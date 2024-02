Real Madrid - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten 25.02.2024

Unser Real Madrid - Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 25.02.2024 lautet: Die Königlichen haben die spanische Meisterschaft auf dem Silbertablett liegen, müssen eigentlich nur noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen. In unserem Wett Tipp heute wird das schwerer als gedacht.

Jude Bellingham wechselte im Sommer von Dortmund nach Madrid. Der junge Offensivspieler brillierte in seinen ersten Monaten als Madrilene in einer unerwarteten Rolle und erzielte die meisten Saisontore für die Mannschaft von Carlo Ancelotti (16). Sein derzeitiges Fehlen (Knöchelverletzung) macht sich deutlich bemerkbar.

Während die Königlichen auf bestem Wege zu ihrem 36. Titel in der höchsten spanischen Liga sind, ringt Sevilla unerwartet um den Klassenerhalt. Zuletzt hatte Quique Sánchez Flores mit einem neuen 3-5-2-System Erfolg und stabilisierte die Defensive der Gäste. Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,50 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Sevilla auf „Unter 2,5 Tore“:

Real Madrid vs Sevilla Quoten Analyse:

Sevilla reist nach vier ungeschlagenen Ligaspielen in Serie gestärkt ins Santiago Bernabeu, ruft in der Spitze aber weiterhin Wettquoten bis 9,50 auf den Plan. Wollt ihr diese Bwin Freebet für einen riskanten Tipp verwenden, solltet ihr lieber auf das Unentschieden gehen, womit ihr ebenfalls starke Quoten bis 6,00 erhaltet.

Real Madrid vs Sevilla Prognose: Bellingham fehlt extrem

Mit Hilfe einer herausragenden Defensive und dem Selbstverständnis der Königlichen ist die Ancelotti-Auswahl trotzdem kaum zu schlagen. Das weiße Ballett hielt vier der letzten fünf Pflichtspiele bei höchstens zwei Toren im Spiel und blieb dabei ungeschlagen. In der Liga reichte es jüngst jedoch in zwei von drei Partien nur zu einer Punkteteilung (je 1:1).

Zu Hause ging Real Madrid in der Hälfte seiner Liga-Spiele ohne Gegentor vom Feld. Das könnte ihnen gegen Sevilla ebenfalls gelingen. Die Nervionenses erzielten in 42 Prozent ihrer Auswärtsspiele keinen Treffer und sind über die gesamte Saison gesehen nur eine mittelmäßige Mannschaft vor dem gegnerischen Tor (1,2 Tore pro Spiel).

Real Madrid - Sevilla Statistik & Bilanz:

Zuletzt mussten sich die Sevillistas aber wieder ihrer fehlenden Kaltschnäuzigkeit beugen und sich mit einem 0:0 in Valencia zufriedengeben. Immerhin hoben die Gäste dadurch ihre Quote an Auswärtsspielen ohne Gegentor auf 25 Prozent an.