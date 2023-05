Real Madrid - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 09.05.2023

Unser Real Madrid - Manchester City Tipp zum Champions League Spiel am 09.05.2023 lautet: Auf dem Weg zum ersten CL-Titel trifft Man City erneut auf Real Madrid. Im Hinspiel spricht vieles für ein Duell auf Augenhöhe mit Toren auf beiden Seiten.

Am Samstag gewann Real Madrid mit dem 2:1 im Copa-del-Rey-Finale gegen Osasuna den nächsten Titel. Doch der Pokal ist für die Königlichen nur ein Trostpflaster. Ab Dienstag geht es für „Los Blancos“ gegen Manchester City um den Einzug ins Champions-League-Finale. Für die Buchmacher sind die Gäste dabei sogar die leichten Favoriten. Doch beide Teams trafen zuvor schon zweimal im Halbfinale der Königsklasse aufeinander. Dabei setzten sich jedes Mal die Spanier durch. Wir entscheiden uns im Hinspiel mit einer Quote von 1,56 bei Bet-at-home für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Manchester City auf „Beide Teams treffen“:

Real Madrid hat die beste Offensive in La Liga.

Manchester City hat die stärkste Angriffsreihe der Premier League.

In 6 von 8 Duellen zwischen beiden Vereinen trafen beide Teams ins Schwarze.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Manchester City Quoten Analyse:

Der Kader von Real Madrid kommt auf einen Marktwert von 860 Millionen Euro. Doch gegen das etwas mehr als eine Milliarde Euro schwere Team von Manchester City haben selbst die Königlichen das Nachsehen. Zudem sprechen auch die Ergebnisse in den heimischen Ligen für die Citizens.

So sind die Gäste bei der Real Madrid vs Manchester City Prognose bei den besten Wettanbietern mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,24 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es Quoten im Schnitt von 3,17.

Real Madrid vs Manchester City Prognose: „City ist nur schwer zu schlagen“

Beim 2:1-Sieg im Pokalfinale gegen Osasuna erzielte Rodrygo beide Treffer für die Königlichen. Auch Vinicius Junior, der in dieser Saison schon auf 22 Pflichtspieltore und 18 Assists kommt, war vom Gegner nicht aufzuhalten. Da nur vier Tage nach dem Erfolg in der Copa del Rey das CL-Halbfinale ansteht, gab es in Madrid natürlich keine Feier. Coach Carlo Ancelotti wurde allerdings von Präsident Perez für die kommende Saison im Amt bestätigt, doch Real zeigt sich unter dem Trainer in der Liga sehr wankelmütig.

Im Kalenderjahr 2023 mussten „Los Blancos“ in 18 La-Liga-Partien schon sechs Niederlagen und drei Remis hinnehmen. Damit hat der Titelverteidiger 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Barcelona und ist inzwischen in der Tabelle hinter den Stadtrivalen Atletico auf Rang 3 abgerutscht. In 16 Heimspielen der Liga-Saison kassierte Madrid nur eine Niederlage. Eder Militao fehlt im Hinspiel mit Gelbsperre. Schon sieben Mal scheiterten die Madrilenen in einem Halbfinale der Königsklasse.

Die letzte Niederlage von Manchester City stammt von Anfang Februar. Damals kassierten die Skyblues in der Liga ein 0:1 bei den Spurs. Seitdem sind die Citizens in 20 Pflichtspielen ungeschlagen. In den letzten 16 Partien wurde mit dem 1:1 bei den Bayern nur ein Sieg verpasst. Mit dieser tollen Serie übernahm die Mannschaft von Coach Pep Guardiola die Tabellenführung in der Premier League. In der Liga hat City drei Spieltage vor dem Saisonende einen Punkt Vorsprung auf Arsenal.

Zudem hat man noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Am Samstag tat sich der Tabellenführer beim 2:1-Heimsieg gegen Leeds jedoch etwas schwer. Gündogan hatte die Gastgeber mit einem Doppelpack in Führung gebracht, danach aber einen Elfmeter zum 3:0-Sieg ausgelassen. Unter Guardiola konnte die Mannschaft in der Liga und in der Königsklasse nur 56 von 79 Strafstößen verwandeln. So verkürzte Leeds zum 1:2 und die Hausherren zitterten sich ins Ziel. Im Duell gegen Real darf City das Rückspiel dieses Mal daheim bestreiten.

Real Madrid - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Osasuna (H), 0:2 Real Sociedad (A), 4:2 Almeria (H), 2:4 Girona (A), 2:0 Celta Vigo (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Leeds (H), 3:0 West Ham (H), 2:1 Fulham (A), 4:1 Arsenal (H), 3:0 Sheffield United (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Manchester City: 3:1 (H), 3:4 (A), 1:2 (A), 1:2 (H), 1:4 (A)

Nach acht Duellen ist der direkte Vergleich mit je drei Siegen und zwei Unentschieden komplett ausgeglichen. Im Bernabeu konnten die Skyblues aber nur einmal gewinnen, bei drei Niederlagen. Zum dritten Mal wird diese Paarung im Halbfinale der Königsklasse ausgetragen. 2015/16 holte Real Madrid auswärts ein 0:0 und gewann dann das Rückspiel daheim mit 1:0. In der Vorsaison gab es im Etihad einen spektakulären 4:3-Heimerfolg von Manchester City. Die Königlichen retteten sich im Rückspiel mit einem 2:1 in die Verlängerung und entschieden das Duell am Ende mit 3:1 für sich. „Los Blancos“ treffen zum sechsten Mal in Folge in einer CL-K.o.-Phase auf ein Premier-League-Team. In diesem Zeitraum setzte sich immer Real durch.

Unser Real Madrid - Manchester City Tipp: Beide Teams treffen

Man City steht zum vierten Mal im Halbfinale und will zum zweiten Mal ins Endspiel einziehen. Dank der tollen Form gehen die Gäste auch als Favorit ins Spiel. Doch Real ist in seinem Lieblingswettbewerb immer ein sehr starker und unangenehmer Gegner. Auch sind die Skyblues seit vier CL-Gastspielen sieglos. Am Ende spielen wir keinen Ergebnistipp, rechnen aber bei dem Duell Erling Haaland gegen Karim Benzema mit Toren auf beiden Seiten.