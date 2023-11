Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp, Prognose, Quote | 04.11

Unser Real Madrid - Rayo Vallecano Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 04.11.2023 lautet: Mit dem Erfolg gegen Erzrivale Barcelona hat Real am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Wett Tipp heute spricht nun vieles für den nächsten Dreier.

Schaut man auf die Top-Ligen, hat Real Madrid mit Jude Bellinghams Verpflichtung einen der größten Transfercoups gelandet. Kaum ein Neuzugang prägt das Spiel seines neuen Teams so sehr wie der Ex-Dortmunder. Englands Nationalspieler kommt auf 13 Tore in 13 Pflichtspielen. Ohne Bellingham würden die Königlichen vermutlich nicht die La-Liga-Tabelle anführen. Im Derby daheim gegen Rayo Vallecano wollen „Los Blancos“ Platz 1 verteidigen.

Laut den Wettquoten spricht alles für die Hausherren. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 den Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Rayo Vallecano auf „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“:

Rayo hat in den letzten 13 Gastspielen bei Real nur einen Punkt geholt

In den letzten 3 Duellen der beiden Klubs bei den Königlichen fielen maximal 3 Tore

Madrid hat in dieser Saison bisher alle Liga-Heimspiele gewonnen

Real Madrid vs Rayo Vallecano Quoten Analyse:

Daheim ist Real Madrid in fast allen Ligaspielen der klare Favorit. Das ist auch bei der Real Madrid vs Rayo Vallecano Prognose nicht anders. Die Buchmacher, die nicht nur durch ihre Quoten, sondern auch so gut wie immer durch einen lukrativen Sportwetten Bonus überzeugen können, schlagen sich klar auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg werden gerade mal Quoten im Schnitt von 1,30 bezahlt. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 10,1 ziemlich unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Rayo Vallecano Prognose: Bellingham ist in der Form seines Lebens

Real hatte zu Gast bei Barca überraschend passiv begonnen und kassierte wieder mal einen frühen Gegentreffer. Vier ihrer acht Gegentore in der Liga mussten die Königlichen in den ersten zehn Minuten hinnehmen. Bis zur 68. Minute hatte die Führung der Hausherren Bestand. Dann drehte aber mal wieder Jude Bellingham auf. Erst sorgte der Engländer mit seinem ersten Saisontor von außerhalb des Strafraums für den Ausgleich. Dann erzielte der ehemalige Dortmunder in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Bellingham ist vor dem Tor eiskalt und kommt in zehn Ligaspielen eigentlich nur auf einen Expected-Goals-Wert von 4,7. So führt Real die Tabelle mit 28 Punkten an. Bisher kann nur das Überraschungsteam aus Girona (auch 28) mithalten. Atletico und Barca haben drei bzw. vier Punkte Rückstand. Acht Gegentore bedeuten die beste Abwehr, 23 Treffer die drittbeste Offensive. Real Madrid hat zwölf von 14 Pflichtspielen in dieser Saison gewonnen (1U, 1N).

Hinter Real und Atletico ist Rayo natürlich nur die Nummer 3 in Madrid. Unter Coach Andoni Iraola kehrten die „Rayito“ in der Saison 2021/22 in die Primera Division zurück. Als Aufsteiger landete Vallecano gleich im gesicherten Mittelfeld. Auch in der Vorsaison hatten die „Franjirrojos“ auf Rang 11 nichts mit dem Abstieg zu tun. Allerdings musste man im Sommer den Abgang von Erfolgstrainer Iraola verkraften. Doch Nachfolger „Francisco“ Rodriguez knüpft in dieser Spielzeit nahtlos an die Arbeit seines Vorgängers an.

In zwölf Partien unter dem neuen Coach kassierte Rayo gerade mal zwei Pleiten: Daheim im Derby gegen Atletico (0:7) und zu Gast bei Betis Sevilla (0:1). Inzwischen ist die Mannschaft seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. 17 Punkte aus den ersten elf Partien reichen für den siebten Platz, nur einen Zähler hinter dem ersten Europapokal-Rang. 14 erzielte Tore und 15 Gegentreffer sind jeweils der Negativwert in den Top 9 der Tabelle. In fünf Heimspielen glückte erst ein Sieg. Dafür steht Vallecano auf Platz 3 der Auswärtstabelle (3S, 2U, 1N).

Real Madrid - Rayo Vallecano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Barcelona (A), 2:1 SC Braga (A), 1:1 Sevilla (A), 4:0 Osasuna (H), 3:2 SSC Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 6:0 Atletico Lugones (A), 2:2 Real Sociedad (H), 1:0 Las Palmas (A), 2:2 Sevilla (A), 2:2 RCD Mallorca (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Rayo Vallecano: 2:1 (H), 2:3 (A), 1:0 (A), 2:1 (H), 0;1 (A)

Das Derby zwischen Real Madrid und Rayo Vallecano gab es schon 42 Mal. Wenig überraschend führen die Königlichen die Bilanz klar mit 32 Siegen und drei Remis an. Dem gegenüber stehen sieben Erfolge für die „Franjirrojos“.

Zu Gast bei „Los Blancos“ konnte „Rayito“ allerdings nur einmal gewinnen. Dieser historische Erfolg glückte Rayo mit einem 2:1 im Januar 1996. Seitdem holte Vallecano in 13 Gastspielen beim großen Nachbar nur einen Punkt. In diesem Zeitraum spricht auch das Torverhältnis mit 44:10 klar für Real.

Unser Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp: Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore

Die „Königlichen“ dürfen sich im Derby gegen Rayo keinen Patzer erlauben, sonst ist der Sieg im Clasico gleich nicht mehr so viel wert. Zu Gast beim kleinen Nachbarn hat Real zwar zwei der letzten drei Gastspiele verloren, zudem ist Vallecano aktuell recht form- und auswärtsstark. Im Bernabeu gab es für die „Franjirrojos“ aber so gut wie nie etwas zu holen. Zudem hält sich die Truppe von Carlo Ancelotti in dieser Saison daheim bisher makellos.