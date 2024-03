Real Madrid – Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 06.03.2024

Unser Real Madrid - Leipzig Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.03.2024 lautet: Nachdem das Hinspiel bereits mit 0:1 aus Sicht des Bundesligisten verloren ging, dürfte es auch beim erneuten Aufeinandertreffen alles andere als leicht werden. Unser Wett Tipp heute räumt den Königlichen Vorteile ein.

Real Madrid spielte eine sehr starke CL-Gruppenphase und setzte sich in allen Spielen sowie dem Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig durch. Die „Roten Bullen“ aus Leipzig stellten in der Vorrunde hinter dem englischen Meister Manchester City den zweiten Tabellenplatz sicher, haben aber aufgrund der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel gegen den spanischen Rekordmeister schlechte Karten für das Erreichen des Viertelfinales.

Im Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber leicht vorne, schließen aber ein Remis mit Unter 3,5 Toren nicht aus. Für diesen Spielausgang gewährt Betano eine Quote von 1,93 .

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Leipzig auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Real Madrid vs Leipzig Quoten Analyse:

Schon im Hinspiel haben die Madrilenen ihre Klasse untermauert und setzten sich in der Ferne knapp mit 1:0 durch. Trotz des Erfolges gilt das „Weiße Ballett“ auch im Rückspiel als klarer Anwärter auf den Sieg und zeigt eine durchschnittliche Quote von 1,55 auf.

RB Leipzig, das kürzlich mit einem 4:1 beim VfL Bochum Selbstvertrauen tankte, wird als Underdog gesehen und mit einer durchschnittlichen Quote von 5,00 bewertet. Wer sich auf mobilem Weg die besten Real Madrid Leipzig Quoten sichern möchte, könnte einen Blick in unseren Sportwetten App Vergleich werfen.

Real Madrid vs. Leipzig Prognose: Hält der spanische Rekordmeister seine weiße Weste?

Real Madrid stellt in der Königsklasse das Maß aller Dinge dar und setzte sich bisweilen in jedem Match nach 90 Minuten durch. Satte sieben Siege stehen zu Buche.

Mit 18 erbeuteten Punkten stand am Ende der Vorrunde der Platz an der Sonne zu Buche. Fairerweise muss an dieser Stelle aber erwähnt werden, dass die Madrilenen mit dem formschwachen SSC Neapel, Braga und Union Berlin keine Übermannschaften zu bewältigen hatten.