Real Madrid - Las Palmas Tipp, Prognose, Quoten | 27.9.2023

Unser Real Madrid - Las Palmas Tipp zum La Liga Spiel am 27.09.2023 lautet: Nach der Niederlage im Derby bei Atletico sind die Königlichen auf Wiedergutmachung aus. Diese dürfte am Mittwoch daheim gegen Aufsteiger Las Palmas auch glücken.

Real Madrid war mit einer perfekten Bilanz von sechs Siegen in sechs Pflichtspielen zum „Derbi Madrileno“ am Sonntagabend gefahren. Gegen den Stadtrivalen Atletico lagen die Königlichen aber früh mit zwei Treffern in Rückstand und kassierten am Ende mit einem 1:3 die erste Saisonpleite. Schon am Mittwoch bietet sich für „Los Blancos“ die Chance zur Wiedergutmachung. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Las Palmas sind die Männer von Coach Carlo Ancelotti auch die klaren Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,61 bei DAZN Bet die Wette „Sieg Real & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Las Palmas auf „Sieg Real & Über 2,5 Tore“:

Real kassierte in den letzten 25 Liga-Heimspielen nur eine Niederlage

Las Palmas ist bisher noch ohne Sieg bei den Königlichen

In 34 Heimpartien gegen die „Amarillos“ erzielten „Los Blancos“ 119 Tore

Real Madrid vs Las Palmas Quoten Analyse:

Die Königlichen empfangen daheim einen Aufsteiger. Alleine schon aus dieser Konstellation ergibt sich eine überdeutliche Ausgangslage.

So gibt es für einen Heimsieg von „Los Blancos“ bei den deutschen Wettanbietern lediglich Quoten im Schnitt von 1,26. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 11,0 die klaren Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Las Palmas Prognose: Wie hat Real die erste Pleite verkraftet?

In den ersten sechs Pflichtspielen der neuen Saison hatte sich Real auf seine Abwehr verlassen können, die insgesamt nur drei Gegentore hinnehmen musste. Zudem kam Neuzugang Jude Bellingham in den sechs Partien auf sechs Treffer. Doch am Sonntag hatte Coach Ancelotti sein System umgebaut und sich für fünf Mittelfeldspieler entschieden. Damit wollte der Trainer mehr Ballkontrolle haben. Schließlich kamen die Gäste im Wanda Metropolitano auch auf 64 Prozent Ballbesitz und 20:10 Schüsse in Richtung Tor.

Trotzdem lagen die Königlichen schon nach 18 Minuten mit 0:2 zurück. Gegen das defensive und disziplinierte 5-3-2 der Colchoneros taten sich „Los Blancos“, bei denen Bellingham komplett abgemeldet war, extrem schwer. Nach der 1:3-Pleite, die auch den Verlust der Tabellenführung bedeutete, nahm Ancelotti die Schuld auf seine Kappe. Sein Experiment ging nicht auf. Am Ende kam das „Weiße Ballett“ auch nur auf einen Expected-Goals-Wert von 1,01.

Nach fünf Jahren Unterhaus sicherte sich die Union Deportiva im Vorjahr den zweiten Platz hinter Granada und stieg zum insgesamt siebten Mal in La Liga auf. Die Mission Klassenerhalt wird für die Männer von der Kanarischen Insel aber alles andere als ein Selbstläufer. Nur acht Spieler des Aufstiegskaders haben Erstliga-Erfahrung. Zudem müssen die Verantwortlichen mit einem bescheidenen Budget klarkommen. So will Las Palmas erneut mit Tugenden wie Geschlossenheit und Disziplin punkten.

Die Mannschaft von Trainer Garcia Pimienta holte mit den Remis daheim gegen Mallorca und gegen Real Sociedad aus den ersten fünf Spielen nur zwei Punkte. Am Sonntag war es dann endlich soweit: Mit einem 1:0 daheim im Duell der Liga-Neulinge gegen Granada feierten die Amarillos den ersten Saisonsieg. Der Treffer fiel aber erst in der 92. Minute. Der Aufsteiger ist bisher sehr minimalistisch unterwegs, was das Torverhältnis von 2:4 deutlich macht. Immerhin ist die UD nun über den Strich auf Rang 15 geklettert.

Real Madrid - Las Palmas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:3 Atletico Madrid (A), 1:0 Union Berlin (H), 2:1 Real Sociedad (H), 2:1 Getafe (H), 1:0 Celta Vigo (A)

Letzte 5 Spiele Las Palmas: 1:0 Granada (H), 0:1 Sevilla (A), 0:1 Girona (A), 0:0 Real Sociedad (H), 0:1 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Las Palmas: 3:0 (A), 3:0 (H), 3:3 (H), 2:2 (A), 2:1 (A)

Dieses Duell gab es in La Liga schon 68 Mal. Wenig überraschend führt Real die Bilanz mit 46 Siegen und sieben Niederlagen deutlich an. Alle Niederlagen gegen Las Palmas kassierten die Königlichen auswärts auf der Kanareninsel.

Der letzte Erfolg der Union Deportiva gegen Madrid kam im Oktober 2001 mit einem 4:2 zustande. Aus den folgenden sieben Duellen holten die Männer von der Insel nur zwei Remis. Zu Gast bei „Los Blancos“ sind die „Amarillos“ mit fünf Remis und 29 Niederlagen noch ohne Sieg.

Unser Real Madrid - Las Palmas Tipp: Sieg Real & Über 2,5 Tore

Die Königlichen sind durch die Pleite beim Stadtrivalen auf Rang 3 der La-Liga-Tabelle abgerutscht und dürfen nicht noch mehr Boden auf die Konkurrenz verlieren. Daheim gegen den Aufsteiger Las Palmas spricht am Mittwoch aber alles für einen Heimsieg. Denn mit gerade mal einem Sieg und zwei Toren aus den ersten sechs Partien verbreiten die „Amarillos“ noch nicht wirklich viel Angst und Schrecken. Zudem müssten, wie so oft, wenn die beiden Teams in Madrid aufeinandertreffen, einige Tore fallen.