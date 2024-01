Real Madrid - Mallorca Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.24

Unser Real Madrid - Mallorca Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.01.2024 lautet: Bei Real lief die erste Hälfte der Saison 2023/24 fast wie am Schnürchen. Das dürften im Wett Tipp heute auch die Gäste von der Baleareninsel zu spüren bekommen.

Alles sprach dafür, dass Carlo Ancelotti seinen Vertrag bei Real Madrid im Sommer 2024 auslaufen lassen wird und danach die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt. Doch kurz vor dem Jahreswechsel hat der Italiener seinen Vertrag mit den Königlichen verlängert.

Ancelotti soll seine Erfolgsgeschichte bei Real fortsetzen. Nachdem seine Mannschaft kurz vor dem Jahreswechsel die Tabellenführung übernommen hat, wollen „Los Blancos“ nun die Pole Position im ersten Spiel des neuen Jahres daheim gegen Mallorca verteidigen.

Wir rechnen damit, dass dieses Vorhaben glückt und spielen mit einer Quote von 1.90 bei Interwetten die Wette „Sieg Real & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Mallorca auf „Sieg Real & Unter 3,5 Tore“:

Real ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen (7S, 1U).

Der RCD hat 5 seiner 6 Saison-Pleiten in der Fremde kassiert.

Mallorca konnte seit 2009 keinen Punkt in Madrid holen.

Real Madrid vs Mallorca Quoten Analyse:

Die Ausgangslage vor der Real Madrid vs Mallorca Prognose ist klar. Die Königlichen gehen als Tabellenführer ins Spiel. Die Gäste stehen dagegen lediglich auf Platz 14 und haben fünf Punkte Polster auf die Abstiegszone.

So wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 1.24 belohnt. Auf der Gegenseite ist ein Dreier der Gäste mit Quoten von im Schnitt 13,0 aus Sicht der Bookies, die auch zahlreiche Freiwetten im Angebot haben, extrem unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Mallorca Prognose: Formkurve und Heimstärke sprechen für die Blancos

Kurz vor Weihnachten sah es so aus, als müsste sich Real im Auswärtsspiel bei Alaves mit einem 0:0 begnügen. Die Madrilenen hatten ab der 54. Minute in Unterzahl gespielt. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Lucas Vazquez doch noch zum 1:0-Sieg. So gingen die Königlichen als Tabellenführer in die kurze Feiertagspause. Das Überraschungsteam aus Girona hat zwar genauso viele Punkte auf dem Konto wie Madrid (45). Doch ob die Katalanen ihr hohes Niveau aufrechterhalten können, ist fraglich.

Die üblichen Konkurrenten Atletico und Barcelona haben „Los Blancos“ dagegen nach 18 Spieltagen schon auf sieben Punkte distanziert. Mit nur elf Gegentoren hat Real die mit Abstand beste Abwehr der Liga und 39 erzielte Treffer bedeuten die zweitbeste Offensive. Vor allem daheim ist die Truppe von Coach Ancelotti mit sieben Siegen, einem Remis und 21:4 Toren stark. Auch in der Königsklasse hielt sich Madrid mit sechs Siegen aus sechs Spielen makellos. Die einzige Saison-Niederlage war ein 1:3 Ende September beim Stadtnachbarn Atletico. Seit 17 Pflichtspielen ist Real ungeschlagen.

In der Saison 2021/22 konnte Mallorca als Aufsteiger nur mit einem Punkt Vorsprung die Klasse halten. Im Vorjahr lief es bei den „Piraten“ aber deutlich besser. 50 Punkte reichten sogar für die obere Tabellenhälfte und den 9. Rang. Der erste Europapokal-Platz wurde nur um drei Zähler verpasst. Die jüngsten Erfolge sind eng mit Coach Javier Aguirre verbunden. Der ehemalige mexikanische Nationaltrainer hatte den Balearen-Verein im März 2022 übernommen. In dieser Spielzeit hatten die Insulaner aber ein paar Probleme.

Nach dem 14. Spieltag hatte die Mannschaft nur einen Sieg auf dem Konto und stand mit einem Polster von zwei Punkten auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Doch seit sechs Pflichtspielen ist der RCD mit drei Siegen und drei Remis ungeschlagen. 12 der 18 Saisonpunkte hat Mallorca im eigenen Stadion geholt. In der Fremde stehen aus den ersten neun Spielen nur ein Sieg und drei Remis in der Bilanz. Probleme macht mit einem Expected-Goals-Wert von 0.9 pro Spiel auch die Offensive.

Real Madrid - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Alaves (A), 4:1 Villarreal (H), 3:2 Union Berlin (A), 1:1 Betis Sevilla (A), 2:0 Granada (H)

Letzte 5 Spiele Mallorca: 3:2 Osasuna (H), 0:0 Almeria (A), 1:0 FC Sevilla (H), 3:0 Valle Egues (A), 0:0 Alaves (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Mallorca: 0:1 (A), 4:1 (H), 3:0 (A), 6:1 (H), 2:0 (H)

Nach 70 Aufeinandertreffen führt Real die Bilanz mit 42 Siegen zu 16 Niederlagen an. In Madrid siegten bei dieser Paarung in 26 von 35 Fällen die Gastgeber, bei vier weiteren Remis und fünf Erfolgen für die Gäste.

Seit der Saison 2019/20 gab es sechs Liga-Duelle zwischen beiden Vereinen. Mallorca konnte das erste und das letzte dieser Spiele auf der heimischen Insel jeweils mit 1:0 gewinnen.

Die anderen vier Spiele gingen bei einem gesamten Torverhältnis von 15:2 deutlich an die Königlichen. Der letzte Sieg der Insulaner im Santiago Bernabeu war ein 3:1 am 37. Spieltag der Saison 2008/09.

Die folgenden sieben Gastspiele gingen alle verloren. Real Madrid hat in den letzten 5 Heimspielen beide Halbzeiten gewonnen. Klappt das auch gegen den RCD, gibt es dafür bei Bwin eine Quote von 2.45. Wer hier kein Risiko eingehen möchte, kann dafür die Bwin Freebet für Bestandskunden nutzen.

Unser Real Madrid - Mallorca Tipp: „Sieg Real & Unter 3,5 Tore“

Bei Real läuft es in dieser Saison bisher ziemlich rund. Die Königlichen steuern auf die zweite Meisterschaft unter Carlo Ancelotti zu. Vor allem im heimischen Santiago Bernabeu ist Madrid ziemlich stark.

Die Gäste aus Mallorca werden zwar nach sechs Spielen in Serie ohne Niederlage mit viel Selbstbewusstsein in die Hauptstadt reisen. Doch in diesem Zeitraum hatten es die „Piraten“ mit keinen Topteams zu tun. Zudem taten sich die Insulaner bei „Los Blancos“ immer schwer.