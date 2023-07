Real Salt Lake - New York Red Bulls Tipp, Prognose & Quoten | 16.07.2023

Unser Real Salt Lake - New York Red Bulls Tipp zum MLS Spiel am 16.07.2023 lautet: Real Salt Lake schwimmt derzeit auf einer Welle des Erfolgs und ist seit acht Spielen ungeschlagen. Mit den NY Red Bulls gastiert die beste Defensive der Liga in „America First Field“.

Verkehrte Welt in Sandy, UT: Real Salt Lake City hat im eigenen Stadion (1,18 Punkte pro Spiel) eine niedrigere Punkteausbeute als in der Ferne (1,75 PpS). Ihre Gäste aus New York tragen ihre Matches lieber auf dem eigenen Rasen (1,58 PpS) als auf fremdem Terrain (0,70 PpS) aus.

Die Gastgeber gingen in 45 Prozent ihrer Heimspiele ohne eigenen Treffer vom Feld. Noch gravierender fällt dieser Wert bei NYRB aus: In der Ferne endet die Hälfte der Spiele ohne einen Treffer der Metros. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“, mit einer Quote von 2,05 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Real Salt Lake vs New York Red Bulls auf „Beide treffen: Nein“:

RSL ging in 45 Prozent der Heimspiele ohne eigenen Treffer vom Feld - NYRB beendete sogar 50 Prozent der Gastauftritte ohne eigenes Tor.

Die New York Red Bulls haben die wenigsten erwartbaren Gegentore gesammelt (18,27 xGA)

Im Schnitt endeten die Auswärtsspiele der Metros mit 1,50 Toren pro Spiel.

Real Salt Lake vs New York Red Bulls Quoten Analyse:

Real Salt Lake weist zwar den besten Punkteschnitt über die vergangenen acht Spieltage auf (2,25 PpS), gewann zuletzt jedoch nur eines von sieben Heimspielen. Dementsprechend fallen die Quoten für einen Heimsieg mit bis zu 2,11 recht hoch aus.

Die Favoritenrolle der Hausherren basiert weniger auf der Stärke im eigenen Stadion als auf den schwachen Ergebnissen der Gäste. „The Red Bulls“ haben nur 10 Prozent ihrer Auswärtsspiele gewonnen. Das führt bei den verschiedenen Sportwettenanbietern zu Quoten zwischen 3,20 und 3,50 für einen Auswärtssieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Salt Lake vs New York Red Bulls Prognose: Selten Tore auf beiden Seiten

Real Salt Lake trifft im eigenen Stadion zu unregelmäßig, gleiches gilt für die New York Red Bulls in der Ferne. Damit trugen sie einen großen Teil dazu bei, dass in 45 Prozent der Heimspiele von RSL sowie in 40 Prozent der Gastauftritte von NYRB nur eine von zwei Mannschaften treffen konnte.

Es liegt definitiv im Bereich des Möglichen, dass diese Zahlen nach diesem Duell in die Höhe schnellen. Zumindest legen das die Zahlen der letzten Vergleiche nahe: Vier der vorherigen fünf Aufeinandertreffen wurden abgepfiffen, ohne dass beide Mannschaften ein Tor erzielen konnten.

In der Regel enden die diesjährigen Begegnungen mit Beteiligung der Red Bulls relativ torarm. Auswärts fällt das besonders auf. Unabhängig vom Austragungsort fielen in nur 36 Prozent der Spiele der NYRB „Über 2,5 Tore“ - in der Ferne fällt selbst dieser Wert auf magere zehn Prozent herab.

Die Mannschaft von Gerhard Struber fällt eher durch hohe Disziplin und Ordnung, als durch offensiver Power auf. Die kleinen Bullen jubelten in der aktuellen Saison seltener (21 Tore) als dass sie in Spielen angetreten sind (22).

Real Salt Lake - New York Red Bulls Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Salt Lake: 2:2 Kansas City (A), 4:0 Orlando (H), 1:0 Toronto (A), 2:2 Minnesota United(A), 3:1 USA (A)

Letzte 5 Spiele New York Red Bulls: 1:2 Cincinnati (H), 2:1 New England (H), 1:2 Columbus (A), 4:0 Atlanta (H), 2:2 Charlotte (H)

Letzte 5 Spiele Real Salt Lake vs. New York Red Bulls: 1:1 (H), 0:4 (A), 1:0 (H), 0:0 (A), 1:0 (H)

Fehlende Gefahr im eigenen Angriffsspiel machen die New York Red Bulls mit fantastischer Defensivarbeit wett. Die Metros kassierten erst 23 Gegentore (die drittbeste Defensive der MLS) und bieten den besten Wert in der Statistik der erwartbaren Gegentore (18,27 xGA) auf.

Das große Investment in der Arbeit gegen den Ball ist nur halb so viel Wert, wenn der nötige Output im Angriffsspiel ausbleibt. 90 Prozent der bisherigen Auswärtsspiele der „Red Bulls“ endeten mit einem Unentschieden oder einer Niederlage. Wirklich besser hat RSL (72 Prozent der Heimspiele Unentschieden / Niederlage) im eigenen Stadion nicht abgeschnitten.

Aus dem offenen Spiel heraus erzielten die Gastgeber nach der Columbus Crew (27,58 xG) die meisten erwartbaren Tore (26,84 xG). Ihre Kontrahenten aus New York halten mit den wenigsten erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus (12,47 xGA) dagegen.

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass diese Begegnung mit einer Punkteteilung endet. Greift ihr für eine solche Wette auf unseren getesteten Buchmacher Happybet zurück, könnt ihr euch an einer Quote von 3,45 bedienen.

Unser Real Salt Lake - New York Red Bulls Tipp: Beide treffen: Nein.

Die New York Red Bulls lassen pro 90 Minuten die wenigsten Schüsse gegen sich zu (5,37) und liegen damit sehr deutlich unter dem Liga Schnitt - dieser hat sich bei über zehn eingependelt. Offensiv ist RSL zwar insgesamt recht gut aufgestellt, erreicht mit 32 erzielten Toren jedoch gerade so die Top-10.