Real Sociedad - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 26.04.

Spätestens durch den Sieg im El Clasico (3:2) hat Real Madrid die Meisterschaft in der spanischen Primera Division nahezu sicher in der eigenen Hand. Elf Punkte Vorsprung geben den Königlichen ein kaum einholbares Polster und stärken das Selbstvertrauen vor dem kommenden Duell mit Real Sociedad. Die Gastgeber haben eine der unangenehmsten Defensiven der Liga aufgebaut und sind nach Real Madrid (22,00 xGA) die Mannschaft mit den wenigsten erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus (22,08 xGA).

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid (DNB)“:

Real Sociedad vs Real Madrid Quoten Analyse:

Minimal höher fallen die Siegquoten für den Tabellenführer aus Madrid aus. Die Königlichen haben fünf Liga-Spiele in Serie gewonnen und können euch in der Spitze dennoch das 2,77-Fache eures Einsatzes einspielen.

Real Sociedad vs Real Madrid Prognose: Siegeszug von Real Madrid

Nach 23 der 32 Spieltage standen die Königlichen an der Liga-Spitze, wodurch ihre diesjährige Vormachtstellung in La Liga hervorgehoben wurde. Knifflige Auswärtsspiele waren für die Gäste in diesem Jahr ebenfalls kein Problem. Kein Liga-Konkurrent hat einen besseren Punkteschnitt in der Ferne als Real Madrid (2,31 Punkte pro Spiel).