Real Madrid - Celta Vigo Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Real Madrid - Celta Vigo Tipp zum La Liga Spiel am 22.04.2023 lautet: Nach dem erfolgreichen Einzug ins CL-Halbfinale muss sich Real wieder auf die Liga konzentrieren. Daheim gegen Vigo reicht es am Samstagabend mindestens für einen Punkt.

Die Meisterschaft in La Liga hat Real Madrid schon vor geraumer Zeit abgehakt. Doch in der Champions League und der Copa del Rey sind die Königlichen noch im Rennen. Wobei natürlich ein Erfolg im Pokal nur ein Trostpreis wäre. Am Ende zählt nur der Henkelpott in der Königsklasse. In der Primera Division wollen „Los Blancos“ im Endspurt eigentlich die Vize-Meisterschaft ins Ziel bringen. Das Polster auf den Stadtrivalen Atletico beträgt aber nur noch zwei Zähler. So muss sich die Truppe von Coach Ancelotti am Samstag wieder auf den Liga-Alltag daheim gegen Celta Vigo konzentrieren. Die Buchmacher haben wenig Zweifel am Heimsieg. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Celta Vigo auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Real hat in dieser Saison erst 1 Heimpleite kassiert

Vigo musste in der Rückrunde lediglich 11 Gegentore hinnehmen

Die Celestes holten aus den letzten 16 Ligaduellen gegen die Königlichen nur 2 Punkte

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Celta Vigo Quoten Analyse:

Für unsere Buchmacher, die sich auch im Bereich Sportwettenbonus gegenseitig zu übertrumpfen versuchen, ist die Ausgangslage klar. Real Madrid ist Tabellenzweiter, amtierender Meister und steht im Champions-League-Halbfinale. Vigo steht dagegen mit 9 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone im gesicherten Mittelfeld von La Liga.

So sind die Gäste bei Bwin und Co. mit durchschnittlichen Siegquoten von 7,61 bei der Real Madrid vs Celta Vigo Prognose die klaren Außenseiter. Für einen Erfolg der Hausherren bekommen Sportwetten Tipper lediglich Quoten im Schnitt von 1,41.

Real Madrid vs Celta Vigo Prognose: Startet Vigo eine neue Serie?

Im Viertelfinale gegen Chelsea hatte der Titelverteidiger keine allzu großen Probleme und setzte sich in Hin- und Rückspiel jeweils mit 2:0 durch. Damit steht Real Madrid zum 16. Mal im Halbfinale der 1992 eingeführten Champions League. Diese große Erfahrung in der Königsklasse könnte für die Königlichen auch in der Runde der letzten 4 gegen Manchester City zum Faustpfand werden.

Schon in der Vorsaison hatten „Los Blancos“ die Skyblues auf dem Weg zum CL-Titel ausgeschaltet. Bevor man aber das Halbfinale gegen die Citizens bestreitet, stehen noch vier Ligaspiele und das Pokalfinale gegen Osasuna an. In den zehn Ligapartien der Rückrunde kassierte Real schon 3 Pleiten. Die letzte Niederlage war ein 2:3 daheim gegen Villarreal Anfang April, als Coach Ancelotti viele Stammspieler für die Champions League schonte.

Celta Vigo kann sich seit der Saison 2012/13 in der höchsten spanischen Liga halten. Seitdem beendeten die Galizier vier Spielzeiten in der oberen Tabellenhälfte, konnten den Abstieg jedoch auch nur dreimal um einen Rang vermeiden. Nach der Hinrunde der laufenden Spielzeit befanden sich die Celestes mit nur einem Punkt Polster auf die Gefahrenzone wieder einmal in Abstiegsgefahr.

So musste Coach Eduardo Coudet im November gehen. Unter Nachfolger Carlos Carvalhal zeigt die Tendenz wieder nach oben. Nach 20 Punkten und 9 Niederlagen in der kompletten Hinserie steht Celta nach 10 Spielen der Rückrunde schon bei 16 Zählern und ging nur zweimal als Verlierer vom Feld. Nur 6 Teams haben in der zweiten Saisonhälfte besser gepunktet. Vor allem die Abwehr wurde stabilisiert. An den ersten 19 Spieltagen kassierte Vigo 29 Gegentreffer. Seitdem kamen nur 11 Gegentore hinzu. Am Wochenende endete mit dem 0:1 daheim gegen Mallorca eine Serie von 7 Ligaspielen ohne Niederlage.

Real Madrid - Celta Vigo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Chelsea (A), 2:0 Cadiz (A), 2:0 Chelsea (H), 2:3 Villarreal (H), 4:0 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 0:1 RCD Mallorca (H), 2:2 Sevilla (A), 2:2 Almeria (H), 3:1 Espanyol Barcelona (A), 3:0 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Celta Vigo: 4:1 (A), 2:1 (A), 5:2 (H), 3:1 (A), 2:0 (H)

Nach 122 Duellen liegt Madrid im direkten Vergleich gegen Vigo mit 71 Siegen zu 32 Niederlagen vorne. In der Hauptstadt reichte es für die Nordwest-Spanier in 61 Gastspielen nur zu 7 Erfolgen, bei 48 Pleiten. Die Königlichen konnten die letzten 5 Ligaduelle gegen die Celestes allesamt gewinnen.

Der letzte Erfolg von Celta gegen Real stammt aus dem Januar 2017 und dem Pokal. Damals gewann Vigo im Viertelfinale auswärts mit 2:1. In La Liga datiert der jüngste Erfolg des Real Club gegen „Los Blancos“ aus der Saison 2013/14. Aus den folgenden 16 Ligaduellen konnten die Galizier nur zwei Punkte holen.

Unser Real Madrid - Celta Vigo Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Auf den ersten Blick ist dieses Duell eine ganz klare Angelegenheit. Doch in der Rückrundentabelle liegt Real nur einen Punkt vor Vigo. Und bei den Königlichen stellt sich die Frage, wie gut sie sich nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League wieder auf den Liga-Alltag konzentrieren können? Womöglich können die Galizier hier einen Punkt mitnehmen. Da Celta seine Abwehr deutlich stabilisiert hat und Real sicher ein paar Stars schonen wird, rechnen wir zudem nicht mit einem Torfestival.