Real Madrid - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 01.07.25

SPORT1 Betting 29.06.2025 • 15:00 Uhr Real Madrid - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Nächste Packung für die Alte Dame?

Unser Real Madrid - Juventus Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 01.07.2025 lautet: Diese Begegnung hat durchaus Endspiel-Charakter. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von Toren auf beiden Seiten und auch überhaupt einigen Treffern im Spiel aus.

Es klingt wie ein mögliches Endspiel der FIFA Klub-WM 2025, tatsächlich ist es aber nur eine Begegnung aus der Runde der letzten 16. In unserer Real Madrid Juventus Prognose beschäftigen wir uns mit dem sicherlich klangvollsten der acht Achtelfinalduelle. Das Momentum liegt dabei klar auf Seiten der Königlichen.

Die Alte Dame wird aber eine Reaktion zeigen wollen, nachdem sie die Gruppenphase mit einer Klatsche beendet hat. Wir entscheiden uns letztlich für den Real Madrid Juventus Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,32 bei Merkur Bets.

Falls ihr bei diesem Buchmacher noch kein Konto haben solltet, lohnt sich ein Blick in unseren Artikel zur Merkur Bets Registrierung, in dem ihr alles Wissenswerte zu einer Anmeldung bei diesem Bookie findet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Juventus auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Real Madrid konnte in jedem der letzten 13 Pflichtspiele treffen.

Juventus erzielte in den 3 Gruppenspielen insgesamt 11 Treffer.

5 der insgesamt 6 Vorrundenspiele der beiden Klubs endeten mit mindestens 3 Toren in der Partie.

Real Madrid vs Juventus Quoten Analyse:

Die Königlichen gehen als nomineller Favorit in diese Begegnung. Die Real Madrid Juventus Quoten sind diesbezüglich ziemlich eindeutig. In der Merkur Bets App erhält man für einen Tipp auf die Spanier derzeit eine Quote von 1,66. Demgegenüber steht eine Quote von 5,30 für eine Wette auf einen Sieg der Alten Dame.

Interessant sind auch die Real Madrid Juventus Wettquoten bei den beiden beliebten Torwetten “Über 2,5 Tore” und “Beide Teams treffen”. Für einen Tipp auf mindestens drei Treffer in der Partie gibt es eine Quote von 1,85. Die Gegenwette ist mit einer Wettquote von 1,89 verbunden. Ähnlich sieht es beim sogenannten “Both to score” aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Juventus Prognose: Welche Reaktion zeigen die Bianconeri?

Mit einem 1:1 gegen Al-Hilal war Real Madrid ziemlich bescheiden in die Klub-WM gestartet. In der Folge gaben sich die Königlichen aber keine Blöße mehr. Zunächst gab es ein 3:1 gegen den mexikanischen Vertreter Pachuca, als die Madrilenen nach einer Roten Karte in der siebten Minute fast das ganze Spiel in Unterzahl agieren mussten.

Auch zum Abschluss der Gruppenphase gab es einen klaren Erfolg. Gegen Red Bull Salzburg gab es ein 3:0, bei dem Kylian Mbappe nach wie vor krankheitsbedingt fehlte. Insgesamt war er einer von neun Profis, auf die Xabi Alonso gegen die Bullen verzichten musste. Gegen Juve sollte Mbappe zumindest aber wieder im Kader stehen.

Von ihren letzten sechs Pflichtspielen haben die Blancos keines verloren und fünf gewonnen (1U). Weiter zurückblickend gingen sie in ihren letzten elf Pflichtspielen nur zweimal als Verlierer vom Feld (8S, 1U) und beide Mal hieß der Gegner Barcelona. In jeder ihrer letzten 13 Partien konnten die Königlichen mindestens ein Tor erzielen.

In acht ihrer letzten neun Begegnungen trafen sie sogar mindestens doppelt. Entsprechend gehen wir auch im Rahmen unserer Real Madrid Juventus Prognose von mindestens einem Tor der Spanier aus und wären keinesfalls überrascht, wenn die Blancos auch in diesem Match mehrfach zum Torerfolg kommen.

Real Madrid vs Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Red Bull Salzburg (N), 3:1 Pachuca (N), 1:1 Al-Hilal (N), 2:0 Real Sociedad (H), 2:0 Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:5 Manchester City (N), 4:1 Wydad AC (N), 5:0 Al-Ain (N), 3:2 Venedig (A), 2:0 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Juventus: 1:3 (A), 2:0 (H), 3:1 (N), 1:3 (H), 3:0 (A)

Das gilt umso mehr, als dass Juve am letzten Spieltag der Gruppenphase eine empfindliche 1:5-Klatsche gegen Manchester City kassierte. Das letzte Mal, dass die Alte Dame in einem Pflichtspiel fünf Gegentreffer kassiert hatte, war im Januar 2023 gegen Neapel (1:5). In der abgelaufenen Saison kassierte sie in nur zwei Partien vier Gegentore.

