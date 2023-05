Real Sociedad - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2023

Unser Real Sociedad - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 02.05.2023 lautet: In San Sebastian liegt der gesamte Fokus auf dem Liga-Wettbewerb. Die Königlichen könnten andere Prioritäten haben: Am Wochenende wartet das Pokalfinale und nächste Woche ein Halbfinale in der Champions League.

Imanol Alguacil hat in San Sebastian einiges aufbauen können. Dieses Jahr besteht sogar die Chance auf eine Qualifizierung für die Königsklasse. Die königlichen Gäste aus der spanischen Hauptstadt müssen ihre Aufmerksamkeit in dieser Woche auf drei Wettbewerbe verteilen. Eine schwierige Angelegenheit, die uns zu folgender Wette führt: Unter 2,5 Tore mit einer Quote von 1,87 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Real Madrid auf „Unter 2,5 Tore“:

Real Sociedad stützt sich auf die drittbeste Defensive der Liga (29 Gegentore).

Bisher endeten 73 Prozent der Heimspiele in San Sebastian mit Unter 2,5 Toren.

5 der vergangenen 7 Ligaspiele der Madrilenen blieben unter 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Sociedad vs Real Madrid Quoten Analyse:

Weiterhin müht sich der Gast aus Madrid um die Vizemeisterschaft. Einfach ist es für die Königlichen nicht: In dieser Woche warten drei Spiele in drei Wettbewerben und Stadtrivale Atletico lauert in der Liga mit nur zwei Punkten Rückstand auf einen Patzer der Gäste.

La Real könnte die Bananenschale auf dem Weg zur Vizemeisterschaft sein. In San Sebastian wird Defensive groß geschrieben, wie wir beim 0:0-Unentschieden im Hinspiel sehen durften.

Vermutlich beziehen die besten Buchmacher das Programm der Madrilenen in die Quotenverteilung mit ein, denn der Tabellenzweite ist mit Quoten zwischen 2,75 und 3,00 der Außenseiter in diesem Spiel. Die Hausherren starten mit Wettquoten bis zu 2,50 ins Duell.

Real Sociedad vs Real Madrid Prognose: „Wenige Tore in der Reale Arena“

Seit 2018 ist Imanol Alguacil bei den Gastgebern im Amt. Stets überzeugte er mit seiner Mannschaft und landete vier Spielzeiten in Folge auf einem einstelligen Tabellenplatz. In diesem Jahr ist die Königsklasse zum Greifen nahe - nach 32 Spieltagen liegen die Hausherren fünf Zähler vor Rang fünf.

Der Erfolg ist eng mit der brillanten Arbeit gegen den Ball verknüpft. Real Sociedad lässt die wenigsten Pässe pro Defensiv-Aktion zu und versucht energisch den Ball zu gewinnen. Gut orchestriert und mit großem Willen ausgestattet, sorgen die Spieler der Txuri-Urdinak für die drittbeste Abwehr der Primera Division (29).

Viele Begegnungen der Herren aus San Sebastian sorgen für torarme Partien. Zum Beispiel endeten Heimspiele mit durchschnittlich 2,13 Treffern pro Spiel. Passend dazu wurden 73 Prozent der Duelle in der Reale Arena mit weniger als 2,5 Toren abgepfiffen.

Schon im ersten Aufeinandertreffen des Jahres sahen die Zuschauer eine torlose Begegnung. Insgesamt blieben vier der vergangenen fünf Vergleiche bei maximal zwei Treffern.

Real Sociedad - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 2:0 Osasuna (A), 0:0 Real Betis (A), 2:1 Rayo Vallecano (H), 0:2 Bilbao (A), 2:0 Getafe (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:2 Almeria (H), 2:4 Girona (A), 2:0 Celta Vigo (H), 2:0 Chelsea (A), 2:0 Cadiz (A)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad vs. Real Madrid: 0:0 (A), 1:4 (A), 0:2 (H), 1:1 (A), 0:0 (H)

Real Madrid blickt einer herausfordernden Woche entgegen. Dienstag soll Platz zwei im nationalen Wettbewerb verteidigt werden, ehe am Wochenende das Copa-del-Rey-Finale gegen Osasuna steigt. Die Krönung wartet mit dem ersten Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City, sieben Tage nach dem Vergleich mit Real Sociedad.

Carlo Ancelotti muss nun entscheiden, wie er diese Spiele angeht. Vergangenes Wochenende lieferten die Madrilenen ab und siegten im eigenen Stadion souverän mit 4:2 gegen Almeria.

Zuvor geriet der Motor der Hauptstädter jedoch ins Wanken: Das Weiße Ballett verlor in 13 Spielen der zweiten Saisonhälfte neun Zähler auf Atletico Madrid, sodass die Rojiblancos nur noch zwei Punkte hinter Real Madrid platziert sind.

Besonders auswärts fehlte der Flow - drei der vorherigen vier Gastauftritte endeten ohne einen Sieg der Königlichen (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen). Viele Tore gab es in der Ferne zuletzt nicht: Die Elf von Carlo Ancelotti hielt fünf der vergangenen sieben Begegnungen auf einem fremden Platz unter 2,5 Tore.

Zumindest die Defensive konnte sich in den Auswärtsspielen mehrfach profilieren: Thibaut Courtois räumte in 44 Prozent der Gastauftritte alles ab, was auf seinen Kasten kam und hielt die Null.

Unser Real Sociedad - Real Madrid Tipp: Unter 2,5 Tore

Nachdem La Real ohnehin schon für eher torarme Begegnungen steht (2,19 Tore pro Spiel über die gesamte Saison), ist die Torquote in der zweiten Saisonhälfte nochmals geschrumpft. Bisher wurden durchschnittlich 1,85 Tore pro Rückrunden-Spiel der Hausherren erzielt. Zudem blieben vier der vorherigen fünf Vergleiche mit den Madrilenen unter 2,5 Tore, inklusive der Nullnummer aus dem Januar-Duell.