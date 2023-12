Real Madrid - Villarreal Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser Real Madrid - Villarreal Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 17.12.2023 lautet: Zum vierten Mal treffen Real Madrid und Villarreal in diesem Kalenderjahr aufeinander. Im Wett Tipp heute erkennen wir richtungsweisende Tendenzen aus den bisherigen Duellen.

Real Madrid leidet in dieser Spielzeit unter mehreren Verletzungen wichtiger Akteure. Ungeachtet dessen halten sich die Königlichen mitten im Meisterschaftsrennen. Jude Bellingham trug seine Mannschaft bislang mit den meisten Toren in La Liga (12) und ist nach zwei Toren aus den vorangegangenen drei Ligaspielen wieder ein Unruheherd im gegnerischen Sechzehner. Villarreal nahm in dieser Saison schon einen Trainerwechsel vor, der an den Problemen in der Hintermannschaft kaum etwas änderte. Nur Granada erlaubte bislang mehr erwartbare Gegentore (30,8 xGA) als das gelbe U-Boot (27,8 xGA).

Unser Wett Tipp heute peilt “Über 3,5 Tore” an, zu einer Quote von 1,87 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Villarreal auf “Über 3,5 Tore”:

Villarreal ist das anfälligste Team nach Standards (8 Gegentore), für die Königlichen sind ruhende Bälle eine Waffe (5 Tore).



Villarreal (27,8 xGA) ließ nach Granada (30,8 xGA) die meisten erwartbaren Tore zu.



Nur Girona (2,4) erzielte pro Partie mehr Tore als die Madrilenen (2,1).



Real Madrid vs Villarreal Quoten Analyse:

Carlo Ancelotti visiert den nächsten Titel mit seiner Mannschaft an, die in sieben Liga-Heimspielen noch ungeschlagen ist (2,71 Punkte pro Spiel). Mit dieser Punkteausbeute bleibt den Sportwettenanbietern kaum eine andere Möglichkeit, als die Hausherren mit Quoten bis 1,30 in die klare Favoritenrolle zu schieben.

Villarreal verlor am letzten Spieltag mit 0:3 gegen Real Sociedad. Durch einen 3:2-Sieg in der Europa League gegen Stade Rennes beendeten die Gelb-Blauen ihre Gruppenphase an erster Position. Real Madrid ist natürlich ein anderes Kaliber, weshalb die Gäste Siegquoten von 8,75 bis 10,50 auf den Plan rufen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Villarreal Prognose: Nutzt Villarreal seine spielerische Klasse?

Mehrere feine Fußballer tummeln sich im Kader von Villarreal. Zu nennen sind vor allem Stürmer Gerardo Moreno (8 Tore) und Mittelfeldspieler Dani Parejo, der seine Jugend bei den Königlichen verbrachte.

Beide Akteure trafen unter der Woche beim 3:2-Sieg gegen Stade Rennes. In der Liga zahlt sich ihr fußballerisches Können ebenfalls aus. Villarreal erzeugte aus dem Spiel heraus 17,08 erwartbare Tore. Ein Wert, der für eine Top-6-Offensive ausreicht.

Zielstrebig attackierten die Gäste bislang den gegnerischen Strafraum. Gemeinsam mit Atletico Madrid gaben die Gelb-Blauen prozentual die wenigsten Schüsse außerhalb des Sechzehners ab (24 Prozent). Nutzen die Spieler von Trainer Marcelino ihre Chancen, kann es im Sturmlauf enden. Villarreal erzielte in drei der letzten sechs Pflichtspiele drei Treffer.

Dieses Duell ist bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Kalenderjahr 2023. Zwei der vorangegangenen drei Partien entschied das gelbe U-Boot für sich. In allen drei Begegnungen fielen Über 2,5 Tore, in den letzten beiden Spielen bekam das Publikum sogar Über 4,5 Tore zu sehen.

Real Madrid - Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:2 Union Berlin (A), 1:1 Betis Sevilla (A), 2:0 Granada (H), 4:2 Neapel (H), 3:0 Cadiz (A).



Letzte 5 Spiele Villarreal: 3:2 Rennes (A), 0:3 Real Sociedad (H), 0:0 Maccabi Haifa (H), 1:1 Sevilla (A), 3:2 Panathinaikos (H).



Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Villarreal: 2:3 (H), 3:2 (A), 1:2 (A), 0:0 (A), 0:0 (H).



Vermutlich werden die Gäste auf ihre Offensive angewiesen sein, denn die Hintermannschaft ist kein sicherer Rückhalt. Wie bereits erwähnt, ließ nur Granada (30,8 xGA) mehr erwartbare Tore als die Marcelino-Schützlinge (27,8 xGA) zu. Aus dem Spiel heraus kassierte das gelbe U-Boot ebenfalls die zweitmeisten erwartbaren Gegentore (21,76 xGA). Wer jetzt eine starke Verteidigung bei ruhenden Bällen erwartet, wird eines Besseren belehrt. Villarreal konnte die Standards der Konkurrenz selten aufhalten und kassierte im Ligavergleich die meisten Gegentore (8).

Real Madrid erzielte die drittmeisten erwartbaren Tore (29,0 xG), die zweitmeisten Tore pro Spiel (2,1) und gab die meisten Torschüsse aller La-Liga-Mannschaften pro Partie ab (6,4). Nach Standards waren die Königlichen ebenfalls extrem torhungrig (5 Tore).

Zudem findet diese Partie unter frenetischer Unterstützung der Fans im Santiago Bernabéu statt, wo die Madrilenen ungeschlagen sind (6S, 1U). Erzielt “Real Madrid Über 2,5 Tore”, verteilt Oddset dafür eine Wettquote von 1,78. Gepaart mit diesem Oddset Bonus ist diese Wette eine Überlegung wert.

Unser Real Madrid - Villarreal Tipp: Über 3,5 Tore

Villarreal kann an guten Tagen eine brandheiße Offensive aufs Feld zaubern, mit der sie ihre offensichtlichen Schwächen in der Verteidigung ausgleichen. Das führte bereits in 43 Prozent ihrer Auswärtsspiele zu Über 3,5 Toren in der Begegnung. Real Madrid hat in Jude Bellingham (12 Tore) den derzeit besten Torschützen der Primera Division im Kader und durchschnittlich 2,43 Tore pro Heimspiel erzielt.