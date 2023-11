Real Sociedad - Barcelona Tipp, Prognose, Quote | 4.11.2023

Unser Real Sociedad - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 04.11.2023 lautet: Das Duell Real Sociedad gegen Barcelona ist für beide Teams bedeutsam. Abgesehen von einer Drei-Weg-Wette blicken wir bei unserem Wett Tipp heute auf die Anzahl der Tore.

Peilt Xavi mit den Katalanen die Meisterschaft in der spanischen Primera Division an, muss das Schwächeln in der Ferne mit sofortiger Wirkung aufhören. Zuletzt beendeten die Blaugrana zwei Auswärtsspiele in Folge mit einem Remis und kassierten jeweils zwei Gegentore.

Real Sociedad begnügte sich, ebenso wie der FC Barcelona, mit vier Punkte aus den vorangegangenen drei Ligaspielen. Wir beschäftigen uns in diesem Nachbarschaftsduell in der Tabelle mit der Zahl der Treffer. Unser Wett Tipp heute lautet: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,84 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Barcelona auf „Über 2,5 Tore“:

Barcelona bringt die meisten erwartbaren Tore der Liga auf das Papier (24,5 xG).

Real Sociedad erzielte im Schnitt bisher 1,82 Tore pro Spiel (5.), Barca 2,09 (3.).

2 der besten Angreifer der Liga stehen auf dem Feld: Robert Lewandowski erzielte 6,3 xG (1.), Mikal Oyarzabal liegt bei 5,2 xG (2.).

Real Sociedad vs Barcelona Quoten Analyse:

Imanol Alguacil hat mit seiner Mannschaft erneut einen achtbaren Saisonstart hingelegt. Zurzeit liegt Real Sociedad nur einen Platz hinter Barcelona. Zwei Heimsiege in Serie, jeweils ohne Gegentor, erschweren eine klare Rollenverteilung. Favorisiert ihr einen Dreier der Gastgeber, könnt ihr von Quoten zwischen 3,10 und 3,25 ausgehen.

Die Katalanen taten sich in der Ferne bisher schwer und konnten erst zwei ihrer fünf Gastauftritte siegreich gestalten. Zudem holten die Blaugrana nur vier Zähler aus den vergangenen drei Ligaspielen. So lassen sich überraschend hohe Quoten bis 2,26 für den FC Barcelona erkennen. Möglicherweise spricht euch eine der folgenden Gratiswetten an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Sociedad vs Barcelona Prognose: Deutlich mehr Tore als erwartet

Nach zehn Spieltagen hat Real Sociedad seine erwartbaren Tore von 14,9 xG (8.) überraschend deutlich übertroffen (20 Tore). Die Qualität der Abschlüsse scheint extrem hoch zu sein, ansonsten würden 3,7 Torschüsse pro Partie (16.) für diese Ausbeute nicht genügen.

Imanol Alguacil wird sich über die Effizienz seiner Schützlinge nicht beschweren. Stolze 1,82 Tore erzielten die Gastgeber bisher pro Spiel - ein Wert, der sie unter die fünf besten Offensiven der Liga bringt. Eine besondere Stärke der Basken ist das Umschaltspiel, aus dem sie sich bereits drei Tore erspielten (2.).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Einer der wichtigsten Akteure im Trikot der Txuri-Urdin ist Mikal Oyarzabal. Der Offensivspieler hat nach Robert Lewandowski (6,2 xG) die meisten erwartbaren Treffer der Liga erzielt (5,2 xG).

Besonders beeindruckend sind seine 7,0 xGOT (2.). Umgangssprachlich spricht ein hoher xGOT-Wert dafür, dass die Abschluss-Qualität des Angreifers zu mehr Toren führt, als die erwartbaren Tore vermuten lassen. Oyarzabal ist somit das Paradebeispiel für die Abschluss-Qualitäten im Kader der Basken.

Real Sociedad - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 1:0 CD Bunol (A), 2:2 Rayo Vallecano (A), 1:0 Benfica (A), 1:0 Mallorca (H), 1:2 Atletico Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:2 Real Madrid (H), 2:1 Donetsk (H), 1:0 Athletic Bilbao (H), 2:2 Granada (A), 1:0 Porto (A).

Letzte 5 Spiele Real Sociedad vs. Barcelona: 2:1 (A), 0:1 (A), 1:4 (H), 0:1 (H), 2:4 (A).

Wenig überraschend reist der FC Barcelona mit den meisten erwartbaren Toren der Liga (24,5 xG) nach San Sebastian. Durchschnittlich gaben die Katalanen 6,5 Torschüsse pro Spiel ab (2.) und erzielten 2,09 Tore pro Spiel (3.). Eigentlich ist ihre Defensive ebenfalls sehr gut aufgestellt, zumindest deuten 11,0 erwartbare Gegentore (3.) darauf hin. Allerdings gibt es eine klare Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Acht der zwölf kassierten Gegentore der Katalanen stammen aus den vorangegangenen vier Auswärtsspielen.

Die Blaugrana beendeten keinen der letzten vier Gastauftritte ohne Gegentor. Stattdessen musste Trainer Xavi Hernandez mit ansehen, wie seine Schützlinge zuletzt in zwei Auswärtsspielen je zwei Gegentore zuließen. Für einen etwas gewagteren Tipp kehren wir daher noch einmal zurück zur Offensive der Hausherren. Erzielt „Real Sociedad Über 1,5 Tore“, wartet bei NEObet eine tolle Quote in Höhe von 2,64. Setzt ihr speziell auf einen Treffer von Mikal Oyarzabal, könnt ihr euch auf eine Wettquote von 3,75 einstellen.

Unser Real Sociedad - Barcelona Tipp: Über 2,5 Tore

Wir wollen den Blick auf dieses Spiel mit einer spannenden Statistik zur Defensive der Basken abrunden. Prozentual hat Real Sociedad in dieser Spielzeit die meisten Abschlüsse im eigenen Fünf-Meter-Raum zugelassen (12 Prozent). Das sollte ein Angebot für die Offensive der Katalanen sein, das diese nicht ablehnen kann.