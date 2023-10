Real Madrid – Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Unser Real Madrid - Osasuna Tipp zum La Liga Spiel am 07.10.2023 lautet: Alles andere als ein Sieg der Gastgeber aus Madrid würde uns sehr überraschen.

Unter der Woche bestätigte der spanische Rekordmeister Real Madrid seine gute Form und setzte sich in der Königsklasse beim SSC Neapel mit 3:2 durch. Dabei sorgte ein kurioses Eigentor des italienischen Meisters für die Entscheidung. Osasuna trat zuletzt am Sonntag bei Alaves in Erscheinung. In einem Duell zweier ebenbürtiger Konkurrenten präsentierten sich die Gäste im Abschluss zielstrebiger und behielten mit einem 2:0 die Oberhand.

Unser Real Madrid Osasuna Tipp zielt bereits zur Pause auf eine Führung des Weißen Balletts ab. Oddset hält für diesen Spielausgang eine Quote von 1,73 bereit.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Osasuna auf „Sieg Real Madrid (Halbzeit)“:

In 7 der vergangenen 9 Heimspiele gegen Osasuna lagen Los Blancos bereits zur Pause in Front.

Seit April 2004 hat Osasuna im Santiago Bernabeu nicht mehr gewonnen (3U, 13N).

Mit 991 Millionen Euro zeichnet sich Real Madrid durch den siebenfachen Kader-Marktwert von Osasuna (137,3 Mio.) aus.

Real Madrid vs Osasuna Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren eine klare Linie zu diesem Match und lassen die Gastgeber aus Madrid am Drei-Weg-Markt als Favoriten auf den Sieg erkennen. Eine Tatsache, die anhand einer Real Madrid Osasuna Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,30 untermauert wird. Wer hingegen eine Wette auf den Underdog favorisiert, darf sich im Erfolgsfall über den bis zu zehnfachen Wetteinsatz freuen.

Laut Einschätzung der Wettanbieter ist nicht zwingend mit einem Schützenfest zu rechnen, obwohl die Bookies zu mehr als 2,5 Toren tendieren. Um risikofreie Real Madrid Osasuna Wetten zu spielen, empfiehlt sich die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs. Osasuna Prognose: Sorgt Osasuna im Santiago Bernabeu für eine Überraschung?

Mit einem deutlichen 3:0-Erfolg gegen Girona kletterte die Elf von Trainer Carlo Ancelotti am vergangenen Spieltag auf den ersten Tabellenplatz. Sieben der bisherigen acht Saisonspiele wurden siegreich gestaltet. Auf der anderen Seite steht eine Niederlage im Derbi madrileño (1:3) gegen Atletico zu Buche.

Der 35-fache spanische Meister darf den Blick nach hinten keineswegs vernachlässigen. Der Tabellenzweite aus Barcelona wartet nur auf einen Aussetzer und hat einen Punkt weniger auf dem Konto.

Real ist zuhause eine Bank und saisonübergreifend seit acht Heimspielen ungeschlagen (7S, 1U). 16 Tore wurden in den letzten acht Ansetzungen zu Hause erzielt. Defensiv kassierten die Madrilenen nur sechs Gegentore.

Osasuna konnte kürzlich nach vier sieglosen Begegnungen am Stück (1U, 3N) bei Deportivo Alavés einen 2:0-Triumph verbuchen und sammelte Selbstvertrauen für das Match gegen den Rekordmeister.

Real Madrid - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:2 Neapel (A), 3:0 Girona (A), 2:0 Las Palmas (H), 1:3 Atletico Madrid (A), 1:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Osasuna: 2:0 Alaves (A), 0:2 Atletico Madrid (H), 0:0 Sevilla (H), 2:3 Getafe (A), 1:2 Barcelona (H)

Letzte Spiele Real Madrid vs. Osasuna: 2:1 (H), 2:0 (A), 1:1 (H), 3:1 (A), 0:0 (H)

Der Underdog ist in der Ferne keineswegs zu unterschätzen und behielt in drei von vier Auswärtsspielen die Oberhand, wobei zwei der drei Erfolgserlebnisse gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel errungen wurden. Zudem brachten die Rot-Blauen in der vergangenen Spielzeit auf gegnerischem Boden nur vier Siege zustande (7U, 8N).

Seit 2004 haben „Los Rojillos“ nicht mehr im Santiago Bernabeu gewonnen. Darüber hinaus lagen die Hausherren bereits in sieben der vergangenen neun Heimspiele gegen Osasuna zur Pause in Front. Jude Bellingham fungiert als Erfolgsgarant der Madrilenen. Satte sechs Tore in sieben Liga-Duellen zieren sein Konto. In der Königsklasse traf er ebenfalls in beiden Ansetzungen gegen Union Berlin (1:0) und SSC Neapel (3:2). Oddset versüßt seinen Neukunden den Einstieg ins Sportwetten Geschehen und hält einen 100 % Oddset Bonus von bis zu 100 Euro auf die erste Einzahlung bereit.

Unser Real Madrid – Osasuna Tipp: Sieg Real Madrid (Halbzeit)

Real Madrid ist den Gästen spielerisch in sämtlichen Belangen überlegen und zeichnet sich durch mehr als den siebenfachen Kader-Marktwert aus. Darüber hinaus agieren die Königlichen vor heimischer Kulisse. Wettbewerbsübergreifend blickt Real auf zwei Liga-Erfolge und einen Triumph in der Königsklasse. Um weiterhin die Tabellenspitze zu verteidigen, sind zwingend drei Punkte gegen den Außenseiter erforderlich.