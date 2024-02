Real Sociedad – Mallorca Tipp, Prognose, Quoten|27.2.2024

Unser Real Sociedad - Mallorca Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 27.02.2024 lautet: Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Mannen aus dem Baskenland in der leichten Favoritenrolle.

Real Sociedad musste kürzlich im Rahmen von La Liga einen Dämpfer hinnehmen und zog daheim gegen Villarreal den Kürzeren (1:3) - wettbewerbsübergreifend bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel. Mit nur einem Erfolgserlebnis in den vergangenen acht Liga-Begegnungen befindet sich RCD Mallorca auf dem absteigenden Ast.

Für beide Konkurrenten ist die Copa del Rey eine willkommene Abwechslung, um dem erfolglosen Liga-Alltag zu entfliehen. Unser Wett Tipp lautet: „Sieg Real Sociedad“ zu einer Quote von 1,62 bei Betano.

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Mallorca auf „Sieg Real Sociedad“:

Satte 9 Plätze liegt „La Real“ in der Tabelle vor den Mallorquinern.

Mit 487,6 Millionen Euro zeichnet sich der Gastgeber durch mehr als den fünffachen Kader-Marktwert der Gäste (90,9 Mio.) aus.

Die Basken haben die vergangenen 11 Heimspiele gegen RCD siegreich gestaltet.



Real Sociedad vs Mallorca Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt lässt die Basken als Favoriten auf den Triumph erkennen. Der Heimsieg bringt nämlich durchschnittlich den 1,6-fachen Wetteinsatz mit sich. Die Quote fällt sogar recht ansehnlich aus, sofern berücksichtigt wird, dass Sociedad die letzten elf Heimspiele siegreich gestaltete.

Wer entgegen der Statistik wetten möchte, dem wird in der Tipwin mobile App der 6,25-fache Wetteinsatz für einen Auswärtssieg geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Sociedad vs. Mallorca Prognose: Gelingt Real Sociedad im ersten Pokal-Heimspiel ein Sieg?

Bis auf das torlose Remis im Hinspiel haben die Basken alle Begegnungen im spanischen Pokal bereits in der regulären Spielzeit siegreich gestaltet. Dabei wurden vier der fünf Erfolge ohne Gegentor abgewickelt. Darüber hinaus mussten alle sechs Begegnungen in der Ferne bestritten werden.

Deutlich schlechter sehen hingegen die derzeitigen Leistungen im spanischen Oberhaus aus. Dort führte nämlich nur eine der letzten fünf Ansetzungen zu einem Erfolgserlebnis (2U, 2N). Der knappe 2:1-Triumph kam ausgerechnet gegen RCD Mallorca zustande.

Keines der Heimspiele gegen Mannschaften aus dem letzten Tabellen-Viertel ging verloren (2S, 1U). Mit sieben Toren konnte die Offensive in diesen Paarungen durchaus überzeugen.

Der Copa-del-Rey-Gewinner von 2020 schied zuletzt zweimal im Viertelfinale aus und konnte mit dem Halbfinal-Einzug bereits einen großen Erfolg verbuchen.

Real Sociedad - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 1:3 Villarreal (H), 2:1 RCD Mallorca (A), 0:2 PSG (A), 0:1 CA Osasuna (H), 0:0 RCD Mallorca (A).

Letzte 5 Spiele Mallorca: 1:1 Alaves (A), 1:2 Real Sociedad (H), 2:1 Vallecano (H), 0:0 Real Sociedad (H), 0:4 Bilbao (A).

Letzte Spiele Real Sociedad vs. Mallorca: 2:1 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H).



Im Viertelfinale des Pokals sorgte RCD Mallorca für eine faustdicke Überraschung und setzte sich mit 3:2 gegen das Überraschungsteam aus Girona durch. Die Konkurrenz davor agierte auf überschaubarem Niveau. Mit dem torlosen Remis im Hinspiel des Halbfinales verpassten es die Mallorquiner, sich in eine gute Ausgangssituation für das bevorstehende Rückspiel zu bringen.

Der bisher größte Erfolg im spanischen Pokal gelang 2003 mit dem Titelgewinn nach einem 3:0 gegen den heutigen Drittligisten Recreativo Huelva.

Seit dem Aufstieg im Jahr 2021 drehen die „Königlichen Ballermänner“ aus Mallorca bereits die dritte Runde im spanischen Oberhaus und wollen um jeden Preis dort verbleiben. Sechs Punkte Vorsprung liegen derzeit zur Abstiegszone vor.

Auswärts blieben die Mallorquiner nur in einem von 13 Liga-Duellen siegreich. Dem knappen 1:0 gegen Celta Vigo stehen auf der anderen Seite fünf Remis und sieben Niederlagen gegenüber. In beinahe 50 Prozent der Auswärtsspiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Mit 22 Gegentoren steht der Defensivverbund auswärts alles andere als sicher und wird auch in der Reale Arena keinen leichten Stand haben.

Tipp-Freunde, die bei Winamax auf mehr als 1,5 Tore der Basken wetten möchten, erhalten eine Quote von 2,20. Als Neukunde des Bookies steht zudem der Winamax Wettbonus in Höhe von 100 Prozent bis zu 100 Euro in Form von Freebets bereit.

Unser Real Sociedad – Mallorca Tipp: Sieg Real Sociedad

Seit November 2003 hat Real Sociedad jedes Heimspiel gegen Mallorca siegreich gestaltet. Elf waren es an der Zahl. Auch diesmal räumen wir den Gastgebern aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen sowie des Heimrechts klare Vorteile ein.

In einer recht defensiv geführten Ansetzung tendieren wir zu einem Heimsieg.