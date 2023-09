Real Madrid - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 20.9.23

Unser Real Madrid - Union Berlin Tipp zum Champions League am 20.09.2023 lautet: Die Königlichen empfangen die Eisernen zu deren erstem CL-Spiel der Vereinsgeschichte. Die Erfahrung und Klasse der Madrilenen dürfte gegen tapfer kämpfende Köpenicker reichen.

Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben, als im ersten Champions-League-Spiel überhaupt im Bernabeu-Stadion gegen den 14-maligen Rekordsieger anzutreten. Noch dazu ist Real makellos in die Saison gestartet. Union Berlin kam nach zwei Siegen zum Auftakt mit zwei Niederlagen zuletzt ins Straucheln, die Defensive war nicht sattelfest. Auch wenn man die Eisernen nicht unterschätzen sollte, erwarten wir einen Heimsieg, bei dem einige Tore fallen.

Wir entscheiden uns daher für eine Wette auf „Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,98 bei Betano .

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Union Berlin auf „Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore“:

Real Madrid ist seit 8 Spielen ungeschlagen, im heimischen Stadion sogar seit 10 Spielen ohne Niederlage.

Von den letzten 10 Heimspielen der Königlichen in der Königsklasse ging nur ein Spiel verloren bei 8 Siegen und einem Unentschieden.

Union Berlin verlor international 4 der 8 bisherigen Auswärtsspiele, bei diesen Niederlagen musste man im Schnitt 2,5 Gegentreffer hinnehmen.

Real Madrid vs Union Berlin Quoten Analyse:

Naturgemäß geht Real Madrid in diesem Duell als klarer Favorit ins Rennen. Das sehen auch die besten Buchmacher so und vergeben Siegquoten für Real Madrid im Bereich von 1,30 bis 1,40. Für ein Unentschieden erhältst du eine 5,00-Quote.

Sollte der unwahrscheinliche Fall eines Auswärtssiegs beim Champions-League-Debüt der Eisernen eintreten, winkt dir eine neunfache Auszahlung deines Wetteinsatzes.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Union Berlin Prognose: Carlo Ancelotti auf dem Weg zum fünften CL-Titel?

26 Mal in Folge hat Real Madrid die Gruppenphase der Champions League überstanden und ist in die Endrunde eingezogen - das ist Rekord! Von diesen hält der Traditionsverein aus Spanien, sowie Spieler und Trainer, eine ganze Menge in der Königsklasse des europäischen Klubfußballs.

Nicht viel spricht dafür, dass diese Serie reißen wird. Real Madrid ist hervorragend in die aktuelle Saison gestartet, konnte bisher alle Pflichtspiele für sich entscheiden und hat alle Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit 2023/24 gestellt. In der vergangenen Saison mussten sich die Königlichen in La Liga dem Erzrivalen aus Barcelona geschlagen geben und belegten am Ende den zweiten Tabellenplatz.

Auch in der vergangenen Spielzeit der Champions League reichte es nicht für den ganz großen Wurf und so musste sich Madrid im Halbfinale gegen den späteren Champion Manchester City geschlagen geben.

In der Saison 2021/22 konnte Real bis ins Finale einziehen, schlug dort den FC Liverpool mit 1:0 und konnte im Stade de France letztmals den Henkelpott in den Pariser Nachthimmel stemmen. Der 14. Titel der Madrilenen in der Champions League, natürlich auch ein Rekord!

Real Madrid - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Real Sociedad (H), 2:1 Getafe (H), 1:0 Celta Vigo (A), 3:1 Almeria (A), 2:0 Athletic Bilbao (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:2 Wolfsburg (A), 0:3 RB Leipzig (H), 4:1 Darmstadt (A), 4:1 Mainz (H), 4:0 Walldorf (Pokal, A).

Letzte Spiele Real Madrid vs. Union Berlin: -

Union Berlin schnuppert am Mittwochabend zum ersten Mal in der Vereinshistorie Champions-League-Luft, die Belohnung für eine bockstarke letztjährige Bundesliga-Saison, welche die Eisernen auf dem vierten Platz beendeten. Erste Erfahrungen im internationalen Geschäft konnte man in den beiden zurückliegenden Spielzeiten mit Teilnahmen an der Conference League und der Europa League sammeln.

Dabei stehen die Berliner bei einer knapp positiven Bilanz von sieben Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen. Für eine geballte Ladung an internationaler Erfahrung könnte die kürzlich getätigte Verpflichtung von Innenverteidiger Leonardo Bonucci (84 CL-Einsätze) sorgen. Auch Neuzugang Kevin Volland spielte schon zwölfmal für Bayer Leverkusen in der Königsklasse und erzielte dabei zwei Treffer.

Die Generalprobe vor dem Kracher gegen Real Madrid wurde mit 1:2 gegen Wolfsburg verloren. Davor setzte es eine krachende 0:3-Pleite gegen RB Leipzig „An der Alten Försterei“, wo Union zuvor über 1,5 Jahre (24 Spiele) ungeschlagen blieb. Wett-Freunden, die per Paypal eine Einzahlung für ihre Real Madrid Union Berlin Wette tätigen wollen, empfehlen wir einen Blick auf unsere Buchmacher mit Paypal zu werfen.

Unser Real Madrid - Union Berlin Tipp: Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore

Union Berlin konnte in der aktuellen Bundesliga-Saison noch kein Spiel ohne Gegentreffer bestreiten. In den letzten beiden Spielen fingen sich die Eisernen fünf Gegentore bei nur einem erzielten Tor ein. Auch gegen den klaren und formstarken Favoriten aus Madrid wird für die Unioner nichts zu holen sein, auch wenn wir einen eigenen Treffer im Santiago Bernabeu durchaus für möglich halten.