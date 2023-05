Real Madrid - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Real Madrid - Osasuna Tipp zum Copa del Rey Spiel am 06.05.2023 lautet: Am Samstag steigt in Sevilla das spanische Pokalfinale. Für Osasuna ist es das Spiel des Jahres. Ihre Stärke liegt im Defensivverbund, mit dem sie die Königlichen zur Weißglut treiben wollen.

Im bisherigen Wettbewerb gingen die Rojillos häufiger in die Verlängerung (4) als nach der regulären Spielzeit unter die Dusche (3). Ihre oberste Priorität liegt im Verteidigen, während sie selbst nur selten jubeln dürfen. In diesem Pokalfinale sind die Rollen klar verteilt. Unser Tipp fällt auf „Beide treffen: Nein“ und wird von Bet365 mit einer Quote von 1,80 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Osasuna auf „Beide treffen: Nein“:

Osasuna ging in 42 Prozent der Ligaspiele ohne eigenen Treffer vom Feld.

In La Liga jubelten nur 2 Mannschaften seltener als der Underdog aus Pamplona (29 Tore).

In 4 der vergangenen 6 direkten Duelle ging jeweils eine Mannschaft ohne Treffer vom Feld.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Osasuna Quoten Analyse:

Die Namen dieser Begegnung ersparen uns Überlegungen hinsichtlich der Rollenverteilung. Carlo Ancelotti strebt mit seiner Mannschaft einen weiteren Titel an, bevor kommende Woche das Champions-League-Halbfinale wartet.

Im Hinblick auf die Quoten gibt es für die Buchmacher kaum Zweifel an einem Sieg der Königlichen. Dieser wird auch von den Bookies mit deutscher Lizenz mit Wettquoten bis zu 1,35 ausgestattet.

Osasuna ging in den vergangenen beiden Ligaspielen ohne eigenen Treffer vom Feld. Gelingt dem Außenseiter in diesem Vergleich der Überraschungserfolg, habt ihr die Möglichkeit auf Wettquoten zwischen 8,20 und 9,50.

Real Madrid vs Osasuna Prognose: „Viele Spiele, wenig Tore“

Seit 2018 steht Jagoba Arrasate an der Seitenlinie der Gorritxo. Erst stieg er mit Osasuna auf, dann etablierte er seine Mannschaft im spanischen Oberhaus. In dieser Saison fand er einen Weg, die Defensive zu festigen. Mit 35 Gegentoren hat der Verein aus Pamplona eine der sieben besten Hintermannschaften der ersten spanischen Liga.

Aus dem Spiel heraus kassierte Osasuna in La Liga nur 24 Gegentore - Platz 6 im Vergleich. Ihre gute Abwehrarbeit ist eine Notwendigkeit, denn die Offensive der Rojillos lässt zu wünschen übrig.

In 33 Liga-Spielen erzielte die Arrasate-Elf nur 29 Treffer. Die Faktoren für diese geringe Ausbeute sind vielfältig. Osasuna erspielte sich in La Liga nur 34 Großchancen (17.) und jubelte pro Schuss aufs Tor nur 0,21 Mal - das ist die schwächste Ausbeute der gesamten Liga!

Somit liegt die Versuchung nahe, Spiele bei möglichst wenig Toren zu halten. Das gelingt den Gorritxo in der Regel recht gut: Pro Ligaspiel fielen nur 1,94 Tore. In 30 Prozent ihrer Partien gingen sie ohne Gegentor vom Feld, allerdings beendeten sie auch 42 Prozent ihrer Liga-Spiele ohne eigenen Treffer. Nur 39 Prozent der Partien endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Trotz offensichtlicher Schwächen im Angriffsspiel steht Osasuna im spanischen Pokalfinale. Auf dem Weg dorthin gab es mehrere enge Spiele: Von sieben Partien gingen vier Duelle in die Verlängerung.

Real Madrid - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:2 Real Sociedad (A), 4:2 Almeria (H), 2:4 Girona (A), 2:0 Celta Vigo (H), 2:0 Chelsea (A).

Letzte 5 Spiele Osasuna: 0:1 Barcelona (A), 0:2 Real Sociedad (H), 1:0 Cadiz (A), 3:2 Real Betis (H), 1:2 Vallecano (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Osasuna: 2:0 (A), 1:1 (H), 3:1 (A), 0:0 (H), 2:0 (H).

Die Liga rutscht für Real in dieser Saison in den Hintergrund. Dafür können andere Wettbewerbe für eine erfolgreiche Saison sorgen. Die Klub-WM haben die Hauptstädter bereits in der Tasche. Jetzt soll der Sieg im spanischen Pokal folgen, ehe man sich in der Königsklasse erneut für das Endspiel qualifizieren will.

Bekanntermaßen besticht die Elf von Carlo Ancelotti in K.o.-Spielen. So beförderte Real bereits Atletico Madrid und Barcelona aus der Copa del Rey.

Legen wir den Fokus auf die letzten Duelle mit Osasuna. Der Trend geht eindeutig in eine Richtung: Fünf der vergangenen sechs Aufeinandertreffen endeten mit Unter 2,5 Toren. Außerdem jubelte in vier der letzten sechs Vergleiche nur eine der beiden Mannschaften über eigene Treffer.

Nutzt ihr gerne Sportwetten-Apps, könnt ihr Bet365 verwenden. Wollt ihr erneut auf Unter 2,5 Tore setzen, könnt ihr auch in der App dieses Buchmachers eine starke Quote von 2,30 einsammeln.

Zuletzt hielten die Madrilenen in drei von fünf Liga-Spielen den eigenen Kasten sauber. Kam es in dieser Spielzeit in der Königsklasse darauf an, legte Real ebenfalls eine defensive Masterclass hin: Bisher behielt die Ancelotti-Elf in drei von vier Knockout-Spielen die weiße Weste.

Unser Real Madrid - Osasuna Tipp: „Beide treffen: Nein“

Osasuna ging zuletzt in zwei Spielen in Folge ohne eigenen Treffer vom Feld. Die Mannschaft beeindruckte in der bisherigen Saison mit ihrer Defensive, blieb jedoch in 42 Prozent ihrer Liga-Partien ohne eigenen Treffer. Real ist in „Do-or-Die“-Spielen eine gut geölte Maschine und hat die nötige Erfahrung, um solche Spiele zu den eigenen Vorteilen zu gestalten.