Real Madrid - Valencia Tipp, Prognose, Quoten| 11.11.2023

Zu Hause ist Real Madrid noch ungeschlagen in der laufenden Saison. Mit Valencia wartet am kommenden Samstag ein starker Gegner, der zuletzt in Auswärtsspielen gegen Real wenig Land sah.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid mit Handicap -1″ mit einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Valencia auf „Sieg Real Madrid mit HC -1″:

Real Madrid gewann die letzten 5 Spiele zu Hause gegen Valencia mit jeweils mindestens 2 Toren Vorsprung.

Die Königlichen mussten in den ersten 5 Heimspielen erst drei Gegentore einstecken.

Valencia konnte erst eines der ersten 7 Gastspiele der Saison gewinnen.

Real Madrid vs Valencia Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die Königlichen aus Madrid mit einer Siegquote von 1,35 auf dem Drei-Weg-Markt als klare Favoriten im anstehenden Duell. Ein Auswärtssieg für Valencia steht mit einer Quote von 8,60 zu Buche und wäre eine kleine Sensation.

Als wahrscheinlichster Torschütze im Spiel wird Mittelfeldmann Jude Bellingham mit einer Quote von 2,20 gesehen, der die spanische Torschützenliste mit zehn Treffern anführt. Ein Tipp auf einen weiteren Treffer des englischen Shootingstars würde sich vor allem in Verbindung mit einem tollen Sportwetten Einzahlungsbonus anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Valencia Prognose: Bleibt Real Madrid auch im 10. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen?

Der spanische Rekordmeister aus Madrid zeigte sich zuletzt gut in Form und verlor wettbewerbsübergreifend keines der letzten neun Pflichtspiele (7S, 2U). Darunter war auch ein 2:1 Sieg im Clasico gegen Erzrivale Barcelona. Mit 89 Prozent Passgenauigkeit führen die Madrilenen die Liga an. Mit im Schnitt neun Torschüssen pro Partie ballern die Mannen von Trainer Carlo Ancelotti öfter auf den gegnerischen Kasten als jedes andere Team der Primera Division, könnten diese jedoch noch etwas häufiger im Tor versenken - mit durchschnittlich 1,9 Toren pro Partie liegt man nur auf Platz 4 im Ligavergleich.

Dass Real Madrid mit 29 Punkten aus den ersten zwölf Spielen der Saison nur auf Platz 2 der Tabelle steht, liegt vornehmlich an der sensationellen Leistung des Überraschungsteams aus Girona, welchem man immerhin die bisher einzige Niederlage zufügen konnte.

Valencia steht mit 18 Punkten auf dem achten Platz der Tabelle, blieb jedoch in den letzten vier Partien ungeschlagen (2S 2U). Die Blanquinegros können mit 15 Treffern bei 13 Gegentoren nur ein leicht positives Torverhältnis vorweisen. Auswärts musste das Team von Trainer Ruben Baraja schon zehn Gegentreffer hinnehmen und konnte erst einen Sieg einfahren (3U, 2N).

In der Offensive mangelt es im Spiel von Valencia noch an Durchschlagskraft, mit im Schnitt nur 3,8 Schüssen aufs gegnerische Tor liegt man im Ligavergleich nur auf Platz 14, was auch an einer schwachen Flanken-Genauigkeit von nur 19 Prozent liegen könnte.

Real Madrid - Valencia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Braga (H), 0:0 Vallecano (H), 2:1 Barcelona (A), 2:1 Braga (A), 1:1 Sevilla (A).

Letzte 5 Spiele Valencia: 1:0 Granada (H), 2:0 Logrones (Pokal, A), 2:2 Bilbao (A), 2:0 Cadiz (H), 1:1 Mallorca (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Valencia: 0:1 (A), 2:0 (H), 4:1 (H), 2:1 (A), 2:0 (H).

In den letzten fünf Gastspielen von Valencia bei Real Madrid gelang den Blanquinegros nur ein einziger Treffer bei 13 Gegentoren. In den bisherigen 88 Heimspielen von Real Madrid gegen Valencia verloren die Königlichen nur insgesamt neun Mal bei 65 Siegen und 14 Remis. Der letzte Sieg von Valencia in einem Ligaspiel im Estadio Santiago Bernabeu liegt 16 Jahre zurück.

Ein Tipp auf eine Partie mit vielen Toren könnte sich übrigens durchaus lohnen, in direkten Duellen zwischen den beiden Teams fallen im Schnitt 3,1 Tore, in den Heimspielen von Real sind es sogar 3,3 Tore durchschnittlich. Wer also auch im kommenden Duell viele Tore erwartet, sollte für die Real Madrid Valencia Wette den AdmiralBet Gutschein nutzen.

Unser Real Madrid - Valencia Tipp: Sieg Real Madrid mit HC -1

In den letzten zehn Heimspielen von Real Madrid gegen Valencia trafen die Königlichen jeweils mindestens zwei Mal ins gegnerische Tor. Auch in der laufenden Saison ist der Rekordmeister zu Hause kaum zu überwinden. Wir erwarten, dass sich dies in der kommenden Partie gegen Valencia nicht ändert und Real einen klaren Sieg einfahren wird.