Vor der Pleite gegen die Citizens hatten die Bianconeri in sieben Pflichtspielen insgesamt auch (nur) fünf Gegentreffer kassiert. Keine dieser sieben Partien hatten sie verloren (5S, 2U) und die letzten vier allesamt gewonnen. Trotz der Niederlage gegen die Skyblues gelangen Juve aber mal wieder zwei Treffer.

Es war das insgesamt fünfte Pflichtspiel in Folge, in dem die Alte Dame mindestens zwei Tore erzielen konnte. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass die Italiener auch mindestens einen Treffer zu unserem Real Madrid Juventus Tipp beisteuern.

Nur die Bayern (12) und eben Man City (13) schossen in der Vorrunde mehr Tore als Juve (11). Weiter zurückblickend gelang den Bianconeri in nur einem ihrer letzten zwölf Pflichtspiele kein eigener Treffer.

So seht ihr Real Madrid vs Juventus im TV oder Stream:

01. Juli 2025, 21 Uhr, Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Übertragung Stream: DAZN

Die Partie der Königlichen gegen die Alte Dame wird von DAZN im Live-Stream übertragen. Ein kostenpflichtiges Abo ist nicht erforderlich. Um die Begegnung zu verfolgen, reicht ein kostenloses Konto bei diesem Anbieter. Wollt ihr euch dagegen mehr über den Bookie Merkur Bets erkundigen, so werft gerne einen Blick in unsere Merkur Bets Bewertung.

Im Rahmen der Real Madrid Juventus Prognose darf ein Blick auf den direkten Vergleich nicht fehlen. Zieht man ausnahmslos alle Spiele heran, dann standen sich die Spanier und Italiener schon 25 Mal gegenüber. 21 dieser 25 Vergleiche waren Pflichtspiele. Die Königlichen gewannen zehn dieser 21 Duelle und Juve deren neun (2U) bei 26:25 Toren pro Real.

Real Madrid vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia; Güler, Tchouameni, Bellingham; Valverde, G. Garcia, Vinicius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Fran, Andres, Diaz, Ramon, Martin, Yusi, Vazquez, Rodrygo, Camavinga, Modric, Munoz, Ceballos, Mbappe

Startelf Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Savona, Kelly; Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Kolo Muani, Vlahovic, Koopmeiners

Ersatzbank Juventus: Daffara, Garofani, Pinsoglio, Adzic, Cambiaso, Bremer, Douglas Luiz, Gatti, Rugani, Rouhi, Thuram, Yildiz, Conceicao, Gonzalez, Milik

Die Bilanz aus den letzten sechs direkten Pflichtspiel-Duellen ist mit je zwei Siegen für beide Klubs bei zwei weiteren Remis völlig ausgeglichen. Die bisher letzten beiden Aufeinandertreffen fanden dagegen im Rahmen von Testspielen statt. Auch aufgrund der Ausgeglichenheit beim direkten Vergleich halten wir eine Torwette bei unserem Real Madrid Juventus Tipp für die beste Option.

Sie hat zudem folgenden Vorteil: Da sie eine Kombiwette ist, ist sie bei Merkur Bets steuerfrei. Mit dem Kombi Boost, gewährt euch der Buchmacher zusätzlich 30 Prozent auf Kombiwetten. Selbst das Erstellen anderer Kombiwetten nimmt er euch mit dem Feature Quickbet ab. Zudem hat er aktuell einen interessanten Merkur Bets Wettbonus im Angebot.

Unser Real Madrid vs Juventus Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Es ist sicherlich das prestigeträchtigste Achtelfinalduell bei der diesjährigen Klub-WM. Beide Mannschaften verfügen über starke Offensivreihen und man darf davon ausgehen, dass man diese auch im direkten Duell zu sehen bekommen wird. Real Madrid mag zwar der Favorit sein, allerdings sind die Quoten für einen Tipp auf die Königlichen einfach zu niedrig.

Bei den Torwetten sieht das dagegen schon anders aus. Die Blancos trafen in acht ihrer letzten neun Partien mindestens doppelt, während Juve in den drei Partien der Gruppenphase insgesamt elf Treffer erzielte. Wir stellen uns daher auf ein torreiches Match ein, zumal auch fünf der insgesamt sechs Vorrundenspiele der beiden Kontrahenten mindestens drei Tore zum Vorschein brachten.