2,00. Zum Vergleich: Der Tipp auf „Über 2,5 Tore“ wirft dagegen Wettquoten von höchstens 1,70 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Cadiz Prognose: Die Blancos lassen nichts anbrennen

Der doppelte Vinicius Junior sorgte am Dienstag dafür, dass Real Madrid beim 2:2 im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse bei den Bayern auch im 19. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen blieb (13S, 6U). Im Rückspiel zu Hause am Mittwoch nächster Woche wollen die Königlichen den Finaleinzug perfekt machen.

Der Fokus liegt sicherlich schon auf dieser Partie und die Blancos können es sich auch grundsätzlich erlauben, mit den Gedanken bereits bei den Münchnern zu sein. Denn die Tabelle in La Liga führen sie fünf Spieltage vor dem Saisonende souverän mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten „Verfolger“ Barcelona an.

Die letzten sechs Liga-Spiele hat Real Madrid alle gewonnen und dabei unter anderem auch im letzten Heimspiel den katalanischen Erzrivalen Barca mit 3:2 bezwungen. Überhaupt hat der spanische Rekordmeister in dieser La-Liga-Saison erst eines von 33 Spielen verloren. Das war ein 1:3 im Stadtderby bei Atletico im September des vergangenen Jahres.

Wettbewerbsübergreifend haben die Madrilenen nur eines ihrer letzten 41 Pflichtspiele verloren - ebenfalls gegen Atletico im Achtelfinale der Copa del Rey (31S, 9U). Mit 71 Toren stellen sie den besten Angriff und mit nur 22 Gegentreffern auch die beste Abwehr in La Liga. Zu Hause kommen sie im Liga-Betrieb auf eine 14-2-0-Bilanz bei 40:9 Toren.

Real Madrid - Cadiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:2 Bayern (A), 1:0 Real Sociedad (A), 3:2 FC Barcelona (H), 1:1 n.V., 4:3 i.E. Manchester City (A), 1:0 Mallorca (A)

Letzte 5 Spiele Cadiz: 1:1 Mallorca (H), 1:4 Girona (A), 0:1 Barcelona (H), 1:0 Granada (H), 0:2 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Cadiz: 3:0 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (H)



Mit Cadiz gastiert nun die schwächste Offensive von La Liga im Bernabeu. Gerade einmal 23 Treffer konnten die Gäste an den bisherigen 33 Spieltagen erzielen, was einem Schnitt von nicht ganz 0,7 Toren pro Partie entspricht. Auswärts waren es sogar nur acht Treffer in 16 Spielen und damit 0,5 Tore pro Auswärtsmatch - auch das ist Liga-Tiefstwert.

Insofern bietet sich hier auch ein Tipp auf einen zu Null-Sieg Reals an. Hierfür gibt es durchgehend Quoten über der Marke von 2,00. Ein solche Wettquote lohnt sich besonders, wenn man die entsprechende Wette als Gratiswette ohne Einzahlung spielen kann. In vier der letzten sechs Duelle mit den Königlichen gelang Cadiz jedenfalls kein eigener Treffer.

Dass die Gäste am Samstag verlieren, gilt dabei als vermeintlich sicher. Bisher haben sie jedenfalls noch keines ihrer 16 Auswärtsspiele der laufenden La Liga-Saison gewinnen können. Es gab nur sechs Remis und zehn Pleiten. Allein von den letzten sieben Auswärtspartien hat Cadiz fünf verloren und vier davon mit mindesten zwei Toren Differenz.

Auch wenn man Heim- und Auswärtsspiele zusammennimmt, hat Cadiz nur eines der letzten fünf Liga-Spiele gewonnen - und zwar mit 1:0 zuhause gegen den Vorletzten Granada. Selbst stehen die Gäste aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz 18 und haben fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Unser Real Madrid - Cadiz Tipp: „Sieg Real Madrid (HC 0:1)“

Es gibt ein paar Gründe, die man im Hinterkopf behalten sollte. Real Madrid ist selbst bei einer Niederlage so gut wie Meister. Der Fokus der Königlichen liegt daher zweifelsfrei auf dem Rückspiel gegen die Bayern. Auch die Tatsache, dass die Partie bereits um 16:15 Uhr stattfindet, sollte nicht völlig außer Acht gelassen werden. Diese Spiele haben oftmals die Angewohnheit, nicht allzu torreich zu sein. Dennoch sind wir überzeugt, dass die Madrilenen gewinnen. Es geht nämlich auch darum, die Spannung hoch zu halten und mit einem guten Gefühl ins Halbfinal-Rückspiel der Champions League zu gehen. Der offensiv- und auswärtsschwache Gegner ist ein dankbarer und ein 2:0-Sieg sollte hier das Mindeste sein, was die Blancos zustande bringen.