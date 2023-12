Real Madrid – Granada Tipp, Prognose, Quoten | 02.12.2023

Unser Real Madrid - Granada Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 02.12.2023 lautet: Die Königlichen präsentierten sich zuletzt in einer bestechend guten Verfassung und sind in unserem Wett Tipp heute klar zu favorisieren.

Real Madrid setzte am vergangenen Mittwoch in der Königsklasse ein Ausrufezeichen und holte gegen Napoli einen 4:2-Erfolg. Der Aufsteiger aus Granada befindet sich hingegen im Formtief und muss ernsthaft um den Klassenerhalt bangen.

Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher sehen wir in unserem Wett Tipp heute den spanischen Rekordmeister in der Favoritenrolle und raten zu einer Wette auf „Sieg Real Madrid & Granada Unter 0,5 Tore“ zu einer Quote von 2,02 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Granada auf „Sieg Real Madrid & Granada Unter 0,5 Tore“:

Real ist in La Liga zu Hause ungeschlagen (5S, 1U).

Granada wartet weiterhin in der Liga auf den ersten Auswärtssieg (1U, 6N).

Die Blancos setzten sich in den letzten 11 direkten Duellen im Santiago Bernabéu gegen Granada durch. 7 der 11 Erfolgserlebnisse kamen als „Clean Sheet“ zustande.

Real Madrid vs Granada Quoten Analyse:

Die Quoten am Drei-Weg-Markt zeigen deutliche Vorteile für die Mannen aus Madrid auf. Alles andere als ein Heimsieg käme laut Buchmacher-Bewertung einer Überraschung gleich. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,17 untermauert wird.

Sportwetten-Fans, die ein hohes Risiko favorisieren, dürfen eine Wette auf die Gäste abschließen und erhalten im Falle eines Auswärtssiegs mehr als den 15-fachen Wetteinsatz. Aufgrund des stark erhöhten Verlustrisikos könnte sich die Nutzung der NEObet Freiwette ohne Einzahlung anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs. Granada Prognose: Bewirkt Granada ein kleines Fußballwunder?

Real befindet sich in einer sehr guten Verfassung und ist seit mittlerweile acht Liga-Duellen ungeschlagen (6S, 2U). Der vergangene Spieltag brachte beim FC Cadiz einen deutlichen 3:0-Erfolg mit sich.

Ein Triumph, der die Madrilenen auf Platz 1 der Tabelle klettern ließ. 35 Punkte haben die Mannen von Trainer Carlo Ancelotti auf dem Konto und sind punktgleich mit dem ersten Verfolger FC Girona.

Momentan dreht sich alles um die Zukunft von Carlo Ancelotti. Real will, dass der 64-Jährige über sein Vertragsende 2024 auf der Bank sitzt, wenngleich er 2024 eigentlich als brasilianischer Nationalcoach agieren soll.

Zu Hause sind „Los Merengues“ eine Bank und holten fünf Siege und ein Remis. 50 Prozent der Heim-Ansetzungen endeten zudem ohne Gegentor.

Real Madrid - Granada Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:2 Neapel (H), 3:0 FC Cadiz (A), 5:1 Valencia (H), 3:0 Braga (H), 0:0 Rayo Vallecano (H).

Letzte 5 Spiele Granada: 1:3 Alaves (A), 1:1 Getafe (H), 0:1 Valencia (A), 3:0 CDR Arosa (A), 2:3 Villarreal (H).

Letzte Spiele Real Madrid vs. Granada: 1:0 (H), 4:1 (A), 4:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (A).

Dass Granada als Aufsteiger in dieser Saison keinen leichten Stand haben würde, war den Anhängern des Klubs bereits vor dem Start des ersten Liga-Duells klar. Dennoch waren die bisherigen Leistungen als schwach zu bewerten. Mit nur einem Sieg rangiert „El Graná“ auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur Almeria holte weniger Punkte. Ein Umstand, der die Verantwortlichen zum Handeln bewegte. Aufstiegstrainer Paco López wurde seines Amtes enthoben. Als Nachfolger tritt Alexander Medina, der in seiner aktiven Laufbahn für den FC Cadiz und Racing Ferrol auflief, in Erscheinung.

Vor allem gilt es, an der Auswärtsstärke zu arbeiten. Nur ein magerer Punkt resultierte aus den bisherigen sieben Fernduellen im spanischen Oberhaus des Fußballs. Dabei präsentierte sich der Tabellenvorletzte mit 18 Gegentoren defensiv sehr anfällig. Zwei der letzten drei Partien auf gegnerischem Boden endeten ohne eigenen Treffer.

Der Direktvergleich im Santiago Bernabéu spricht eine deutliche Sprache. Elfmal am Stück setzte sich Real gegen den Underdog durch. Sechs der jüngsten acht Heimsiege gegen den Aufsteiger kamen zudem als „Clean Sheet“ zustande. Neben einer breit gefächerten Auswahl an Real Madrid Granada Wetten stellen viele Bookies einen zusätzlichen Sportwetten Einzahlungsbonus für Neukunden bereit.

Unser Real Madrid – Granada Tipp: Sieg Real Madrid & Granada Unter 0,5 Tore

Die Königlichen sind den Gästen in sämtlichen Mannschaftsbereichen überlegen und zeigen mehr als den 15-fachen Kader-Marktwert auf. Vor allem die Offensive um Jude Bellingham (11 Tore), Joselu (5 Tore) und Rodrygo (5 Tore) ist brandgefährlich.

Im eigenen Stadion sind die Madrilenen bisweilen ungeschlagen (5S, 1U). Zudem ließ die Abwehr in sechs Liga-Heimspielen nur drei Gegentore zu. Alles andere als ein weiterer Heimsieg würde uns sehr überraschen.