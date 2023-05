Real Madrid - Getafe Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Real Madrid - Getafe Tipp zum La Liga Spiel am 13.05.2023 lautet: Für Getafe haben die letzten Spiele höchste Relevanz. Die Gäste sind auf der Suche nach Zählern für den Klassenerhalt und setzen im Endspurt auf einen neuen Trainer.

Nach dem Halbfinale der Champions League ist vor dem Liga-Alltag! Real muss zu Hause siegen, um den Stadtrivalen Atletico vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen.

Die Gäste stammen aus einer Vorstadt Madrids und sind auf Zähler für den Abstiegskampf angewiesen.

Im Angriff wirkt Getafe teilweise harmlos, weshalb wir darauf setzen, dass die Königlichen ohne Gegentor vom Feld gehen. Eine entsprechende Quote von 2,00 bei Bet365 ist zu schön, um sie zu missachten.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Getafe auf „Real kassiert kein Gegentor“:

Getafe erzielte erst 30 Tore (16.) und erspielte sich die wenigsten Großchancen der gesamten Liga (28)

Pro Spiel bringen die Gäste 3,3 Schüsse aufs gegnerische Tor (17.)

8 der vergangenen 9 direkten Duelle endeten ohne ein Tor der Azulones.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Getafe Quoten Analyse:

Noch können die Königlichen in der spanischen Liga nicht in den Ruhemodus verfallen. Ein Titel in der Liga ist nicht mehr möglich, doch würde es den eigenen Anhängern schmerzen, Atletico am Ende der Saison vor sich zu sehen.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit zum Ringen um den Klassenerhalt. Hier rangiert Getafe nur knapp unter dem Strich. Für eine erneute Saison im spanischen Oberhaus griffen die Azules kurz vor dem Saisonende zu einem Trainerwechsel.

Mit einem Wettanbieter Bonus könnt ihr eine Wette auf dieses Spiel platzieren und Quoten bis zu 1,53 für einen Heimsieg erhalten. Favorisiert ihr den Abstiegskandidaten aus Getafe, liefern euch die Buchmacher Wettquoten von 6,00 bis 7,00.

Real Madrid vs Getafe Prognose: „Ohne Enes Ünal läuft nichts“

Getafe gehört mit 30 erzielten Toren zu den schwächsten Angriffsreihen der Liga. Auffällig ist die Abhängigkeit von einem gewissen Enes Ünal. Der Stürmer war mit 14 Toren und drei Vorlagen an 57 Prozent der Treffer der Gäste direkt beteiligt. Am vergangenen Spieltag sorgte der 26-Jährige mit dem einzigen Tor des Tages für drei Punkte gegen Celta Vigo.

Ansonsten ist der Angriff der Gäste harmlos. Ende April nahmen die Verantwortlichen der Getafenses einen Trainerwechsel vor. Doch auch unter Pepe Bordalas erzielte die Mannschaft aus der madrilenischen Vorstadt nur einen Treffer in zwei Spielen.

Angriffslustig sind die Gäste also in keinem Fall. Auf die gesamte Saison betrachtet, kreierte keine Mannschaft weniger Großchancen als Getafe (28). Zum Vergleich: Real steht bei 80 erspielten Großchancen (2.).

Passend dazu beförderten die Spieler des Tabellen-17. pro Partie nur 3,3 Bälle auf den gegnerischen Kasten (17.). Sonderlich effektiv waren diese Abschlüsse ebenfalls nicht (6,6 Prozent Shot Conversion Rate: 12.).

So kommt es, wie es kommen muss: Getafe ruinierte den eigenen Anhängern schon einige Tage in diesem Jahr und blieb in 38 Prozent der Auswärtsspiele ohne eigenen Treffer. Zuletzt jubelten die Azulones in nur einem von vier Gastauftritten.

Real Madrid - Getafe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Manchester City (H), 2:1 Osasuna (H), 0:2 Real Sociedad (A), 4:2 Almeria (H), 2:4 Girona (A).

Letzte 5 Spiele Getafe: 1:0 Celta Vigo (H), 0:1 Espanyol (A), 1:2 Almeria (H), 1:3 Mallorca (A), 0:0 Barcelona (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Getafe: 1:0 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 0:0 (A), 2:0 (H).

Real Madrid untermauerte im Champions-League-Halbfinale seine große Qualität. Gegen Manchester City ließen die Königlichen kaum etwas anbrennen und hielten den Rekord-Torschützen der Premier League, Erling Haaland, an der kurzen Leine.

In der Liga schlichen sich zuletzt zwar einige Wackler ein (1,50 Punkte pro Spiel über die vergangenen acht Wochen), doch an der Qualität der Königlichen gibt es nichts auszusetzen. Das weiße Ballett hielt in zwei seiner vergangenen vier Heimspiele das Tor von Thibaut Courtois sauber, sowie in 31 Prozent der Heimspiele dieser Spielzeit.

Explizit auf diesen Vergleich bezogen, finden wir in den letzten Aufeinandertreffen eine offensichtliche Tendenz: Real ließ Getafe keinen Raum zum Jubeln. Neun der vergangenen zehn direkten Duelle (inklusive einem Freundschaftsspiel) endeten ohne Gegentreffer für die Ancelotti-Elf.

Habt ihr eure Aufmerksamkeit eher in Richtung einer Torwette für das gesamte Spiel geworfen, könnt ihr beim von uns getesteten Wettanbieter Bet365 mit einer Quote von 1,90 auf Unter 2,5 Tore setzen.

Unser Real Madrid - Getafe Tipp: „Real spielt zu Null“

Getafe trat die Heimreise nach seinen vergangenen zehn Auswärtsspielen jeweils ohne einen Sieg an. Real hingegen gewann drei seiner letzten vier Heimspiele und versetzte das Stadion mit jeweils mindestens zwei Treffern pro Partie in Ekstase.

Zudem beendete der Tabellendritte zwei seiner vorherigen vier Heimspiele ohne Gegentor, während Getafe in drei der vergangenen vier Auswärtsspiele ohne eigenen Treffer vom Feld ging.