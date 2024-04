Real Madrid - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 9.4.

Unser Real Madrid - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 09.04.2024 lautet: Dieses Duell zweier Top-Teams könnte gut und gerne auch das Endspiel in der Königsklasse sein. Im Wett Tipp heute rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten.

Zum dritten Mal in Folge treffen Real Madrid und Manchester City in der K.o.-Phase der Champions League aufeinander. In den vergangenen beiden Spielzeiten gab es dieses Duell jeweils im Halbfinale. 2021/22 setzten sich die Königlichen durch. Im Vorjahr hatten die Skyblues das bessere Ende auf ihrer Seite. Dieses Mal gibt es diese Paarung schon in der Runde der letzten Acht. Beide Teams sind in dieser CL-Saison noch ungeschlagen. Wer kann im Hinspiel am Dienstag den Grundstein für das Weiterkommen legen?

Wir spielen mit einer Quote von 1,58 bei ODDSET die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Manchester City auf „Beide Teams treffen“:

In 5 der letzten 6 Duelle zwischen beiden Teams fielen auf beiden Seiten Tore.

Der Schnitt bei dieser Paarung liegt bei über drei Treffern pro Spiel (3,1).

Real hat die beste Offensive in La Liga - City liegt in der PL mit 71 Toren auf Rang 3.

Real Madrid vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Fans dürfen sich auch auf ein großes taktisches Schachspiel zwischen den Trainer-Legenden Carlo Ancelotti und Pep Guardiola freuen. Die Wettquoten sind bei der Real Madrid vs Manchester City Prognose gar keine so große Hilfe. Denn mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,48 sind die Gäste lediglich die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Heimsieg auch nur auf einen Schnitt von 2,91.

Ein Unentschieden wird mit Quoten von bis zu 3,50 belohnt. Bei so einer aus Sicht der Bookies ausgeglichenen Partie könnt ihr euch durch einen Sportwetten Bonus zusätzliche Unterstützung holen.

Real Madrid vs Manchester City Prognose: Enges Duell zweier Weltklasse-Teams

In der Vorsaison wurde Real Madrid in La Liga nur Vize-Meister, zehn Punkte hinter dem Erzrivalen Barcelona. Zudem schied man im CL-Halbfinale nach einem 1:1 im Hinspiel im Bernabeu durch eine klare 0:4-Pleite bei Manchester City aus. In diesem Jahr machen die Königlichen aber einen deutlich besseren Eindruck. In der Heimat sind „Los Blancos“ mit acht Punkten Vorsprung auf Barca acht Spieltage vor dem Saisonende klar auf Meisterkurs. Zudem hat Real mit sieben Siegen und einem Remis auch eine gute CL-Saison gespielt.

In La Liga stellt die Truppe von Coach Carlo Ancelotti die beste Offensive (66) und die beste Abwehr (20). 2023/24 gab es nur zwei Niederlagen, beide auswärts beim Stadtnachbarn Atletico (in Liga und Pokal). Seit acht CL-Heimspielen sind die Madrilenen ungeschlagen (6S, 2U). 17 der letzten 25 Europapokal-Heimpartien konnte man gewinnen (4U, 4N). Gegen englische Mannschaften feierte Real 14 Heimsiege, bei acht Remis und fünf Niederlagen.

Im Vorjahr musste Manchester City in der Premier League einen engen Kampf gegen Arsenal überstehen, um den Titel zu verteidigen. In dieser Saison geht es in der englischen Liga noch enger zu. Aus dem Zweikampf ist ein Dreikampf geworden, denn Liverpool mischt im Titelkampf auch noch mit. Nach 31 Spieltagen stehen die Skyblues nur auf Platz 3, haben aber lediglich einen Zähler Rückstand auf die Gunners und die Reds. Seit 25 Pflichtspielen sind die Citizens ungeschlagen.

Das 4:2 am Samstag bei Crystal Palace war der 21. Sieg in diesem Zeitraum. Dabei musste die Mannschaft von Coach Pep Guardiola allerdings das achte Gegentor in dieser Saison aus einem Konter hinnehmen. Daheim ist Manchester City mit elf Siegen und fünf Remis noch ungeschlagen. Auf spanischem Boden konnte City nur viermal gewinnen (3U, 8N). Auf der Gegenseite kassierten die Skyblues in den vergangenen zwölf Vergleichen mit Teams aus Spanien gerade mal eine Niederlage (8S, 3U).

Real Madrid - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Athletic Bilbao (H), 4:2 Osasuna (A), 4:0 Celta Vigo (H), 1:1 RB Leipzig (H), 2:2 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 4:2 Crystal Palace (A), 4:1 Aston Villa (H), 0:0 Arsenal (H), 2:0 Newcastle United (H), 1:1 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Manchester City: 0:4 (A), 1:1 (H), 3:1 (H), 3:4 (A), 1:2 (A)

Beide Teams trafen bisher zehn Mal aufeinander, immer in der Champions League. Die Citizens führen den Vergleich mit fünf Siegen zu drei Niederlagen an. Fünf Mal gab es diese Paarung in Madrid. Hier haben die Hausherren mit drei Siegen die Nase vorne (1U, 1N). Von den letzten sechs CL-Duellen konnte Real lediglich eines gewinnen (1U, 4N). Die Skyblues gingen in dieser CL-Saison in jedem Auswärtsspiel mit 1:0 in Führung.

Unser Real Madrid - Manchester City Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt beim Hinspiel schwer. Sicher spricht der Heimvorteil am Dienstag ein wenig mehr für die Königlichen, doch die Skyblues sind in jedem Spiel auch für einen Sieg gut. Wir entscheiden uns am Ende für Tore auf beiden Seiten. Die Gäste werfen hier vor allem den formstarken Phil Foden (21 Saison-Tore) und den Führenden der PL-Torschützenliste Erling Haaland (30 Saison-Tore) in den Ring.