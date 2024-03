Real Madrid - Celta Vigo Tipp, Prognose, Quoten|10.3.2024

Unser Real Madrid - Celta Vigo Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 10.03.2024 lautet: In den letzten Spielen brachten die Königlichen ihre PS nicht immer auf den Rasen. Im Wett Tipp heute gegen Vigo können wir uns aber nicht viel anderes als einen Heimsieg vorstellen.

Die Fans von Real Madrid träumen in dieser Saison vom Double aus Meisterschaft und Champions League. Vor allem in La Liga liegen die Königlichen schon seit geraumer Zeit auf Kurs und haben einen beruhigenden Vorsprung auf den ersten Verfolger. Doch die Männer von Carlo Ancelotti müssen aufpassen, dass sie den Endspurt in der Liga nicht zu locker angehen. In den letzten fünf La-Liga-Partien wurden dreimal die Punkte geteilt. Am Sonntag daheim gegen Celta Vigo spricht laut den Wettquoten aber alles wieder für einen Sieg.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 die Wette „Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Celta Vigo auf „Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore“:

Die letzten 7 Vergleiche von Celta mit „Los Blancos“ gingen alle verloren

Vigo wartet seit über 7 Jahren auf einen Sieg gegen Real (3U, 12N)

Madrid ist in dieser Liga-Saison daheim noch ungeschlagen



Real Madrid vs Celta Vigo Quoten Analyse:

Im heimischen Bernabeu sind „Los Blancos“ in den meisten Spielen recht klar favorisiert. Das ist auch bei der Real Madrid vs Celta Vigo Prognose nicht anders. Für einen Heimsieg klettern die Quoten kaum über den Wert von 1,30.

Auf der Gegenseite bekommt ihr aber hohe durchschnittliche Quoten von 9,56 für einen Dreier der Gäste. Riskante Wetten könnt ihr beispielsweise mit einem Sportwetten Gutschein spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Celta Vigo Prognose: Im Bernabeu gab es für Vigo lange nichts zu holen

Real hat in dieser Saison nur zwei Pflichtspiel-Niederlagen kassiert, beide gegen den Stadtnachbarn Atletico. Eine dieser Pleiten bedeutete das Aus im Pokal. So ist für die Königlichen das Triple nicht mehr möglich. Dafür sind die Männer von Coach Ancelotti in der Liga der souveräne Spitzenreiter. Zu Gast in Valencia am vergangenen Wochenende lag man allerdings früh mit 0:2 zurück. Durch zwei Treffer von Vinicius Junior glichen die Gäste jedoch aus. Am Ende hätte es fast noch zum Sieg gereicht.

Der Rekordmeister stellt die beste Abwehr (18 Gegentore), ist das beste Auswärtsteam (31 Punkte) und steht auch in der Rückrunden-Tabelle auf Rang 1. Unter der Woche ließen es „Los Blancos“ in der Königsklasse aber beim 1:0-Sieg im Hinspiel gegen RB Leipzig über weite Strecken sehr zurückhaltend angehen. Am Ende reichte ein gerechtes 1:1, um ins Viertelfinale einzuziehen. Auch dieses Mal trug sich Vinicius Junior in die Torschützenliste ein, doch dieses Mal fehlte die dauerhafte offensive Power.

Im Jahr 2012 kehrte RC Celta nach fünf Jahren Abwesenheit in die Primera Division zurück. Seitdem war für Vigo von Abstiegskampf bis Europapokal-Teilnahme alles drin. In diesem Jahr steht wieder einmal der Ligaverbleib in Frage. Bis auf einen Spieltag bewegten sich die „Celestes“ 2023/24 bisher immer zwischen den Plätzen 16 und 18. Nach der Hinrunde hatten die Galizier einen Platz und einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Nach dem 27. Spieltag steht die Mannschaft immer noch auf dem gleichen Rang.

Das Polster auf die Gefahrenzone ist aber auf fünf Zähler angewachsen. Dabei stehen in acht Partien der zweiten Saisonhälfte auch nur zwei Siege in der Statistik (2U, 4N). Eine Serie von nur einem Punkt aus drei Liga-Spielen ging am vergangenen Spieltag zu Ende. Daheim gegen das immer noch sieglose Schlusslicht Almeria sprang dabei allerdings lediglich ein 1:0-Erfolg heraus. In der Heimtabelle steht Vigo mit 13 Punkten (3S, 4U, N) auf Rang 17. Elf Zähler (2S, 5U, 6N) in der Fremde reichen dagegen für Platz 13.

Real Madrid - Celta Vigo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 RB Leipzig (H), 2:2 Valencia (A), 1:0 FC Sevilla (H), 1:1 Rayo Vallecano (A), 1:0 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 1:0 Almeria (H), 2:2 Cadiz (A), 1:2 FC Barcelona (H), 2:3 Getafe (A), 3:0 Osasuna (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Celta Vigo: 1:0 (A), 2:0 (H), 4:1 (A), 2:1 (A), 5:2 (H)



Der letzte Sieg von Vigo gegen Real stammt aus dem Januar 2017. In der Copa del Rey gewannen die „Celestes“ auswärts mit 2:1. Aus den folgenden 15 Duellen gegen die Königlichen holte RC nur drei Remis.

Die letzten sieben Vergleiche mit „Los Blancos“ gingen alle verloren. Der jüngste Erfolg in La Liga gegen Real Madrid datiert aus dem Mai 2014 und einem 2:0 daheim. In der Primera Division hat der Rekordmeister nur sechs von 45 Heimspielen gegen die Galizier verloren.

Doch seit November 2006 wartet Celta auf einen Auswärts-Dreier in La Liga gegen Real. In vier der letzten sechs Heimspiele gegen Vigo blieben die Madrilenen ohne Gegentor. Erzielen die Gäste auch dieses Mal kein Tor, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 2,07. Kunden des Anbieters spielen ihre Wetten einfach über die Crazybuzzer App.

Unser Real Madrid - Celta Vigo Tipp: Sieg Real & Über 2,5 Tore

Real muss in den nächsten beiden Liga-Spielen auf seinen gesperrten Top-Torjäger Jude Bellingham verzichten. Das ist keine so gute Nachricht, da den Königlichen zuletzt etwas Offensiv-Power verloren gegangen ist. Dafür kommt aber Vinicius Junior wieder besser in Form. Das müsste nach vielen Remis in den vergangenen Spielen wieder für einen Dreier reichen. Heimvorteil, die Qualität und der direkte Vergleich sprechen auch für „Los Blancos“.

Zudem spielt Vigo alles andere als eine gute Saison und hatte am vergangenen Wochenende sogar daheim gegen das immer noch sieglose Schlusslicht Almeria einige Schwierigkeiten.