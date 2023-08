Real Madrid – Getafe Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Real Madrid - Getafe Tipp zum La Liga Spiel am 02.09.2023 lautet: Die Blancos holten bisweilen neun Punkte aus drei Ansetzungen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit resultiert gegen Getafe ein weiterer Triumph.

Real tat sich am letzten Spieltag bei Celta Vigo über weite Strecken sehr schwer. Am Ende machte 100-Millionen-Euro-Neuzugang Jude Bellingham den Unterschied und erzielte, nachdem Rodrygo einen Elfmeter verschoss, in der 81. Spielminute den Siegtreffer. Getafe verbuchte kürzlich gegen Alaves einen knappen 1:0-Triumph. Dabei sorgte Borja Mayoral vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung.

Im Santiago Bernabeu betrachten wir die Hausherren aus Madrid als Anwärter auf den Sieg und tendieren zu weniger als 3,5 Toren. Der Bookie Happybet hält diesbezüglich eine Quote von 1,90 bereit.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Getafe auf „Sieg Real Madrid & Unter 3,5 Tore“:

Die Madrilenen gewannen alle 3 Liga-Duelle und ließen nur ein Gegentor zu.

Getafe ist offensiv sehr harmlos und verbuchte nur einen Treffer in 3 Liga-Ansetzungen.

Zuletzt feierte Real auf heimischem Boden 14 Siege gegen den Underdog. Die letzten 5 endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Real Madrid vs Getafe Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine sehr deutliche Tendenz zu einem Sieg der Merengues ab. Eine Real Madrid Getafe Wettquote von durchschnittlich 1,30 untermauert diese These. Seit Februar 2008 haben die Azulones nicht mehr im Santiago Bernabeu gewonnen. Sofern es diesmal zu einem Erfolgserlebnis kommt, steht der mehr als elffache Wetteinsatz im Raum.

Unabhängig vom Austragungsort endeten die letzten sieben Kräftemessen zwischen beiden Teams mit weniger als 2,5 Toren. Dennoch gehen die Wettanbieter, wie der von uns getestete Bookie Happybet, diesmal von drei oder mehr Treffern im Match aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs. Getafe Prognose: Kann Real die Tabellenführung weiter ausbauen?

Jude Bellingham schlug bei den Königlichen ein wie eine Bombe und ist mit vier Toren in drei Spielen der mit Abstand beste Torjäger. Kurzum kann er momentan als einer der besten Achter der Welt betrachtet werden und passt somit perfekt in das von Carlo Ancelotti bevorzugte 4-4-2 bzw. 4-3-3 System.

Mit drei Siegen am Stück thront Real Madrid an der Spitze der Tabelle, wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Konkurrenz mit Bilbao (2:0), Almeria (3:1) und Celta Vigo (1:0) auf überschaubarem Niveau agierte. Nachdem im Vorjahr die Meisterschaft verpasst wurde, will das weiße Ballett in diesem Jahr nach dem 36. Titel greifen.

Die Partie gegen Getafe ist gleichzeitig das erste Heimspiel in der noch sehr jungen Saison. Im vergangenen Jahr wurden 13 der 19 Ansetzungen im Santiago Bernabeu gewonnen (5U, 1N). Vier der jüngsten fünf Liga-Partien auf heimischem Boden endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Getafe landete im Vorjahr auf Rang 15 und zeigte lediglich ein Zwei-Punkte-Polster zur Abstiegszone auf. Vor allem offensiv legten die Mannen aus der Vorstadt von Madrid Probleme an den Tag und versäumten in mehr als einem Drittel der Liga-Paarungen einen eigenen Treffer.

Real Madrid - Getafe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Celta Vigo (PD, A), 3:1 Almeria (PD, A), 2:0 Bilbao (PD, A), 1:1 Bilbao (PD, H), 2:1 Sevilla (PD, A).

Letzte 5 Spiele Getafe: 1:0 Alaves (PD, H), 0:3 Girona (PD, A), 0:0 Barcelona (PD, H), 0:0 Valladolid (PD, A), 2:1 Osasuna (PD, H).

Letzte Spiele Real Madrid vs. Getafe: 1:0 (PD, H), 1:0 (PD, A), 2:0 (PD, H), 0:1 (PD, A), 0:0 (PD, A).

Eine Schwäche, die sich auch in der aktuellen Saison fortführt. Die bisherigen drei La-Liga-Duelle brachten nämlich nur ein Tor mit sich. Dieses kam im letzten Match beim knappen 1:0 gegen Alaves zustande. Zuvor setzte es bei Girona eine deutliche Niederlage (0:3) und mit Barcelona wurden zum Saisonauftakt beim 0:0 die Punkte geteilt.

Nur eines der vergangenen 14 Auswärtsspiele in der Liga konnte die Elf von Trainer Pepe Bordalás siegreich gestalten (4U, 9N). Offensiv findet Getafe in den Stadien des Gegners oftmals nicht statt. Sechs der jüngsten acht Paarungen in der Fremde gingen ohne eigenen Treffer über die Bühne.

Unser Real Madrid – Getafe Tipp: Sieg Real Madrid & Unter 3,5 Tore

Wenngleich sich die Madrilenen am vergangenen Spieltag gegen Celta Vigo schwer taten, stimmt mit neun Punkten die Ausbeute nach drei Pflichtspielen. Vor allem Jude Bellingham ist heiß auf das Match und möchte in zentraler Position dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und Saisontreffer Nummer 5 erzielen.