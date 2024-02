Real Madrid - Girona Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Das Santiago Bernabeu ist eine angemessene Spielstätte für das Top-Spiel am kommenden Wochenende. Tabellenführer Real Madrid lädt den ersten Verfolger Girona zum großen Kräftemessen ein. Ganz nebenbei treten die beiden Top-Torschützen von La Liga, Jude Bellingham (14) und Artem Dovbyk (14), gegeneinander an.

In den Quoten der verschiedenen Buchmacher sticht die Wette auf „Unter 2,5 Tore“ mit wahnsinnig hohen Werten hervor. Im Folgenden erklären wir genauer, weshalb ihr euch die Quote von 2,55 bei Oddset genauer ansehen solltet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Girona auf „Unter 2,5 Tore“:

Real Madrid vs Girona Quoten Analyse:

Aktuell gibt es nur noch zwei Mannschaften in La Liga, die maximal eine Begegnung in dieser Spielzeit verloren haben. Genau diese beiden Teams treten im Santiago Bernabeu zum Top-Spiel an, wo Real Madrid als Gastgeber mit Quoten bis 1,51 als haushoher Favorit gehandelt wird.

Real Madrid vs Girona Prognose: Ein neuer Trend

Ein ungefilterter Blick auf die Zahlen dieser Spielzeit würde eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ vollkommen in Frage stellen. Girona (2,3 Tore pro Spieltag) und Real Madrid (2,1) waren bislang die erfolgreichsten Angriffsreihen in dieser Saison.

Fangen wir mit den Königlichen an, die in drei ihrer letzten sechs Ligaspiele nur einen eigenen Treffer erzielten. Das reichte den Madrilenen in den meisten Fällen aus, da sie mit 0,7 Gegentoren pro Spieltag die beste Defensive in La Liga haben.