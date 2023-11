Red Bull Salzburg - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten

Unser Red Bull Salzburg - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 08.11.2023 lautet: Lautaro Martinez hat acht seiner elf CL-Tore für Inter in der Ferne erzielt. In unserem Wett Tipp heute setzen wir auf eine potente Performance der Inter-Offensive.

Seit sieben Pflichtspielen ist Inter Mailand ungeschlagen. Zuletzt waren die Nerazzurri in vier aufeinanderfolgenden Partien erfolgreich. Am 4. Spieltag der Königsklasse findet das Wiedersehen mit RB Salzburg statt, gegen das Inter alle drei direkten Duelle bisher gewann. Sofern Salzburg seine Hoffnungen auf die K.o.-Phase nicht begraben will, muss das Heimspiel gegen die Italiener gewonnen werden. Dafür muss Gerhard Struber mit seinen Schützlingen die kleine Negativserie von zwei verlorenen CL-Heimspielen in Folge beenden.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Inter Mailand Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Inter Mailand auf „Inter Mailand Über 1,5 Tore“:

Die Nerazzurri haben bereits 6,7 erwartbare Tore erzielt (3.).

RB Salzburg ließ an den ersten drei Spieltagen 5,1 erwartbare Gegentore zu (22.).

Inter traf in 4 der letzten 5 Pflichtspiele mindestens doppelt.

Red Bull Salzburg vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Für die Österreicher ist es ein Do-or-Die-Spiel. Nach der 1:2-Niederlage im letzten Vergleich mit Inter haben die Salzburger vier Zähler Rückstand auf die Italiener. Die Mailänder belegen mit sieben Punkten den zweiten Rang. Salzburger Siegquoten zwischen 4,75 und 5,75 verraten, wie weit dieser Dreier in der Ferne liegt.

Die aktuelle Bilanz der Nerazzurri in der Königsklasse ist beeindruckend. Nur eines der letzten zehn Spiele auf höchstem europäischen Niveau haben die Gäste zuletzt verloren. Für uns haben die Siegquoten bis 1,65 für einen Auswärtssieg absolute Berechtigung. Wer bei diesem Duell noch unsicher ist, dem empfehlen wir eine der folgenden Gratiswetten.

RB Salzburg vs Inter Mailand Prognose: Mailänder Leichtigkeit in Auswärtsspielen

In der Königsklasse sind die Italiener seit vier Auswärtsspielen ungeschlagen (2 Siege, 2 Unentschieden). Ein kurzer Blick auf den Liga-Wettbewerb unterstreicht die Stärke in der Ferne: Auf nationalem Niveau hat Inter Mailand alle fünf Gastauftritte dieser Saison für sich entschieden.

In erster Linie ist nur ein Gegentor in fünf Serie-A-Auswärtsspielen eine Erwähnung wert. Es beschreibt recht gut, wie stabil die Hintermannschaft der Inzaghi-Schützlinge steht. Auch in der Königsklasse agierte Inter mit 2,2 erwartbaren Gegentoren (5.) extrem souverän.

Die Mailänder auf ihre Abwehr zu reduzieren wäre fatal. Nach drei absolvierten Spieltagen in der Champions League gibt es nur drei Teams mit einem höheren xG-Wert als die Nerazzurri (6,7 xG).

Eine Statistik zu Lautaro Martinez verbindet die eben erwähnten Punkte auf anschauliche Art und Weise. Der Kapitän erzielte acht seiner elf CL-Treffer für Inter in der Ferne (73 Prozent).

Red Bull Salzburg - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:0 WSG Tirol (A), 5:4 n.E. TSV Hartberg (A), 3:0 SCR Altach (H), 1:2 Inter Mailand (A), 0:1 LASK (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Atalanta (A), 1:0 AS Rom (H), 2:1 RB Salzburg (H), 3:0 Turin FC (A), 2:2 Bologna (H).

Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs. Inter Mailand: 1:2 (A), 3:4 (H), 0:4 (A).

Den Salzburgern wurde die Qualität der gegnerischen Offensiven in der Königsklasse zuletzt fast zu viel. Insgesamt ließen die Roten Bullen bereits 5,1 erwartbare Gegentore zu (22.). Zusammengefasst ließ die Struber-Elf an den ersten drei Spieltagen 47 Schüsse gegen sich zu (24.), 15 davon gingen aufs Tor. Zum Vergleich: Inter hat 31 Schüsse erlaubt (5.) und 14 davon aufs Tor bekommen.

Die enorme Qualität im Kader der Gäste wird auch in folgender Statistik deutlich: Keine Mannschaft sammelt pro Schuss mehr erwartbare Tore als die Nerazzurri (0,15 xG/Schuss). Der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison hat den Kurs Richtung K.o.-Phase eingeschlagen und kann diesen mit einem Dreier in Österreich festigen. Setzt ihr bei DAZN Bet auf „Sieg Inter“ könnt ihr eine solide Quote von 1,61 spielen.

Unser Red Bull Salzburg - Inter Mailand Tipp: Inter Mailand Über 1,5 Tore

Sieben ungeschlagene Pflichtspiele in Folge beschreiben eindrucksvoll die aktuelle Verfassung der Nerazzurri. Der Angriff der Inzaghi-Schützlinge gehört zu den besten der Königsklasse (6,7 xG) und sollte den Roten Bullen (5,1 xGA) zum zweiten Mal in Folge „Über 1,5 Tore“ einschenken.