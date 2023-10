Red Bull Salzburg – LASK Tipp, Prognose, Quoten| 21.10.23

Unser Red Bull Salzburg - LASK Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 21.10.2023 lautet: Wir sehen den österreichischen Serienmeister in der Favoritenrolle und rechnen zudem mit weniger als 4,5 Toren gegen den Herausforderer aus Linz.

Salzburg verspielte jüngst bei Austria Klagenfurt eine 2-Tore-Führung und mussten am Ende mit einem 2:2 vorliebnehmen. Als Schlüsselszene war der Platzverweis von Innenverteidiger Strahinja Pavlovic (Notbremse) zu betrachten. Der 22-Jährige fehlt gegen den LASK. Nach zwei sieglosen Liga-Duellen am Stück meldeten sich die Schwarz-Weißen kürzlich mit einem knappen 1:0 gegen Altach zurück. Kapitän Robert Zulj übernahm die Rolle des Matchwinners und führte kurz vor Schluss mit dem 1:0 die Entscheidung herbei.

In unserem Wett-Tipp heute sehen wir die Gastgeber vorne, tendieren aber zu einem Match mit weniger als 4,5 Toren. Für diesen Spielausgang bietet Bet3000 eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs. LASK auf „Sieg Red Bull Salzburg & Unter 4,5 Tore“:

Salzburg gewann 3 der 4 Liga-Heimspiele (1N).



Saisonübergreifend setzten sich die Linzer nur in einem der letzten 10 Auswärtsduelle im Oberhaus des österreichischen Fußballs (6U, 3N) durch.



Keines der vergangenen 8 Heimspiele gegen den LASK musste Salzburg mit einer Niederlage abschreiben (6S, 2U).



Red Bull Salzburg vs. LASK Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die ihr Augenmerk auf den klassischen Drei-Weg-Markt ausgerichtet haben, werden schnell erkennen, dass das Match bereits vor dem Anpfiff einer klaren Rollenverteilung unterliegt. Die Hausherren aus der Mozartstadt sind bei den Bookies, die auch in unserem großen Wettanbieter Vergleich zu finden sind, favorisiert und zeichnen sich durch eine Red Bull Salzburg LASK Wettquote von durchschnittlich 1,53 aus.

Seit Februar 2020 haben die Linzer bei den „Roten Bullen“ keinen Sieg mehr geholt. Wird diese Bilanz gebrochen, steht der bis zu 5,5-fache Wetteinsatz im Raum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Red Bull Salzburg vs. LASK Prognose: Erobern die Mozartstädter die Tabellenspitze zurück?

Zehnmal am Stück stellte Salzburg die nationale Meisterschaft sicher. Kurzum sind die Mozartstädter als FC Bayern der österreichischen Bundesliga zu bezeichnen. In dieser Spielzeit kamen die „Roten Bullen“ noch nicht so richtig in Schwung und haben zuletzt aufgrund des 2:2 gegen Austria Klagenfurt den Platz an der Sonne an Sturm Graz verloren. Der Rückstand hält sich aber in Grenzen und bemisst nur einen mageren Zähler.

In der Red Bull Arena spielte der 17-fache österreichische Meister stark auf und gewann drei der vier Paarungen. Alle vier Heimansetzungen endeten mit weniger als 4,5 Toren. Darüber hinaus konnten drei der vier Spiele ohne Gegentor abgewickelt werden.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Mit Karim Konaté haben die Salzburger einen vielversprechenden Youngster in den eigenen Reihen. Mit fünf Toren verkörpert der erst 19-jährige Mittelstürmer den besten Angreifer.

Neben Sturm Graz und Salzburg kristallisieren sich die Schützlinge des LASK aus Oberösterreich zur dritten treibenden Kraft im Vereinsfußball, wenngleich die zuletzt erbrachten Ergebnisse auf einem überschaubaren Niveau waren.

Red Bull Salzburg - LASK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:2 Austria Klagenfurt (A), 0:2 Real Sociedad (H), 4:0 Austria Lustenau (A), 4:0 Austria Salzburg (A), 0:1 BW Linz (H).



Letzte 5 Spiele LASK: 1:0 SCR Altach (H), 0:1 Toulouse (A), 1:2 Wolfsberg (A), 3:0 Imst 1933 (A), 0:0 TSV Hartberg (H).



Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs. LASK: 1:0 (A), 0:0 (H), 2:0 (A), 1:1 (H), 0:0 (A).



Gegen den SCR Altach sprang der Triumph trotz Feldüberlegenheit erst kurz vor Schluss heraus und zuvor brachten die Duelle mit dem WAC (1:2) und TSV Hartberg (0:0) nur einen Zähler mit sich. In erster Linie legten die Linzer auf gegnerischem Boden Probleme an den Tag und setzten sich nur in einem der fünf Liga-Spiele in der Ferne durch (1U, 2N). Der Abwehrverbund tut sich in den Stadien des Gegners sehr schwer und konnte in keinem der fünf Duelle hinten die Null halten.

Alle zehn Liga-Partien wurden zudem mit weniger als 4,5 Toren beendet. Darüber hinaus ist der Angriff mit insgesamt 13 Treffern in zehn Partien nur als Liga-Durchschnitt zu bewerten. Der von uns getestete Wettanbieter Bet3000 sieht die Schwarz-Weißen als klaren Underdog in Bezug auf den Erfolg.

Unser Red Bull Salzburg – LASK Tipp: Sieg Red Bull Salzburg & Unter 4,5 Tore

Bereits vor dem Anpfiff sind die Rollen klar verteilt. Die heimstarken Salzburger gelten als Favorit und werden nach dem überraschenden Remis gegen Klagenfurt alles daran setzen, die Tabellenführung zurückzuerobern.

Der Coach der Linzer, Thomas Sageder, wird vermutlich am 3-4-3 festhalten und vor allem im Mittelfeld die Räume eng machen, um den Gastgebern möglichst wenig Platz zu bieten. Unabhängig vom Austragungsort endeten die letzten sieben direkten Aufeinandertreffen mit weniger als 4,5 Toren.